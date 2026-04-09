English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Movies
  • “மீசைய முறுக்கு-2” படத்தின் 2வது சிங்கிள் “பப்பாளி பழமே” பாடல் வெளியீடு

ஹிப்ஹாப் தமிழா கதை- திரைக்கதை-வசனம்- இயக்கத்தில் “மீசைய முறுக்கு-2” படம் உருவாகி வருகிறது. தற்போது பெரும் எதிர்பார்ப்புக்கு இடையே “மீசைய முறுக்கு-2” படத்தின் இரண்டாவது சிங்கிள் “பப்பாளி பழமே” பாடல் வெளியாகி உள்ளது.  

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Apr 9, 2026, 03:14 PM IST
தமிழ் திரையுலகில் சுயாதீன இசைக் கலைஞராக அறிமுகமாகி, இன்று முன்னணி நடிகராகவும், இயக்குநராகவும் முத்திரை பதித்து வருபவர் ஹிப்ஹாப் தமிழா ஆதி. கடந்த 2017ஆம் ஆண்டு ஹிப் ஹாப் ஆதி முதன்முதலில் கதை, திரைக்கதை, வசனம் எழுதி, இயக்கி, நாயகனாக நடித்த திரைப்படம் “மீசைய முறுக்கு”. சுந்தர்.சியின் தயாரிப்பில் வெளியான இந்த திரைப்படம், இளைஞர்கள் மற்றும் மாணவர்களிடையே மிகப்பெரிய வரவேற்பைப் பெற்று பிளாக்பஸ்டர் வெற்றியைப் பதிவு செய்தது. மேலும் இந்த படத்தில் மறந்த நடிகர் விவேக் அப்பாவாக நடித்திருந்தார். இவருடன் இந்த திரைப்படத்தில் ஆத்மிகா, விஜயலெட்சுமி, ஆர். ஜே. விக்னேஷ்காந்த், கஜராஜ், மாளவிகா என பலர் நடித்திருந்தனர். மேலும் இந்த திரைப்படம் அப்போது பெரிய அளவில் ஹிட்டானது.

Add Zee News as a Preferred Source

அந்த மாபெரும் வெற்றியைத் தொடர்ந்து, தற்போது அதன் இரண்டாம் பாகமாக “மீசைய முறுக்கு-2” திரைப்படம் விறுவிறுப்பாக உருவாகி வருகிறது. முதல் பாகத்தைப் போலவே இதிலும் ஆதி பல பொறுப்புகளைத் தோளில் சுமந்துள்ளார்.

இப்படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பிற்குக் காரணமே அதன் பிரம்மாண்டமான நட்சத்திரக் கூட்டணியாகும். ஹிப்ஹாப் தமிழா ஆதிக்கு ஜோடியாக பாலிவுட் நடிகை கேட்டிகா சர்மா நடித்துள்ளார். மேலும், சைத்ரா ஜே. ஆச்சார், நகைச்சுவை மன்னன் யோகி பாபு, கருணாஸ், ஹர்ஷத் கான், 'ஆடுகளம்' நரேன், பழம்பெரும் நடிகர் நாசர், ரம்யா ரங்கநாதன் மற்றும் ஷா ரா என ஒரு பெரிய பட்டாளமே இதில் இணைந்துள்ளனர்.

மேலும் படத்திற்கு ஹிப்ஹாப் தமிழா ஆதி இசையமைத்துள்ளார். ஒளிப்பதிவு பாலாஜி சுப்பிரமணியம் செய்ய, பென்ஸ் மீடியா பிரைவேட் லிமிடெட் (ஏ.சி.எஸ் அருண்குமார்) மற்றும் அவ்னி மூவிஸ் (குஷ்பூ சுந்தர்) படத்தை தயாரித்துள்ளது.

இந்த படத்தின் இறுதி கட்டப் பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வரும் நிலையில், படத்தின் பாடல்கள் ஒவ்வொன்றாக வெளியாகி ரசிகர்களை உற்சாகப்படுத்தி வருகின்றன. ஏற்கனவே வெளியான 'ஆரா பத்துக்கு பத்து' என்ற முதல் பாடல் சர்வதேச அளவில் ட்ரெண்டாகி சாதனை படைத்தது. அதன் தொடர்ச்சியாக, தற்போது படத்தின் இரண்டாவது பாடலான “பப்பாளி பழமே” நேற்று மாலை வெளியாகி இணையத்தை ஆக்கிரமித்துள்ளது. ஒரு பக்கா கமர்சியல் என்டர்டெய்னராக உருவாகியுள்ள இந்தத் திரைப்படத்தில், இப்பாடல் ரசிகர்களைக் கவரும் வகையில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

கானா ஸ்டைலில் உருவாகியுள்ள இப்பாடலை கானா வினோத், கானா தரணி மற்றும் ஹிப்ஹாப் தமிழா ஆதி ஆகியோர் இணைந்து பாடியுள்ளனர். பிரபல நடன இயக்குநர் பாபா பாஸ்கர் இப்பாடலுக்கு நடனம் அமைத்துள்ளார். அவரது வழக்கமான துள்ளலான ஸ்டெப்ஸ் இப்பாடலுக்கு கூடுதல் பலம் சேர்த்துள்ளது. பாடல் வெளியான சில மணி நேரங்களிலேயே சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகத் தொடங்கியுள்ளது. குறிப்பாக இளைஞர்களின் ப்ளேலிஸ்ட்டில் இப்பாடல் முதலிடம் பிடித்துள்ளது.

முதல் பாகமான “மீசைய முறுக்கு” கல்லூரி வாழ்க்கை மற்றும் கனவுகளை மையமாகக் கொண்டு அமைந்தது. அதே பாணியில் இரண்டாம் பாகமும் இளமை ததும்பும் ஒரு கமர்சியல் கதையாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. டைட்டில் டீசர் மற்றும் ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர்கள் ஏற்கனவே படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பை எகிற வைத்துள்ளன.

தற்போது பாடல்கள் ஒவ்வொன்றாக ஹிட் அடித்து வருவதால், படம் வெளியாகும் போது திரையரங்குகளில் கொண்டாட்டத்திற்குப் பஞ்சம் இருக்காது என்பது உறுதி. குஷ்பூ சுந்தர் மற்றும் ஏ.சி.எஸ் அருண்குமார் இணைந்து தயாரித்திருப்பதால் படத்தின் தரம் மற்றும் மேக்கிங் மிகச் சிறப்பாக இருக்கும் என தெரிவிக்கின்றன.

விரைவில் படத்தின் ட்ரெய்லர் மற்றும் ரிலீஸ் தேதி குறித்த அறிவிப்புகளை ரசிகர்கள் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்துக் காத்திருக்கின்றனர். “மீசைய முறுக்கு-2” மீண்டும் ஒருமுறை ஆதியின் திரைப்பயணத்தில் ஒரு மைல்கல்லாக அமையும் என்று கூறப்படுகிறது.

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Vijaya Lakshmi

விஜயலட்சுமி, ஜீ தமிழ் நியூஸ் இணையதளத்தில் பணியாற்றி வருகிறேன். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஜீ தமிழ் நியூஸில் பணியைத் தொடங்கி உள்ளேன். தற்போது சினிமா, பொருளாதாரம், வாழ்க்கை முறை, ஜோதிடம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். பொதுமக்களின் பணம் மற்றும் பட்ஜெட் சார்ந்த விஷயங்களை எழுதுவதில் ஆர்வம் அதிகம். சினிமா, சேமிப்பு, முதலீடு, தமிழ அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள் போன்ற செய்திகளை எழுதுவதிலும் ஆர்வம் அதிகம்.

...Read More

Trending News