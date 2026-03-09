வரம்பு மீறிய பேச்சு.. பொங்கியெழுந்த திரிஷா: பார்த்திபனுக்கு 'குந்தவை' பதிலடி

நடிகரும் இயக்குனருமான பார்த்திபன் சமீபத்தில் தான் கலந்துக் கொண்ட விருது வழங்கும் நிகழ்ச்சியில் நடிகை திரிஷாவை குறித்து கருத்து ஒன்றை தெரிவித்து இருந்தார், இதற்கு நடிகை திரிஷா தற்போது சரமாரியாக கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். இந்த கருத்து தற்போது இணையத்தில் தீயாய் பரவி வருகிறது. அதனுடன் மைக் இருப்பதால் ஒரு கருத்து அறிவு சார்ந்ததாகவோ, நகைச்சுவையாகவோ மாறிவிடாது என்று காட்டமாக நடிகை திரிஷா பதிவிட்டுள்ளது வைரலாகி வருகிறது.
விருது வழங்கும் தனியார் நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பார்த்திபனிடம் "குந்தவை" திரிஷா குறித்து கருத்து கேட்ட போது, அவர் "வீட்டுக்குள்ளே குந்தவைக்கப்பட்டால் நல்லது" என்று தெரிவித்து இருந்தார். அந்த மேடையில் பல விஷயங்களை குறித்து பேசிக்கொண்டு இருந்த பார்த்தீபனிடம் சில நடிகைகள் குறித்து கேள்விகள் எழுப்பப்பட்டன. அப்போது பொன்னியின் செல்வன் திரைப்படத்தில் குந்தவை கதாபாத்திரத்தில் நடித்த திரிஷாவின் போட்டோவும் அந்த திரையில் காட்டப்பட்டது. அப்போது அவரைப்பற்றி கேட்டபோது பார்த்திபன், "குந்தவை இப்போ வீட்டுக்குள்ளே குந்தவைக்கப்பட்டால் நல்லது. எல்லா விஷயத்தையும் வெளிப்படையாக பேச முடியாது. எல்லா கவிதைகளையும் ரசிக்க முடியும். சில கவிதைகளை வெளிப்படையாக வாசிக்க முடியாது" என்று தெரிவித்து இருந்தார்.
பார்த்தீபனின் இந்த கருத்து வெளியான முதல் வலைத்தளங்களில் கடும் விவாதத்திற்கு உள்ளானது. நடிகர் விஜய் மற்றும் சங்கீதா விவகாரத்து விவகாரம் ஏற்கனவே திரையுலகில் மட்டும் இன்றி அரசியல் களத்திலும் பரபரப்பை கிளப்பி வருகிறது. அதனுடன் விஜய்க்கு நடிகை ஒருவருடன் திருமணம் கடந்த உறவு இருப்பதாக கடந்த மூன்று நாட்களுக்கு முன்பு மனைவி சங்கீதா குற்றம் சாட்டியிருந்தது மிகப்பெரிய பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.
இதனிடையே, கடந்த இரண்டு தினங்களுக்கு முன்பாக சென்னையில் நடைபெற்ற திருமண நிகழ்ச்சியில் விஜய்யும் திரிஷாவும் ஜோடியாக ஒன்றாக வந்து பங்கேற்று இருந்தனர். இருவரும் நீண்ட கால நண்பர் அடிப்படையில் ஒன்றாக பங்கேற்றார்கள் என்று ஒருபக்கம் விஜய் ரசிகர்கள் கூற, மறுபக்கம் சில தவறான கருத்துக்களை முன் வைத்தனர்.
இந்த நிலையில், இப்போது அடுத்தடுத்து பல பரபரப்பான செய்திகள் வெளியாகி வரும் இந்த நேரத்தில், பார்த்திபன் கூறிய கருத்துகக்கு மறைமுகமாக நடிகை திரிஷா கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். மேலும் பார்த்திபன் கூறிய கருத்து முட்டாள்தனமானது என்றும் திரிஷா மறைமுகமாக விமர்சனம் செய்திருக்கிறார். அவர் பதிவிட்டுள்ள ட்விட் பதிவில், "அறிவற்ற கருத்து, பேசுபவரின் நிலைப்பாட்டையே வெளிப்படுத்துகிறது எனவும், மைக் இருப்பதால் ஒரு கருத்து அறிவு சார்ந்ததாகவோ, நகைச்சுவையாகவோ மாறிவிடாது" என கடுமையான விமர்சனத்தை வெளிப்படுத்தி நடிகை திரிஷா பதிவிட்டுள்ளார்.
I was informed by the organisers of a recent event that my name and picture were included at the last minute at the request of an individual conveyed through his assistant.
A microphone doesn’t make a comment intelligent or humorous. It just makes stupidity louder.Crude words…
— Trish (@trishtrashers) March 8, 2026
முன்னதாக தனியார் நிகழ்ச்சியில் திரிஷா குறித்து பேசிய பார்த்திபனின் கருத்து டிரெண்ட் ஆகி இருந்த நிலையில் தற்போது இதற்கு கண்டனம் தெரிவிக்கும் வகையிலேயே திரிஷா வெளியிட்டுள்ள பதிவு வைரலாகி வருகிறது.
இதனிடையே நேற்று மகளிர் தினத்தை முன்னிட்டு நேற்று சென்னையை அடுத்த மகாபலிபுரத்தில் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் கொண்டாடியது. இந்த விழாவில் கலந்துகொண்ட விஜய் பெண்களுக்கான தேர்தல் வாக்குறுதிகளையும் அளித்ததுடன், அங்கு விஜய் மேடையில் பேசியிருந்தார், அதில் அவர் "இப்போது நடந்து கொண்டிருக்கும் பிரச்சினைகளை எல்லாம் நான் பார்த்துக் கொள்கிறேன், இது எல்லாம் வொர்த்தே இல்லை, இதற்காக நீங்க கஷ்டப்படுகின்றதை பார்க்கும் போது தான் எனக்கு வருத்தமாக உள்ளது. அவ்வளவு பெரிய விஷயம் எல்லாம் இல்ல" என்று பேசியிருந்தார். விஜய்யின் இந்த கருத்திற்கும் தற்போது சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாகி வருகிறது என்பது குறிப்பித்தக்கது.
