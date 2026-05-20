/ஒரே மாதத்தில் 2 வெற்றி! செம குஷியில் த்ரிஷா..வைரலாகும் பதிவு..

Actress Trisha : சமீபத்தில் நடிகை த்ரிஷா, தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் ஒரு பதிவை வெளியிட்டு இருக்கிறார். அதில், தனக்கு ஒரே மாதத்தில் இரண்டு வெற்றிகள் கிடைத்துள்ளதாக குறிப்பிட்டு இருக்கிறார். இது குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
Actress Trisha : கோலிவுட் திரையுலகின் ராணியாக விளக்குகிறார் த்ரிஷா. இதனாலேயோ என்னவோ இவரை South Queen என்று பெயர் வைத்து ரசிகர்கள் அழைத்து வருகின்றனர். பெரிதாக எந்த சர்ச்சைகளில் சிக்காமல் இருந்த த்ரிஷா, தற்போது போட்டு வரும் போஸ்ட் எல்லாம் சர்சையிலேயே முடியும் வகையில் இருக்கின்றன. அவரது சமீபத்திய பதிவு ஒன்றுதான் தற்போது இணையத்தில் விவாதங்களை கிளப்பியிருக்கிறது.
நடிகை த்ரிஷா, சமீபத்தில் தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் பல போட்டோக்கள் நிறைந்த பதிவை வெளியிட்டிருக்கிறார். அதில், “My magical May said,one more for the win” என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார். இதற்கு அர்த்தம், “என்னுடைய மாயாஜால மே கூறியது, ‘இன்னொரு வெற்றி’ என்று” என அர்த்தமாகும். இந்த பதிவில் அவர் முழுக்க முழுக்க இணைத்திருப்பது கருப்பு திரைப்படத்தின் போட்டோக்களைதான். இதில் அவர் படப்பிடிப்பு தளத்தில் எடுக்கப்பட்ட போட்டோக்களை பகிர்ந்திருக்கிறார். கருப்பு படம் வெற்றி பெற்றுள்ளதை தனக்கு கிடைத்த இன்னொரு வெற்றி என த்ரிஷா பகிர்ந்திருக்கிறார்.
த்ரிஷாவிற்கும் விஜய்க்கும் நட்பை மீறிய பந்தம் இருப்பதாகவே பல நாட்களாக கோலிவுட் வட்டாரங்களில் ஒரு தகவல் உலா வந்து கொண்டிருக்கிறது. விஜய்யுடன் 20 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் வாழ்ந்த அவரது மனைவி சங்கீதா, சமீபத்தில் விவாகரத்து கோரியிருந்த போது அந்த மனுவில் விஜய்க்கு வேறு ஒரு நடிகையுடன் தொடர்பு இருப்பதாக தெள்ளத்தெளிவாக குறிப்பிட்டிருந்தார். எனவே, அந்த நடிகை ஒரு வேளை த்ரிஷாவாக இருக்கக்கூடுமோ என்கிற டவுட் அனைவருக்குமே இருக்கிறது. அதே சமயத்தில், விஜய்யை பற்றி அவ்வப்போது த்ரிஷா ஹிண்ட் கொடுத்து பதிவிடுவதும் வாடிக்கையாகி வருகிறது.
தமிழ்நாட்டின் தேர்தல் ரிசல்ட் வெளியான மே 4ஆம் தேதியன்று, பல செலிப்ரிட்டிகள் “உனக்கு பெரிய பர்த்டே கிஃப்ட் கிடைச்சிருக்கு” என கமெண்ட் செய்வதும், விஜய்யின் பதவியேற்பு விழாவிற்கு எந்த காஸ்டியூமில் வந்தாரோ அதே காஸ்டியூமில் போட்டோ ஷூட் செய்து ‘காதல் எப்போதும் சத்தமானது’ என குறிப்பிடுவது என்று இவர் தெரிவிக்கும் குறியீடுகளை எப்போதும் ரசிகர்கள் மிஸ் செய்தவில்லை. இந்த முறையும், அவர் அப்படித்தான் விஜய்யின் வெற்றியை ஒரு வெற்றியாகவும், கருப்பு படத்தின் வெற்றியை இன்னொரு வெற்றியாகவும் கருதி பதிவினை வெளியிட்டிருக்கிறார்.
வருடத்திற்கு ஒன்று அல்லது இரண்டு படங்களிலாவது நடித்து விடும் த்ரிஷா, கடந்த சில மாதங்களாக எந்த படங்களிலும் கமிட் ஆகாமல் அமைதியாக இருக்கிறார். இந்த அமைதிக்கு பின் இருக்கும் காரணம் என்ன என்பது பலருக்கும் தெரியவில்லை. அவர், இனி படங்களில் நடிக்கப்போவதில்லை என்ற இன்னொரு காரணமும் சொல்லப்படுகிறது. இருப்பினும் இது குறித்து த்ரிஷா இன்னும் உறுதிப்படுத்தவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
