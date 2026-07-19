Trisha : தமிழ் திரையுலகை பொறுத்தவரை ரசிகர்களுக்கு பிடித்த ஜோடியாக இருந்தவர்களாதான், விஜய்யும் த்ரிஷாவும். தொடர்ந்து ஐந்து படங்களில் சேர்ந்து பணியாற்றிய இவர்கள், ரியல் லைஃபிலும் நண்பர்கள்தானா? இல்லை அதையும் தாண்டிய விஷயங்கள் இவர்களுக்குள் இருக்கிறதா? என்பது பலரது கேள்வியாக இருக்கிறது. இதையடுத்து, சமீபத்தில் த்ரிஷா வெளிநாட்டிற்கு சென்ற போது எடுக்கப்பட்ட வீடியோ ஒன்று இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
முதல்வர் விஜய்யும், த்ரிஷாவும் முதன் முதலாக ஒன்றாக சேர்ந்து நடித்த படம், கில்லி. முதல் முதலாக ஜோடி சேர்ந்து நடித்த படமே பயங்கர ஹிட் அடித்ததால், தொடர்ந்து ஆதி, குருவி, திருப்பாச்சி, உள்ளிட்ட படங்களில் சேர்ந்து நடித்திருந்தனர். கிட்டத்தட்ட 15 வருடங்களுக்கு பிறகு, இருவரும் ‘லியோ’ திரைப்படத்தில் ஒன்றாக சேர்ந்து நடித்தனர். இதன் பிறகு, ஒவ்வொரு விஜய் பிறந்தநாளுக்கும் த்ரிஷா பாேட்ட வாழ்த்து பிறந்தநாள் போஸ்ட்கள் சர்ச்சையானது.
இதற்கிடையில், விஜய்யிடமிருந்து தனக்கு விவாகரத்து கோரி மனு தாக்கல் செய்திருந்தது, பெரும் பேசுபொருளானது. தன்னுடைய விவாகரத்து மனுவில் சங்கீதா, விஜய்க்கு வேறு ஒரு நடிகையுடன் அவர் உறவில் இருப்பதாகவும், தன் மீது பொருளாதார அதிகாரத்தை செலுத்துவதாகவும் குறிப்பிட்டிருந்தார். சங்கீதாவுடன் விஜய்க்கு திருமணமாகி 2 பிள்ளைகள் இருக்கும் சமயத்தில், தேர்தலுக்கு முன்பு சங்கீதா இப்படி விவாகரத்து கேட்டது என்பது பெரும் சர்ச்சையாக வெடித்தது.
நடிகை த்ரிஷா, சமீபத்தில் ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்கும் சிட்னியில் நடந்த ஒரு கடைத்திறப்பு நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டார். அப்போது அவர், அங்கிருந்த இந்தியர்கள் மத்தியில் பேசினார். அப்போது, தனக்கு ஆஸ்திரேலியா என்றால் ரொம்ப பிடிக்கும் என்றும், இதிலும் சிட்னி நகரம் ரொம்பவே ஸ்பெஷல் என்றும் தெரிவித்திருந்தார். தொடர்ந்து, இங்கு நிறைய இலங்கை தமிழர்கள் இருப்பதாகவும், அந்த தமிழும் தனக்கு மிகவும் பிடித்திருப்பதாகவும் கூறியிருந்தார்.
அவர் பேசிக்கொண்டிருக்கும் போது, கூட்டத்திலிருந்து ஒருவர் “மேடம், விஜய் சாரை கேட்டதா சொல்லுங்க” என்று கூறினார். அப்போது த்ரிஷா, அதை கேட்டும் கேட்காதது போல கண்டுகொள்ளாமல் கடந்துசென்றார். தொடர்ந்து பேசிய அவர், இங்கே பலரும் சங்கத்தமிழ் பேசுபவர்களாக இருப்பதாகவும், இந்த மாதிரி அங்கே கூட பேச மாட்டோம் என்றும் கூறினார். ஒருவர் தெலுங்கில் பேச சொன்னார். அதற்கு த்ரிஷா தன்னால் இப்போதைக்கு தெலுங்கில் பேச முடியாது என்று கூறினார். பேச்சை முடிக்கும் சமயத்தில் ஒருவர் “மேடம் தளபதி” என்றார். அதற்கு த்ரிஷா “நன்றி” என்று கூறி தன் உரையை முடித்துக்கொண்டார். இந்த வீடியோ தற்போது சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.
நடிகை த்ரிஷா, கடைசியாக நடித்த தமிழ் படம் கருப்பு. தெலுங்கிலும் விஷ்வாம்பரா, ராம் உள்ளிட்ட திரைப்படங்களில் நடித்திருக்கிறார். ஆனால், கடந்த ஓராண்டாக அவர் பெரிதாக எந்த புது படத்திலும் கமிட் ஆகவே இல்லை. இவர் ஏன் படங்களில் நடிப்பதை தவிர்க்கிறார் என்பது குறித்த காரணம் எதுவும் தெரியவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.