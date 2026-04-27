மே 4க்கு முன்பே த்ரிஷா பிறந்தநாள் கொண்டாடியது ஏன்? முக்கியமான வேலை இருக்கோ?

Trisha Pre Birthday Celebration : மக்கள் மத்தியில் அதிக வரவேற்பை பெற்ற நடிகையாகவும் தவிர்க்க முடியாத தென்னிந்திய நடிகையாகவும் இருப்பவர், த்ரிஷா. இவருக்கு வரும் மே 4ஆம் தேதி பிறந்தநாள் ஆகும். ஆனால், பிறந்தநாள் வருவதற்கு ஒரு வாரத்திற்கு முன்பே இவர் ‘ப்ரீ பர்த்டே செலிப்ரேஷன்’ செய்துள்ளது நெட்டிசன்கள் மத்தியில் வைரலாகி வருகிறது.
த்ரிஷா:
மிஸ் சென்னை பட்டத்தை வென்று, பின்பு மாடலிங் செய்து, அதன் மூலமாக சினிமாவிற்குள் நுழைந்தவர் நடிகை த்ரிஷா. துணை கதாப்பாத்திரமாக அறிமுகமாகி, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக லீட் நடிகையான இவர், இப்போது தென்னிந்தியாவில், உச்ச நட்சத்திரமாக வலம் வருகிறார். 42 வயதாகும் இவர், இப்போது வரை திருமணம் செய்து கொள்ளவில்லை. சில வருடங்களுக்கு முன்பு இவருக்கும் தொழிலதிபர் வருண் மணியனுக்கும் திருமணம் நிச்சயிக்கப்பட்டது. ஆனால், இந்த திருமணம் நிச்சயத்துடன் நின்று போய் விட்டது.
நடிகை த்ரிஷாவின் பெயர்கள் தற்போது அடிக்கடி சர்ச்சைக்குரிய விஷயங்களில் சிக்கி வருகிறது. இதற்கு காரணம், அவர் மறைமுகமாக தனக்கும் விஜய்க்குமான உறவு குறித்து ஹிண்ட் கொடுத்து வருவதுதான் என கூறப்படுகிறது.
முன்கூட்டியே பிறந்தநாள் கொண்டாட்டம்:
நடிகை த்ரிஷாவிற்கு, மே 4ஆம் தேதி பிறந்தநாள் ஆகும். அதே நாளில்தான், சமீபத்தில் நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் ரிசல்டும் வருகிறது. விஜய், இந்த தேர்தலில் முதலமைச்சர் வேட்பாளராக தவெக கட்சி சார்பில் போட்டியிட்டுள்ளார். இதையடுத்து த்ரிஷாவின் பிறந்தநாளன்று தேர்தல் ரிசல்ட் வருவதை வைத்து நெட்டிசன்கள் கிண்டல் செய்து வருகின்றனர்.
விஜய், தேர்தல் ரிசல்ட் வரும் தேதியன்று தமிழ்நாட்டில் இருக்கப்போவதில்லை என்றும், வெளிநாடு செல்ல இருப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது. இதையடுத்து, இதன் காரணமாகத்தான் த்ரிஷா தனது பிறந்தநாளை முன்கூட்டியே கொண்டாடியிருக்கிறாரா? என்ற கேள்வியும் எழுந்துள்ளது.
விஜய்-த்ரிஷா..என்ன உறவு?
விஜய்யுடன் இதுவரை அதிக படங்களில் சேர்ந்து நடித்தவராக இருப்பது, த்ரிஷா மட்டும்தான். இவர்கள் இருவருடைய நட்பு கிட்டத்தட்ட 20 ஆண்டுகள் பழமையானதாகும். முதன்முதலில் ‘கில்லி’ திரைப்படத்தில் சேர்ந்து நடித்த இவர்கள், அதன் பின்னர் ஆதி, குருவி, திருப்பாச்சி என பல படங்களில் சேர்ந்து நடித்துள்ளனர். அதன் பின்பு எந்த காரணத்தையும் சொல்லாம் 15 ஆண்டுகள் ஒன்றாக நடிப்பதை தவிர்த்து வந்தனர். 15 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ‘லியாே’ படத்தில் நடித்தனர்.
அதில், இவர்கள் இருவருக்கும் இடையே இருந்த முத்தக்காட்சி, த்ரிஷாவுடன் லண்டனில் விஜய் ஷாப்பிங் சென்ற போது கசிந்த போட்டோ உள்ளிட்டவை பெரும் சர்ச்சைக்கு வழி வகுத்தது. அதன் உச்சமாக, சில மாதங்களுக்கு முன்பு விஜய் மனைவி சங்கீதா விவாகரத்து கேட்ட சம்பவம் இருந்து. விஜய்க்கு வேறொரு நடிகையுடன் தொடர்பு இருப்பதாகவும், விஜய் அந்த உறவை துண்டிப்பதாக கூறிவிட்டு அவருடன் உறவில் இருந்து வருவதாகவும் தெரிவித்தார். இது தனக்கு 2021ல் தெரிய வந்ததாகவும் கூறினார்.
த்ரிஷாவும், கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக விஜய்யுடன் எடுத்த புகைப்படங்களை பகிர்ந்து இணையத்தில் அவரது பிறந்தநாளின் போது வெளியிடுவது, மக்கள் மத்தியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. இப்படியிருக்கும் வேலையில், விஜய் ஒரு வேலை அரசியலில் பெரிய இடத்திற்கு வந்தால் த்ரிஷா குறித்து வெளியில் சொல்வாரா என்பது இன்னொரு பெரும் கேள்வியாக எழுந்துள்ளது.
த்ரிஷா வாக்கு செலுத்திய போட்டோ:
நடிகை த்ரிஷா, சட்டமன்ற தேர்தல் 2026 கடந்த எப்ரல் 23ஆம் தேதி நடந்து முடிந்ததையொட்டி, தனது தொகுதி வாக்குச்சாவடிக்கு வந்து தனது தாயுடன் வாக்கு செலுத்தினார். அப்போது அவரிடம், “மாற்றம் தேவையா, மாற்றம் வருமா?” போன்ற கேள்விகள் கேட்கப்பட்டது. ஆனால், அவர் அவை எதற்கும் பதிலளிக்கவில்லை. ஆனால், அன்றைய நாள் இறுதியில் அவர் ஒரு போட்டோவை வெளியிட்டார். அந்த போட்டோவே, அவர் யாருக்கு வாக்களித்தார் என்பதை சொல்லிவிட்டது. வாக்கு செலுத்தி மை வைத்த விரலை காட்டியவாறு எடுத்த போட்டோவை பதிவிட்ட த்ரிஷா, அதில் கில்லி படத்தில் வரும் “அர்ஜுனரு வில்லு” பாடலை இணைத்திருந்தார். அந்த பாடல், “விசில்” சத்தத்திலிருந்து ஆரம்பித்திருந்தது. எனவே, அவரது ஆதரவு விசில் சின்னத்திற்குதான் என்பது இதிலிருந்தே தெரிந்தது.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்:
கேள்வி:நடிகை த்ரிஷாவின் பிறந்தநாள் எப்போது?
பதில்: மே 4ஆம் தேதி த்ரிஷாவின் பிறந்தநாள் ஆகும்.
கேள்வி : த்ரிஷா ஏன் முன்கூட்டியே பிறந்தநாளை கொண்டாடினார்?
பதில் : அவர் ‘ப்ரீ பர்த்டே செலிப்ரேஷன்’ செய்தது குறித்து அதிகாரப்பூர்வ காரணம் தெரிவிக்கப்படவில்லை. ஆனால், இதுகுறித்து பல்வேறு யூகங்கள் வெளியாகி வருகின்றன.
கேள்வி : த்ரிஷாவின் பிறந்தநாளன்று என்ன சிறப்பு?
பதில் : அதே நாளில் (மே 4) 2026 சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகளும் வெளியாகிறது.
கேள்வி : விஜய் மே 4ஆம் தேதி எங்கு இருப்பார்?
பதில் : தேர்தல் முடிவுகள் வரும் நாளில் விஜய் வெளிநாடு செல்ல திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
