Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Movies
  • /“தளபதிய கேட்டதா சொல்லுங்க..” த்ரிஷா கொடுத்த ரியாக்‌ஷன்! வைரல் வீடியோ

“தளபதிய கேட்டதா சொல்லுங்க..” த்ரிஷா கொடுத்த ரியாக்‌ஷன்! வைரல் வீடியோ

Trisha : சமீபத்தில் நடிகை த்ரிஷா வெளிநாட்டிற்கு பயணம் மேற்கொண்டிருந்தார். அப்போது அவர் பேசுகையில், அவரிடம் ‘தளபதிய கேட்டதா சொல்லுங்க’ என ஒரு ரசிகர் சொன்ன வீடியோ இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது. இது குறித்த முழு தகவல் என்ன என்பதை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

Written ByYuvashree
Published: Jul 19, 2026, 01:11 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 01:11 PM IST
“தளபதிய கேட்டதா சொல்லுங்க..” த்ரிஷா கொடுத்த ரியாக்‌ஷன்! வைரல் வீடியோ
Image Credit: Trisha Viral Video | X PageSource: Bureau

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
CM விஜய் வழியில் அரசியலுக்கு வரும் டாப் ஹீரோ! அடுத்து போடும் மாஸ்டர் பிளான் என்ன?
Jr NTR1 hr ago
2
Sonam Wangchuk2 hrs ago
3
Live News2 hrs ago
4
FIFA3:38 AM IST
5
Amma unavagam2:30 AM IST