விஜய்க்கு த்ரிஷா சொன்ன மெசஜ்! ‘இதை’ கவனிச்சீங்களா? வைரல் வீடியோ..

Actress Trisha Wishes Vijay Video : தமிழ் திரையுலகில் டாப் நடிகராக இருப்பவர் விஜய். விரைவில் சினிமாவை விட்டு விலகியிருக்கிறார். இதையடுத்து, த்ரிஷா அவர் குறித்து பேசியிருக்கும் விஷயங்கள் தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
அரசியலில் நுழைந்த விஜய்!
30 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக தமிழ் திரையுலகில் அனைவரையும் மகிழ்வித்து டாப் நடிகராக இருக்கும் இவர், ஒரு வருடத்திற்கு முன்னர் அரசியலில் நுழைவதாக அறிவித்தார். இப்போது தமிழக வெற்றிக்கழகம் கட்சியின் தலைவராக இருக்கிறார். இக்கட்சியை அறிவிக்கும் போதே, தான் விரைவில் சினிமாவை விட்டு விலகி விட்டு, முழு நேரமாக அரசியலில் நுழைவதாக கூறியிருந்தார்.
த்ரிஷா-விஜய் உறவு..
விஜய் போலவே, பல ஆண்டுகளாக திரையுலகில் நிலைத்து நிற்கும் நடிகையாக இருக்கிறார், த்ரிஷா. இவரும் விஜய்யும் பல படங்களில் சேர்ந்து நடித்திருக்கின்றனர். உண்மையில், விஜய்யுடன் அதிகமுறை ஜோடி சேர்ந்து நடித்த ஒரே நாயகி இவர்தான். 15 வருடங்களுக்கு பின் லியோ படத்தில் இருவரும் ஜோடி சேர்ந்தனர். இதிலிருந்துதான் பல கிசுகிசுக்கள் எழ ஆரம்பித்தன.
எரியும் தீயில் எண்ணெய்யை ஊற்றும் வகையில், த்ரிஷா விஜய்க்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்துகள் தெரிவித்து ஒரு புகைப்படத்தை வெளியிட்டார். இதில் அவர் சேர்த்திருந்த பாடல் மற்றும் கேப்ஷன் பலருக்கும் சந்தேகத்தை கிளப்பியது. போதாக்குறைக்கு லண்டனில் இருவரும் ஷாப்பிங் செய்வது போன்ற புகைப்படமும் வெளியானது. இதனால், இவர்கள் நண்பர்கள் கிடையாது..அதற்கும் மேல என்று ரசிகர்கள் நம்புகின்றனர்.
விஜய் குறித்து த்ரிஷா பேச்சு!
சமீபத்தில் துபாயில் சினிமா விருதுகள் விழா ஒன்று நடைப்பெற்றது. இதில் த்ரிஷா, சிவகார்த்திகேயன், கமல்ஹாசன் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர். மேடையேறிய த்ரிஷாவிடம் விஜய்யின் போட்டோவை ஸ்கிரீனில் காண்பித்து, “அவருக்கு ஏதாவது சொல்ல வேண்டுமென்றால் சொல்லுங்கள்..” என்று கூறினர். இதைக்கேட்டு, ரசிகர்கள் அனைவரும் ஆரவாரம் எழுப்பினர். இறுதியில் பேசிய த்ரிஷா, “அவரது கனவு அவரது புது பயணத்திற்கு வாழ்த்துகள். அவரது கனவு என்னவானாலும், அது நனவாகட்டும், அவருக்கு அது கிடைக்க வேண்டிய ஒன்று” என்று கூறினார்.
இதை அவர் பேசும் பாேது வெட்கப்பட்டதாக ரசிகர்கள் பலர் கூறி வருகின்றனர்.
சென்னைக்கு வந்த சங்கீதா விஜய்?
விஜய்யும் அவரது மனைவி சங்கீதாவும் பிரிந்து வாழ்ந்து வருவதாக கூறப்படுகிறது. சில மாதங்களுக்கு முன்னர் சங்கீதா லண்டனில் இருப்பது போன்ற போட்டோவும் வெளியானது. இதையடுத்து, சங்கீதா தன் மகன் ஜேசன் சஞ்சையுடன் விமான நிலையத்தில் இருப்பது போன்ற புகைப்படம் இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது. இதையடுத்து, அவர் லண்டனில் இருந்து சென்னை வந்திருப்பதாக கூறப்பட்டது. ஆனால், அது சென்னை விமான நிலையமா என்பதே தெரியவில்லை. எனவே அவர் சென்னைக்கு வந்திருக்கிறாரா என்பது கேள்விக்குறியாக இருக்கிறது.
விஜய் இப்போது என்ன செய்கிறார்?
நடிகர் விஜய், தனது கடைசி படமான ஜனநாயகன் படத்தில் காவல் அதிகாரியாக நடிக்கிறார். இப்படத்தின் ஷூட்டிங் முடிந்து விட்டதாக கூறப்படுகிறது. அடுத்த ஆண்டு தேர்தல் வர இருப்பதை ஒட்டி, தனது சுற்றுப்பயணத்தை மாநிலம் முழுவதும் மேற்கொள்ள இருக்கிறார்.
