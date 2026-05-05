தவெகவில் சேர்த்துக்கொள்ள கேட்கும் பிரபல நடிகை! விஜய் செவி சாய்ப்பாரா?

சட்டமன்ற தேர்தல், கடந்த ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி நடந்து முடிந்தது. இதையடுத்து, இதன் முடிவுகள் மே 4ஆம் தேதியான நேற்று வெளியானது. தேர்தல் முடிவுகளில், தவெக கட்சி, 108 தொகுதிகளை பிடித்து, வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளது. கட்சியை ஆரம்பித்த 2 ஆண்டுகளிலேயே தேர்தலில் களம் கண்டு ஒருவர் 34 சதவீத வாக்குகளை பெற்று வெற்றி பெற்றது என்பது மிகப்பெரிய சாதனையாக பார்க்கப்படுகிறது. இதையடுத்து, பலரும் விஜய்க்கு வாழ்த்துகளை தெரிவித்து வருகின்றனர். இந்த சமயத்தில், தற்போது விஜய்யிடம் தவெக கட்சியில் தன்னை சேர்த்துக்கொள்ள சொல்லி ஒரு நடிகை கெஞ்சி கேட்டு வெளியிட்டிருக்கும் வீடியோ இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
விஜயலட்சுமி வெளியிட்ட வீடியோ!
நடிகை விஜயலட்சுமி, பேசியிருக்கும் வீடியோ ஒன்று இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது. அதில், “வாழ்த்துகள் விஜய் அண்ணா. மிகப்பெறிய வெற்றி பெற்றுள்ளீர்கள். தவெகவினர் அனைவருக்கும் எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துகள். மக்கள் தீர்ப்பே மகேசன் தீர்ப்பு..அவர்கள் கொடுத்த தீர்ப்பினை ஏற்றுக்கொண்டுதான் ஆக வேண்டும்” என்று தெரிவித்திருக்கிறார்.
மேலும், “நான் சென்னையில் இருந்திருந்தால், நேரில் சென்று அண்ணனை சந்தித்திருப்பேன்..என்னையும் தவெக கட்சியில் சேர்த்துக்கொள்ளுங்கள். நானும் உங்களை போலவே தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு சேவி செய்ய விரும்புகிறேன் என சொல்லி கேட்டிருப்பேன். ஆனால், நான் இப்போது சென்னையில் இல்லை. என் அக்காவுக்கு உடல் நிலை சரியில்லாததால் நான் அவருடன் இருக்கிறேன். மக்கள், அவரை நம்பி வாக்களித்துள்ளனர். அவர்களது நம்பிக்கை வீணாகிவிடக்கூடாது என வாழ்த்துகிறேன். மீண்டும் விஜய் அண்ணாவிற்கு வாழ்த்துகள்” என்று பேசியிருக்கிறார்.
விஜயலட்சுமி-சீமான் பிரச்சனை:
நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் மற்றும் விஜயலட்சுமி இடையேயான பிரச்சனை பல ஆண்டுகளாக நீடித்து வரும் சர்ச்சையாக இருக்கிறார். தன்னை திருமணம் செய்து கொள்வதாக கூறி, சீமான் ஏமாற்றி விட்டதாகவும், பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாகவும் விஜயலட்சுமி 2011ஆம் ஆண்டு சென்னை வளசரவாக்கம் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார். 2005 ஆம் ஆண்டு தான் வாழ்த்துகள் படத்தில் நடித்த போது தங்களுக்குள் நெருக்கம் ஏற்பட்டதாகவும், கோயிலில் வைத்து திருமணம் செய்து கொண்டு, தன்னுடன் அவர் குடும்பம் நடத்தியதாகவும் குற்றம்சாட்டினார்.
இவற்றை ஏற்க மறுத்த சீமான் தரப்பு, இதனை பழிவாங்கும் நோக்கம் என தெரிவித்திருந்தது. இது தொடர்பாக சீமான் அளித்திருந்த மேல் முறையீட்டு மனுவை விசாரித்த உச்ச நீதிமன்றம், இரு தரப்பினரும் பேசி சமரசமாக முடித்துக்கொள்ள அறிவுறுத்தியது.
