அஜித்தின் வீரம் படத்தில் குழந்தையாக நடித்த நாயகி..இப்போ ஜோடியா நடிப்பாரா? அவரே சொன்ன பதில்!

Actress Yuvina Parthavi : தமிழ் திரையுலகில் மட்டுமல்ல, வழக்கமாக சினிமாவில் குழந்தை நட்சத்திரமாக இருப்பவர்கள், வளர்ந்த பின்பு ஹீரோயினாகவும் நடிக்க ஆரம்பித்து விடுகின்றனர். ஸ்ரீதேவி, மீனா, கீர்த்தி சுரேஷ் என்று பல நடிகைகளை இப்படி சொல்லிக்கொண்டே போகலாம். அந்த வரிசையில், இப்போது யுவினாவும் இணைந்திருக்கிறார்.
“ரைட்” திரைப்பட பத்திரிக்கையாளர் சந்திப்பு!!
RTS Film Factory சார்பில், தயாரிப்பாளர்கள் திருமால் லட்சுமணன், T ஷியாமளா தயாரிப்பில், அறிமுக இயக்குநர் சுப்ரமணியன் ரமேஷ் குமார் இயக்கத்தில், நட்டி, அருண் பாண்டியன் இணைந்து நடிக்கும், அசத்தலான கமர்ஷியல் திரில்லர் திரைப்படம் “ரைட்”.
வரும் செப்டம்பர் 26 ஆம் தேதி திரைக்குவரவுள்ள நிலையில், இப்படத்தின் பத்திரிக்கையாளர் சந்திப்பு, படக்குழுவினருடன் திரைப்பிரபலங்கள் கலந்துகொள்ள பத்திரிக்கை ஊடக நண்பர்கள் முன்னிலையில் கோலாகலமாக நடைபெற்றது.
இவ்விழாவில் பத்திரிக்கை நண்பர்களுக்காக படத்தின் டிரைலர் மற்றும் பாடல்கள் பிரத்தியேகமாக திரையிடப்பட்டது.
“அஜித்துடன் நடிப்பீர்களா?”
வீரம் பட நடிகை யுவினாவிடம், “மீனா குழந்தை நட்சத்திரமாக நடித்து விட்டு, பின்பு அவருக்கு ஜோடியாக நடித்தார். இப்போது நீங்களும் அஜித்துடன் ஒரு படத்தில் குழந்தை நட்சத்திரமாக நடித்திருக்கிறீர்கள். நீங்களும் எதிர்காலத்தில் அவருடன் சேர்ந்து ஜோடியாக நடிப்பீர்களா?” என்று ஒரு பத்திரிகையாளர் கேள்வி கேட்டார். அதற்கு பதிலளித்த அவர், “அந்த காலத்திற்கு அது பொருந்தியதாக இருக்கலாம். இந்த தலைமுறை மாறி விட்டது. இப்போது அப்படி நடித்தால் மக்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள்” என்று ஸ்மார்ட் ஆக பதிலளித்தார்.
முன்னதாக செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், “மீடியா நண்பர்களுக்கு வணக்கம், சின்ன குழந்தையாக என்னை படத்தில் பார்த்திருப்பீர்கள். இப்போ காலேஜ் பெண்ணாக இப்படத்தில் நடித்துள்ளேன். இந்த வயது பாத்திரம் நடிக்கலாம் என ஆரம்பித்த போது இப்படம் நல்ல வாய்ப்பாக அமைந்தது. எனக்கு இந்த வாய்ப்பு தந்த இயக்குநர் தயாரிப்பாளர்களுக்கு நன்றி. நட்டி சாருக்கு நன்றி. எங்கள் படத்திற்கு உங்கள் ஆதரவைத் தாருங்கள். நன்றி” என்று கூறினார்.
நடிகை வினோதினி பேசியதாவது...
ஊடக நண்பர்களுக்கு முதல் நன்றி, இந்த விழாவிற்கு வருகை தந்த ரவி மரியா சாருக்கு நன்றி. நட்பு பற்றி நிறைய பேசுகிறோம் நான் இந்தப்படத்திற்கு வந்ததற்கும் காரணம் நட்பு தான். மார்க்கஸ் தான் என்னை தொடர்பு கொண்டு இப்படத்தில் கொண்டு வந்தார். அவரை பல காலமாக எனக்குத் தெரியும். ரமேஷ் அவர்களை ஜில்லா படத்தில் பார்த்துள்ளேன், அவர் இப்படி இயக்குநராக, அதுவும் நண்பர்கள் தயாரிப்பில் வருவார் என நினைக்கவில்லை, அவர் முதல், பலருக்கு இது முதல் படமாக அமைவது மிகுந்த மகிழ்ச்சி. 24 நாளில் எடுத்தது எனக்கே தெரியாது, நான் ஏழு நாள் தான் நடித்தேன் பக்காவாக திட்டமிட்டு எடுத்தார்கள். இது எவ்வளவு பெரிய உழைப்பு, என பிரமிப்பாக இருக்கிறது. அருண் பாண்டியன் சார், நட்டி சாரின் நடிப்பு மிகச்சிறப்பாக வந்துள்ளது. இப்படம் கண்டிப்பாக ரசிகர்கள் எதிர்பார்ப்பை பூர்த்தி செய்யும் படமாக இருக்கும், அனைவருக்கும் நன்றி.
மேலும் படிக்க | நடிகர் ஜோஜு ஜார்ஜுக்கு விபத்து! ஷூட்டிங்கில் நேர்ந்த அசம்பாவிதம்..
மேலும் படிக்க | விரைவில் ஓடிடியில் ரிலீஸாகும் லோகா? துல்கர் சல்மான் வெளியிட்ட பதிவு!
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ