விஜய்க்கு ஆதரவாக த்ரிஷா? முதன்முறையாக அவரே ஷேர் செய்த வீடியோ..

Trisha On TVK Karur Campaign Stampede : நடிகரும் தமிழக வெற்றிக்கழகம் கட்சியின் தலைவருமான விஜய், சமீபத்தில் கரூரில் பிரச்சார பயணம் மேற்கொண்டிருந்தார். அங்கு ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி, 39 பேர் உயரிழந்தனர்.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : Sep 28, 2025, 01:40 PM IST
  • கரூரில் 39 பேர் பலி!
  • விஜய் குறித்து பதிவிட்ட த்ரிஷா?
  • இதோ விவரம்!

விஜய்க்கு ஆதரவாக த்ரிஷா? முதன்முறையாக அவரே ஷேர் செய்த வீடியோ..

Trisha On TVK Karur Campaign Stampede : தமிழக வெற்றிக்கழகம் அரசியல் கட்சியின் தலைவரும், நடிகருமான விஜய் தமிழ் நாட்டை சுற்றி தேர்தல் பரப்புரையில் ஈடுபட்டு வருகிறார். நாமக்கல் மற்றும் கரூர் ஆகிய மாவட்டங்களில் நேற்று தேர்தல் பரப்புரையில் ஈடுபட்டார். அப்போது ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் கிட்டத்தட்ட 39 பேர் உயிரிழந்தனர். பலர், ஆபத்தான நிலையில் சிகிச்சையில் உள்ளனர். இதையடுத்து நாடு முழுவதும் இது குறித்த பேச்சாகத்தான் இருக்கிறது. இதையடுத்து, நடிகை த்ரிஷா முதன்முறையாக இன்ஸ்டாவில் ஒரு வீடியோவை ரீ-ஷேர் செய்துள்ளார்.

கரூரில் 39 பேர் பலி!

கரூரில் நேற்று நடைபெற்ற தமிழக வெற்றிக்கழக மக்கள் சந்திப்பு கூட்டத்தில் லட்சக்கணக்கானோர் பங்கேற்ற நிலையில் கூட்டம் நெரிசலில் சிக்கி 39 பேர் பலியாகிய நிலையில் அவர்கள் மூச்சுத் திணறல் ஏற்பட்டு உயிரிழந்துள்ளனர். இதில் பெண்கள், குழந்தைகள் அதிகமானாேர் இருக்கின்றனர். ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த தாய் மற்றும் இரண்டு மகள்கள் இறந்தது இந்த சம்பவக்கொடுமையின் உச்சக்கட்டமாக பார்க்கப்படுகிறது.

இதில், காயமடைந்த 50க்கும் மேற்பட்டோர் கரூர் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் அவர்களுக்கு தொடர்ந்து சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருவதாகவும் கூறப்படுகிறது.

சம்பவத்திற்கு இரங்கல் தெரிவித்த பிரபலங்கள்!

கரூரில் 39 பேர் உயிரிழந்துள்ள சம்பவம், இந்தியாவையே உலுக்கியதை அடுத்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி, குடியரசு தலைவர் திரெளபதி முர்மு உள்ளிட்டோர் இரங்கல் தெரிவித்தனர். முதல்வர், அமைச்சர்கள் உள்ளிட்டோர் களத்திற்கு விரைந்தனர்.

நடிகர்கள் ரஜினிகாந்த், சூரி, விஷால், பார்த்திபன், நிவேதா பெத்துராஜ், பிரபு தேவா, ஜி.பி.பிரகாஷ் குமார், சத்யராஜ் உள்ளிட்ட பலர் உயிரிழந்தவர்களுக்கு இரங்கல் தெரிவித்தனர். அதோடு, அடிப்பட்டு மருத்துவமனையில் இருப்பவர்கள் விரைவில் உடல் நலம் பெற வேண்டும் என்று பிரார்த்தனை செய்வதாகவும் குறிப்பிட்டனர்.

த்ரிஷா பகிர்ந்த வீடியோ!

கரூரில் நடந்த சம்பவத்தை தொடர்ந்து, சமூக வலைதளமே இரண்டாக பிளவுபட்டு, ஒரு பக்கம் விஜய்க்கு ஆதரவாகவும் இன்னொரு பக்கம் அவருக்கு எதிராகவும் பேசி வருகிறது. ஒரு சிலர், “விஜய்யை கைது செய்தே ஆக வேண்டும்..” என்று கூற, இன்னும் சிலர், “விஜய் மீது எந்த தவறும் இல்லை” என்று பேசி வருகின்றனர். இது குறித்து விஜய்யை தாக்காத வகையில் ஒருவர் பேசி, இணையத்தில் ரீல்ஸ் பதிவிட்டிருக்கிறார். அதனை, நடிகை த்ரிஷா ஷேர் செய்திருப்பது ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Trisha

வீடியோவில் இருக்கும் விஷயம்..

நடிகை திரிஷா விஜய் பற்றி repost செய்துள்ள வீடியோ ஒன்று வைரலாகி வருகிறது. அந்த வீடியோவில், ஏன் கட்சி கூட்டத்துக்கு குழந்தைகளை கூட்டிட்டு போறீங்க? 6 குழந்தைகள் இறந்து இருக்காங்க. இன்னும் தலைவர்கள் பின்னாடி போய் எத்தனை உயிர்களை இழப்பீங்க? உச்சத்தில் இருக்கும் நடிகர் ரோட்டில் சென்றால் கூட்டம் வரத்தான் செய்யும். அரசியல் சினிமா கிடையாது என எப்போது புரிஞ்சுப்பீங்க? யார் வந்தாலும் சரி நமக்கு நம்ம குடும்பம் தான் ரொம்ப முக்கியம் என இப்ப புரிஞ்சுப்பீங்க என அந்த வீடியோவில் ஒருவர் பேசியுள்ளார். இது தற்போது வைரலாகி வருகிறது. திரிஷாவே விஜய்க்காக வீடியோவை பதிவு செய்துள்ளதாக பலரும் கமெண்ட் செய்து வருகின்றனர்.

இன்ஸ்டாகிராமில் Repost என்கிற ஆப்ஷன் வந்த பிறகு, த்ரிஷா அதை பயன்படுத்தி முதன்முறையாக அவர் ஷேர் செய்திருக்கும் பதிவு இதுவாகும். இதை ரீஷேர் செய்த சில மணி நேரத்தில் அதை அவர் மீண்டும் நீக்கிவிட்டார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

மேலும் படிக்க | கரூர் தவெக கூட்ட நெரிசல்: 39 பேர் பலி.. பிரபலங்கள் இரங்கல்!

மேலும் படிக்க | LIVE கரூர் கூட்ட நெரிசலில் 39 பேர் பலி.. முதல்வர் ஸ்டாலின் நேரில் அஞ்சலி.. மருத்துவமனையில் 81 பேர்!

