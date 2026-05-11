த்ரிஷாவுக்கு செம்ம ஜாக்பாட்! ஒரே டைமில் ரெண்டு ஹேப்பி நியூஸ்..என்ன தெரியுமா?

Trisha KH X RK Movie : தமிழ் திரை உலகில் முக்கிய நடிகையாக இருப்பவர் த்ரிஷா. கிட்டத்தட்ட 25 வருடங்களுக்கும் மேலாக தமிழ் திரை உலகில் உச்ச நட்சத்திரமாக வலம் வரும் இவர், தற்போது ஒரு பெரிய படத்தில் கமிட் ஆகி இருக்கிறார். அது என்ன படம் என்பது குறித்த முழு தகவலை இங்கு பார்க்கலாம்.
திரையுலகில் இருந்து தள்ளி இருக்கும் த்ரிஷா?
தென்னிந்திய திரை உலகில் முன்னணி நடிகர்கள் பலருக்கும் ஜோடியாக நடித்திருக்கும் திரிஷா, கடந்த சில நாட்களாகவே எந்த படத்திலும் கமிட்டாகாமல் இருப்பதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. கொஞ்சம் உற்று நோக்கினால் இது உண்மைதானோ என்று கூட தோன்றுகிறது. காரணம், அவர் கடைசியாக ஒன்றரை ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ‘கருப்பு’ படத்தில் கமிட் ஆகி நடித்திருந்தார். அதன் பிறகு பெரிதாக எந்த படத்தில் இன்ட்ரஸ்ட் எடுத்து கமிட் ஆகவில்லை.
த்ரிஷா இப்படி கதை கேட்காமல், இந்த படத்திலும் கமிட் ஆகாமல் இருப்பதற்கு சில காரணங்கள் இருப்பதாக கூறப்பட்டாலும், தான் திரையுலகிலிருந்து விலகுகிறேனா இல்லையா என்பது குறித்து த்ரிஷா எதுவும் சொல்லவில்லை.
த்ரிஷாவுக்கு அடுத்த ஜாக்பாட்!
கோலிவுட் திரை உலகி உள்ள முக்கிய நடிகர்களின் படங்களில் அவர்களுக்கு ஜோடியாக நடித்திருக்கும் நடிகைகளின் லிஸ்டை தேடிப் பார்த்தால் அதில் முதல் ஆளாக த்ரிஷா தான் இருப்பார். ரஜினிகாந்த், கமல்ஹாசன் தொடங்கி, அஜித் குமார் விஜய் வரை பலருடன் சேர்ந்து நடித்து விட்டார் த்ரிஷா. இது போதாது என்று அவருக்கு இன்னும் பெரிய சான்ஸ் ஒன்று கிடைத்துள்ளது.
சமீபத்தில், கமல்ஹாசனும் ரஜினிகாந்த் ஜோடி சேர்ந்து நடிக்கும் திரைப்படம் குறித்த அறிவிப்பு வெளியானது. இதனை, நெல்சன் திலிப் குமார் இயக்குகிறார். தங்களது சினிமா வாழ்க்கையின் ஆரம்ப கட்டத்தில் சேர்ந்து நடித்து வந்த கமலும் ரஜினியும் திரையுலகில் பெரியாள் ஆன பிறகு ஒன்றாக சேர்ந்து நடிப்பதை நிறுத்தினர். இதற்கு பலர் போட்டி மனப்பான்மை காரணம் என பலர் கூறினர். அதையும் தாண்டி, சினிமாவில் அனைவருக்கும் வாய்ப்புகள் உயர வேண்டும் என்பதற்காக இருவரும் சேர்ந்து நடிப்பதை நிறுத்தினர். தற்போது பல ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இருவரும் ஒன்றாக நடிக்கின்றனர். இந்த படத்தில் த்ரிஷா நடிக்க இருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
சம்பளம்..
கமலும் ரஜினியும் இணையும் KH X RH திரைப்படத்தில் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்த த்ரிஷா ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இதில் த்ரிஷாவிற்கு சுமார் ரூ.12 கோடி சம்பளம் கொடுக்க முடிவு செய்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இதற்கு முன்னதாக, மணிரத்னம் இயக்கத்தில் கமல்ஹாசன், சிம்பு நடித்திருந்த தக்கலை படத்தில் கமல்ஹாசனும் திரிஷாவும் ஜோடியாக நடித்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. இவர்கள் இதற்கு முன்னர் மன்மதன் அம்பு படத்திலும் ஒன்றாக நடித்துள்ளனர். தக் லைஃப் படத்தில் நடித்த போதே த்ரிஷா ரூ.12 கோடி சம்பளமாக வாங்கியதாகவும், அதிலிருந்து தனது சம்பளத்தை உயர்த்தியதாகவும் கூறப்படுகிறது. த்ரிஷா ஏற்கனவே ரஜினிகாந்துடன் பேட்ட படத்தில் நடித்திருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இப்படி, தனக்கு பிடித்த இரு நடிகர்களுடன் ஒரே படத்தில் அவருக்கு நடிக்க வாய்ப்பு கிடைத்திருப்பது அவருக்கு ஒரே டைமில் கிடைத்த டபுள் மகிழ்ச்சி என்று பலரும் தெரிவித்து வருகின்றனர்.
KH X RH திரைப்படம்!
KH X RK திரைப்படத்திற்கு அனிருத் இசையமைத்துள்ளார். இந்த படத்தின் படப்பிடிப்பு ரஜினிகாந்த், தலைவர் 173 படத்தில் நடித்து முடித்த பிறகு தொடங்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இது கண்டிப்பாக, ப்ளாக் பஸ்டர் ஹிட் ஆகும் என்று அனைவரும் எதிர்பார்ப்பில் காத்துக்கொண்டுள்ளனர். ஆனால், ஜெயிலர் 2 திரைப்படத்தின் ஷூட்டிங்கை முடித்த ரஜினி, இன்னும் தனது அடுத்த படத்தின் இயக்குநர் யார் என்பதை ஃபைனலைஸ் செய்யவில்லை என்று கூறப்படுகிறது. இந்த படத்தை கமல்ஹாசனின் ராஜ்கமல்ஸ் ஃபிலிம்ஸ் நிறுவனம்தான் தயாரித்திருக்கிறது. இந்த சமயத்தில், எப்போது ரஜினியின் அடுத்த திரைப்படம் குறித்த அடுத்த அறிவிப்பு வரும் என்று அனைவரும் காத்துக்கொண்டுள்ளனர்.
இப்போது என்ன செய்கிறார் த்ரிஷா?
த்ரிஷா, கடைசியாக சூர்யாவிற்கு ஜோடியாக ‘கருப்பு’ திரைப்படத்தில் நடித்திருந்தார். இந்த படம், வரும் மே 15ஆம் தேதி உலகம் முழுவதும் திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது. இந்த படத்தை பார்க்க அனைவரும் ஆவலுடன் காத்துக்கொண்டுள்ளனர். எப்போதும் போல இல்லாமல் த்ரிஷா இந்த முறை தெலுங்கில் ஒரு படம், மலையாளத்தில் ஒரு படம் என பிற மொழி படங்களிலும் கமிட் ஆனார். ஆனால், இந்த படங்களில் எதுவும் பெரிதாக பேசப்படவில்லை. தற்போது அவர் நடித்திருக்கும் கருப்பு திரைப்படம் நல்ல வரவேற்பை பெறலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இவர் சிரஞ்சீவியுடன் சேர்ந்து நடித்துள்ள விஸ்வாம்பரா திரைப்படம் வரும் ஜூலை 10ஆம் தேதி வெளியாகலாம் என கூறப்படுகிறது.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்:
த்ரிஷா எந்த படத்தில் புதிதாக நடிக்கிறார்?
கமல், ரஜினி நடிக்கும் புதிய திரைப்படத்தில் இவர் நடிக்க இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
KH X RH திரைப்படத்தை யார் இயக்குகிறார்?
இந்த திரைப்படத்தை Nelson Dilipkumar இயக்குகிறார்.
KH X RH திரைப்படத்திற்கு இசையமைப்பவர் யார்?
இந்த படத்திற்கு அனிருத் ரவிச்சந்திரன் இசையமைக்கிறார்.
த்ரிஷா எவ்வளவு சம்பளம் வாங்கியதாக கூறப்படுகிறது?
KH X RH திரைப்படத்திற்காக த்ரிஷாவிற்கு சுமார் ரூ.12 கோடி சம்பளம் வழங்கப்படுவதாக கூறப்படுகிறது.
த்ரிஷா மற்றும் கமல்ஹாசன் இதற்கு முன்பு எந்த படங்களில் இணைந்து நடித்துள்ளனர்?
இவர்கள் மன்மதன் அம்பு மற்றும் “தக் லைஃப்” உள்ளிட்ட படங்களில் இணைந்து நடித்துள்ளனர்.
த்ரிஷா மற்றும் ரஜினிகாந்த் இதற்கு முன்பு எந்த படத்தில் நடித்துள்ளனர்?
பேட்ட படத்தில் இருவரும் ஒன்றாக நடித்திருந்தனர்.
