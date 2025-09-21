English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

அஜித்தின் வீரம் படத்தில் குழந்தையாக நடித்த நாயகி..இப்போ ஜோடியா நடிப்பாரா? அவரே சொன்ன பதில்!

Actress Yuvina Parthavi : வீரம் படத்தில், அஜித்துடன் சேர்ந்து குழந்தை நட்சத்திரமாக நடித்திருந்தவர் யுவினா. இவர், சமீபத்தில் ‘ரைட்’ என்கிற படத்தின் பத்திரிகையாளர்கள் சந்திப்பில் கலந்து கொண்டார். அப்போது இவரது வளர்ச்சியை பார்த்து பலர் ஆச்சரியப்பட்டனர்.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Sep 21, 2025, 06:51 PM IST
  • வீரம் பட நடிகை யுவினா
  • அடுத்து அஜித்துக்கு ஹீரோயின் ஆவாரா?
  • அவரே சொன்ன பதில்!

அஜித்தின் வீரம் படத்தில் குழந்தையாக நடித்த நாயகி..இப்போ ஜோடியா நடிப்பாரா? அவரே சொன்ன பதில்!

Actress Yuvina Parthavi : தமிழ் திரையுலகில் மட்டுமல்ல, வழக்கமாக சினிமாவில் குழந்தை நட்சத்திரமாக இருப்பவர்கள், வளர்ந்த பின்பு ஹீரோயினாகவும் நடிக்க ஆரம்பித்து விடுகின்றனர். ஸ்ரீதேவி, மீனா, கீர்த்தி சுரேஷ் என்று பல நடிகைகளை இப்படி சொல்லிக்கொண்டே போகலாம். அந்த வரிசையில், இப்போது யுவினாவும் இணைந்திருக்கிறார்.

“ரைட்” திரைப்பட பத்திரிக்கையாளர் சந்திப்பு!!

RTS Film Factory சார்பில், தயாரிப்பாளர்கள் திருமால் லட்சுமணன், T ஷியாமளா தயாரிப்பில், அறிமுக இயக்குநர் சுப்ரமணியன் ரமேஷ் குமார் இயக்கத்தில், நட்டி, அருண் பாண்டியன் இணைந்து நடிக்கும், அசத்தலான கமர்ஷியல் திரில்லர் திரைப்படம் “ரைட்”.
 
வரும் செப்டம்பர் 26 ஆம் தேதி  திரைக்குவரவுள்ள நிலையில், இப்படத்தின் பத்திரிக்கையாளர் சந்திப்பு, படக்குழுவினருடன் திரைப்பிரபலங்கள் கலந்துகொள்ள பத்திரிக்கை ஊடக நண்பர்கள் முன்னிலையில் கோலாகலமாக நடைபெற்றது. 

இவ்விழாவில் பத்திரிக்கை நண்பர்களுக்காக படத்தின் டிரைலர் மற்றும் பாடல்கள் பிரத்தியேகமாக திரையிடப்பட்டது. 

“அஜித்துடன் நடிப்பீர்களா?”

வீரம் பட நடிகை யுவினாவிடம், “மீனா குழந்தை நட்சத்திரமாக நடித்து விட்டு, பின்பு அவருக்கு ஜோடியாக நடித்தார். இப்போது நீங்களும் அஜித்துடன் ஒரு படத்தில் குழந்தை நட்சத்திரமாக நடித்திருக்கிறீர்கள். நீங்களும் எதிர்காலத்தில் அவருடன் சேர்ந்து ஜோடியாக நடிப்பீர்களா?” என்று ஒரு பத்திரிகையாளர் கேள்வி கேட்டார். அதற்கு பதிலளித்த அவர், “அந்த காலத்திற்கு அது பொருந்தியதாக இருக்கலாம். இந்த தலைமுறை மாறி விட்டது. இப்போது அப்படி நடித்தால் மக்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள்” என்று ஸ்மார்ட் ஆக பதிலளித்தார்.

முன்னதாக செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், “மீடியா நண்பர்களுக்கு வணக்கம், சின்ன குழந்தையாக என்னை படத்தில் பார்த்திருப்பீர்கள். இப்போ காலேஜ் பெண்ணாக இப்படத்தில் நடித்துள்ளேன். இந்த வயது பாத்திரம் நடிக்கலாம் என ஆரம்பித்த போது இப்படம் நல்ல வாய்ப்பாக அமைந்தது. எனக்கு இந்த வாய்ப்பு தந்த இயக்குநர் தயாரிப்பாளர்களுக்கு நன்றி. நட்டி சாருக்கு நன்றி. எங்கள் படத்திற்கு உங்கள் ஆதரவைத் தாருங்கள். நன்றி” என்று கூறினார்.

நடிகை வினோதினி பேசியதாவது...

ஊடக நண்பர்களுக்கு முதல் நன்றி, இந்த விழாவிற்கு வருகை தந்த ரவி மரியா சாருக்கு நன்றி. நட்பு பற்றி நிறைய பேசுகிறோம் நான் இந்தப்படத்திற்கு வந்ததற்கும் காரணம் நட்பு தான். மார்க்கஸ் தான் என்னை தொடர்பு கொண்டு இப்படத்தில் கொண்டு வந்தார். அவரை பல காலமாக எனக்குத் தெரியும். ரமேஷ் அவர்களை ஜில்லா படத்தில் பார்த்துள்ளேன், அவர் இப்படி இயக்குநராக, அதுவும் நண்பர்கள் தயாரிப்பில் வருவார் என நினைக்கவில்லை, அவர் முதல், பலருக்கு இது முதல் படமாக அமைவது மிகுந்த மகிழ்ச்சி. 24 நாளில் எடுத்தது எனக்கே தெரியாது, நான் ஏழு நாள் தான் நடித்தேன் பக்காவாக திட்டமிட்டு எடுத்தார்கள். இது எவ்வளவு பெரிய உழைப்பு, என பிரமிப்பாக இருக்கிறது. அருண் பாண்டியன் சார், நட்டி சாரின் நடிப்பு மிகச்சிறப்பாக வந்துள்ளது. இப்படம் கண்டிப்பாக ரசிகர்கள் எதிர்பார்ப்பை பூர்த்தி செய்யும் படமாக இருக்கும், அனைவருக்கும் நன்றி. 

About the Author
Yuvina ParthaviVeeram ActressAjith Kumarright

