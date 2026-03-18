சினிமாவில் இருந்து விலகும் த்ரிஷா? ஏன் இவ்வளவு பெரிய முடிவு? காரணம் இதுதான்..

Trisha Rumored To Leave Cinema : கிட்டத்தட்ட 20 வருடங்களுக்கும் மேலாக, ரசிகர்கள் மத்தியில் ‘குயின்’ என்கிற பட்டத்தை பெற்று டாப் இடத்தில் இருப்பவர் த்ரிஷா. 40 வயதானாலும், சிங்கிளாக வலம் வரும் அவர், சீக்கிரமே குடும்ப வாழ்க்கையில் இணைய இருப்பதாக தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது.
படங்களை நிராகரிக்கும் த்ரிஷா?
தமிழ் திரையுலகில், எத்தனை புது நடிகைகள் வந்து விட்டாலும் த்ரிஷாவிற்கு பல லட்சம் ரசிகர்கள் இருக்கின்றனர். அவரைத்தேடி வரும் பட வாய்ப்புகள் வந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றன. இவர் மட்டும்தான் ரஜினி, கமல்ஹாசன், விஜய், அஜித் உள்ளிட்ட பல முன்னணி ஹீரோக்களுடன் இணைந்து நடித்த நடிகையாக இருக்கிறார். அப்படிப்பட்ட இவர், சமீப காலமாக தன்னை தேடி வரும் பட வாய்ப்புகளை நிராகரிப்பதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. இதைக் கேள்விப்பட்ட ரசிகர்கள், சம்பள பிரச்சனையாக இருக்கலாம் அல்லது வேறு ஏதேனும் காரணமாக இருக்கலாம் என்று நினைத்தனர். ஆனால் அவர்களின் எண்ணம் தவறு என்று ஆகி உள்ளது.
குடும்ப வாழ்க்கையில் இணையும் த்ரிஷ?ா?
நடிகை த்ரிஷாவிற்கு தற்போது 42 வயது ஆகிறது. பல ஆண்டுகளாக தன்னை நோக்கி வந்த “ஏன் இன்னும் திருமணம் செய்துகொள்ளவில்லை?” என்கிற கேள்வியை அவாய்ட் செய்து வந்த த்ரிஷா, இப்போது அதற்கு “கூடிய விரைவில்” என்று பதிலளிக்கும் முடிவில் இருப்பதாக கிசுகிசுக்கப்படுகிறது.
த்ரிஷாவை சுற்றி நடக்கும் அரசியல் பிரச்சனைகள், பஞ்சாயத்துகள் உள்ளிட்டவற்றால் அவரால் படப்பிடிப்பில் நிம்மதியாக நடிக்க முடியாது என்றும், இதனால் கடந்த சில மாதங்களாக எந்த கதையையும் அவர் கேட்காமல் இருப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது. கூடவே, புதுப்படங்களில் கமிட் ஆகாத அவர், சினிமாவிற்கு குட்-பை சொல்லப்போவதாகவும் இதை விட்டுவிட்டு குடும்ப வாழ்க்கையில் செட்டில் ஆகப்போவதாகவும் கூறப்படுகிறது. இது குறித்து த்ரிஷா தரப்பில் இருந்து எந்த அதிகாரப்பூர்வ தகவலும் வெளியாகவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
த்ரிஷா கடைசியாக நடித்த படம்!
திரிஷா கடந்த ஓராண்டாக எந்த புது படத்திலும் கமிட்டாகவில்லை. கடைசியாக தமிழில் கடந்த ஆண்டு விடாமுயற்சி மற்றும் குட் பேட் அக்லி உள்ளிட்ட படங்களில் நடித்தார். இதில், குட் பேட் அக்லி படம் மட்டும் வெற்றி பெற்றது. இதைத்தொடர்ந்து சூர்யாவின் கருப்பு படத்தில் கமிட் ஆகி ஹீரோயினாக நடித்தார். தொடர்ந்து முதல்முறையாக மலையாளத்தில் ஐடண்டிடி என்கிற படத்தில் நடித்தார். தெலுங்கில் பல நாட்களுக்கு பிறகு ‘விஸ்வாம்பரா’ படத்தில் நடித்தார். அதன் பிறகு, எந்த புது படத்திலும் இணைந்ததாக அறிவிப்பு எதுவும் வெளியாகவில்லை. இதையெல்லாம் வைத்து பார்க்கும் போது, ஒருவேளை அவரது வாழ்க்கையில் நடந்த சமீபத்திய அப்டேட் இதற்கு காரணமாக இருக்குமோ என்று பலரும் கேட்டு வருகின்றனர்.
விஜய்யுடனான உறவு குறித்த சர்ச்சை!
நடிகர் விஜய்யின் மனைவி சங்கீதா, விஜய்யிடமிருந்து விவாகரத்து வேண்டும் என்று சமீபத்தில் மனுதாக்கல் செய்திருந்தார். இதையடுத்து, தவெக தலைவர் விஜய், த்ரிஷாவுடன் கல்பாத்தி நிறுவனத்தின் இல்ல திருமண விழாவில் கலந்து கொண்டார். இருவரும் ஒரே நிற ஆடையை வேறு அணிந்து வந்திருந்தனர். இதையடுத்து, “வேறு ஒரு நடிகையுடன் விஜய் தொடர்பில் இருந்ததாக” சங்கீதா தனது மனுவில் குறிப்பிட்டிருந்தார். இதனால், இந்த இரு புள்ளிகளையும் ரசிகர்கள் கனெக்ட் செய்து கொண்டனர். இருப்பினும் த்ரிஷா அல்லது விஜய் தரப்பில் இருந்து தங்களுக்குள்ளான உறவு என்ன என்பது குறித்த அறிவிப்புகள் எதுவும் வெளியாகவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
