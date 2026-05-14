/வைரலாகும் த்ரிஷா புடவை! விஜய் பதவியேற்பு விழாவில் கட்டியிருந்த saree விலை இவ்வளவா?

Trisha Saree Price : விஜய்யின் பதவியேற்பு விழாவிற்கு, நடிகை த்ரிஷா நீல நிற புடவை அணிந்து வந்திருந்தார். இதையடுத்து இந்த புடவையை வாங்க பெண்கள் பலர் ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர். இது குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு பார்ப்போம்.
Trisha Saree Price : சமீபத்தில், இணையம் முழுவதையும் ஆக்கிரமித்தது, இரண்டே இரண்டு முகம்தான். ஒன்று த்ரிஷா, இன்னொன்று விஜய். தவெக கட்சியை தொடங்கி இரண்டே ஆண்டுகளில் அதனை தனிப்பெரும் கட்சியாக்கி, ஆட்சியில் அமர்ந்திருக்கிறார் விஜய். இவரது பதவியேற்பு விழா, சமீபத்தில் நேரு உள்விளையட்டு அரங்கில் நடைப்பெற்றது. இதையடுத்து, இந்த விழாவிற்கு த்ரிஷா கலந்து கொண்டது சர்ச்சையாக மாறியது.
நடிகை த்ரிஷா, விஜய் முதல்வராக பதவியேற்ற போது அந்த விழாவிற்கு வந்திருந்தது கடும சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது. காரணம், அந்த விழாவில் விஜய்யின் குழந்தைகளோ, தற்பாேது விவாகரத்து கேட்டிருக்கும் மனைவியோ கலந்து கொள்ளவில்லை. மாறாக, விஜய்யின் தாய்-தந்தை மற்றும் அவர்களின் உடன்பிறப்புகளின் பெண் பிள்ளைகள், த்ரிஷா மற்றும் விஜய்யின் நண்பர்கள் மட்டுமே கலந்து கொண்டனர். ஏற்கனவே, விஜய்யின் மனைவி சங்கீதா அவருக்கு வேறு ஒரு பெண்ணுடன் தொடர்பு இருப்பதாக தெரிவித்த நிலையில், இப்படி விஜய்யும் த்ரிஷாவும் அது குறித்து பேசாமல் இருப்பதும் பேசுபொருளாகி இருக்கிறது.
நடிகை த்ரிஷா, விஜய்யின் பதவியேற்பு விழாவிற்கு வந்திருந்த போது நீல நிற பட்டுப்புடவை கட்டி வந்திருந்தார். தலையில் பூ, மினிமலான மேக்-அப் போட்டிருந்தார். த்ரிஷா வந்திருந்தது விஜய் ரசிகர்கள் பலருக்கே பிடிக்கவில்லை என்றாலும், அவரது அழகான புடவையை யாரும் கவனிக்க தவறவில்லை. இதையடுத்து, இதே போல தனக்கும் புடவை வேண்டும் என்று நினைத்த பல பெண்கள், ஆன்லைனில் இந்த புடவையை தேட ஆரம்பித்து விட்டனர்.
த்ரிஷா கட்டியிருந்தது ப்யூர் பட்டு என சொல்லப்படுகிறது. இது பிரபல ஆடை கடையில் வாங்கப்பட்டது. இது கொடி மாடல் புடவையாகும். இதன் விலை சுமார் ரூ.60,000 முதல் ரூ.1 லட்சம் வரை இருக்கும் என சொல்லப்படுகிறது.
அதே போல, நடிகை த்ரிஷா கம்மல், செயின், வளையல் உள்ளிட்டவற்றையும் அணிந்திருந்தார். இவை அனைத்துமே, வைரம் பதித்தவை. இதன் விலை மட்டுமே, சுமார் ரூ.70-80 லட்சம் வரை இருக்கும் என்று கூறப்படுகிறது.
த்ரிஷா அணிந்திருந்தது
விவரம்
புடவை
ரூ.60,000 முதல் ரூ.1 லட்சம் வரை
அணிகலன்கள்
ரூ.70-80
ஜாக்கெட்
ரூ.20-30 ஆயிரம்
த்ரிஷாவிற்கு வேறு ஒரு நிறுவனம் ப்ளவுஸ் தைத்து கொடுத்திருந்தது. அது ஜர்தோசி வர்க் செய்யப்பட்ட ப்ளவுஸ் ஆகும். இதில் ஆரி வர்க்கும் செய்யப்பட்டுள்ளது. இதையேதான், அவர் அட்லீயின் வீட்டு விஷேஷத்திற்கும் போட்டிருந்தாராம். பார்டரே இல்லாமல் இந்த ப்ளவுஸ் தைக்கப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. இதை டிசைன் செய்ய மட்டும் ரூ.20-30 ஆயிரம் வரை செலவு செய்யப்பட்டு இருக்கலாம் என கூறப்படுகிறது.
வழக்கமாக அரசியலில் இருக்கும் அனைவருமே, வெள்ளை வேட்டி, வெள்ளை சட்டை அணிவது வழக்கம். ஆனால், விஜய் அந்த ட்ரெண்டை உடைத்திருக்கிறார். பீஸ்ட் திரைப்படத்தில் எப்படி கருப்பு நிற கோட்-பேண்ட், உள்ளே வெள்ளை சட்டை போட்டு வருவாரோ அதே லுக்கில் தற்போது சட்டசபைக்கும் வருகிறார். இவர், இப்படி கருப்பு நிற கோட் அணிவதற்கு பின்னால் பல காரணங்கள் இருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. இருப்பினும், இந்த ட்ரெண்ட் தங்களுக்கு பிடித்திருப்பதாக அவரது ரசிர்கள் மற்றும் தாெண்டர்கள் பலர் கூறுகின்றனர்.