“மீசைய முறுக்கு-2” படத்தின் 2வது சிங்கிள் “பப்பாளி பழமே” பாடல் வெளியீடு

தமிழ் திரையுலகில் சுயாதீன இசைக் கலைஞராக அறிமுகமாகி, இன்று முன்னணி நடிகராகவும், இயக்குநராகவும் முத்திரை பதித்து வருபவர் ஹிப்ஹாப் தமிழா ஆதி. கடந்த 2017ஆம் ஆண்டு ஹிப் ஹாப் ஆதி முதன்முதலில் கதை, திரைக்கதை, வசனம் எழுதி, இயக்கி, நாயகனாக நடித்த திரைப்படம் “மீசைய முறுக்கு”. சுந்தர்.சியின் தயாரிப்பில் வெளியான இந்த திரைப்படம், இளைஞர்கள் மற்றும் மாணவர்களிடையே மிகப்பெரிய வரவேற்பைப் பெற்று பிளாக்பஸ்டர் வெற்றியைப் பதிவு செய்தது. மேலும் இந்த படத்தில் மறந்த நடிகர் விவேக் அப்பாவாக நடித்திருந்தார். இவருடன் இந்த திரைப்படத்தில் ஆத்மிகா, விஜயலெட்சுமி, ஆர். ஜே. விக்னேஷ்காந்த், கஜராஜ், மாளவிகா என பலர் நடித்திருந்தனர். மேலும் இந்த திரைப்படம் அப்போது பெரிய அளவில் ஹிட்டானது.
அந்த மாபெரும் வெற்றியைத் தொடர்ந்து, தற்போது அதன் இரண்டாம் பாகமாக “மீசைய முறுக்கு-2” திரைப்படம் விறுவிறுப்பாக உருவாகி வருகிறது. முதல் பாகத்தைப் போலவே இதிலும் ஆதி பல பொறுப்புகளைத் தோளில் சுமந்துள்ளார்.
இப்படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பிற்குக் காரணமே அதன் பிரம்மாண்டமான நட்சத்திரக் கூட்டணியாகும். ஹிப்ஹாப் தமிழா ஆதிக்கு ஜோடியாக பாலிவுட் நடிகை கேட்டிகா சர்மா நடித்துள்ளார். மேலும், சைத்ரா ஜே. ஆச்சார், நகைச்சுவை மன்னன் யோகி பாபு, கருணாஸ், ஹர்ஷத் கான், 'ஆடுகளம்' நரேன், பழம்பெரும் நடிகர் நாசர், ரம்யா ரங்கநாதன் மற்றும் ஷா ரா என ஒரு பெரிய பட்டாளமே இதில் இணைந்துள்ளனர்.
மேலும் படத்திற்கு ஹிப்ஹாப் தமிழா ஆதி இசையமைத்துள்ளார். ஒளிப்பதிவு பாலாஜி சுப்பிரமணியம் செய்ய, பென்ஸ் மீடியா பிரைவேட் லிமிடெட் (ஏ.சி.எஸ் அருண்குமார்) மற்றும் அவ்னி மூவிஸ் (குஷ்பூ சுந்தர்) படத்தை தயாரித்துள்ளது.
இந்த படத்தின் இறுதி கட்டப் பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வரும் நிலையில், படத்தின் பாடல்கள் ஒவ்வொன்றாக வெளியாகி ரசிகர்களை உற்சாகப்படுத்தி வருகின்றன. ஏற்கனவே வெளியான 'ஆரா பத்துக்கு பத்து' என்ற முதல் பாடல் சர்வதேச அளவில் ட்ரெண்டாகி சாதனை படைத்தது. அதன் தொடர்ச்சியாக, தற்போது படத்தின் இரண்டாவது பாடலான “பப்பாளி பழமே” நேற்று மாலை வெளியாகி இணையத்தை ஆக்கிரமித்துள்ளது. ஒரு பக்கா கமர்சியல் என்டர்டெய்னராக உருவாகியுள்ள இந்தத் திரைப்படத்தில், இப்பாடல் ரசிகர்களைக் கவரும் வகையில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
— Hiphop Tamizha (@hiphoptamizha) March 4, 2026
கானா ஸ்டைலில் உருவாகியுள்ள இப்பாடலை கானா வினோத், கானா தரணி மற்றும் ஹிப்ஹாப் தமிழா ஆதி ஆகியோர் இணைந்து பாடியுள்ளனர். பிரபல நடன இயக்குநர் பாபா பாஸ்கர் இப்பாடலுக்கு நடனம் அமைத்துள்ளார். அவரது வழக்கமான துள்ளலான ஸ்டெப்ஸ் இப்பாடலுக்கு கூடுதல் பலம் சேர்த்துள்ளது. பாடல் வெளியான சில மணி நேரங்களிலேயே சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகத் தொடங்கியுள்ளது. குறிப்பாக இளைஞர்களின் ப்ளேலிஸ்ட்டில் இப்பாடல் முதலிடம் பிடித்துள்ளது.
— Hiphop Tamizha (@hiphoptamizha) April 8, 2026
— Hiphop Tamizha (@hiphoptamizha) April 9, 2026
முதல் பாகமான “மீசைய முறுக்கு” கல்லூரி வாழ்க்கை மற்றும் கனவுகளை மையமாகக் கொண்டு அமைந்தது. அதே பாணியில் இரண்டாம் பாகமும் இளமை ததும்பும் ஒரு கமர்சியல் கதையாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. டைட்டில் டீசர் மற்றும் ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர்கள் ஏற்கனவே படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பை எகிற வைத்துள்ளன.
தற்போது பாடல்கள் ஒவ்வொன்றாக ஹிட் அடித்து வருவதால், படம் வெளியாகும் போது திரையரங்குகளில் கொண்டாட்டத்திற்குப் பஞ்சம் இருக்காது என்பது உறுதி. குஷ்பூ சுந்தர் மற்றும் ஏ.சி.எஸ் அருண்குமார் இணைந்து தயாரித்திருப்பதால் படத்தின் தரம் மற்றும் மேக்கிங் மிகச் சிறப்பாக இருக்கும் என தெரிவிக்கின்றன.
விரைவில் படத்தின் ட்ரெய்லர் மற்றும் ரிலீஸ் தேதி குறித்த அறிவிப்புகளை ரசிகர்கள் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்துக் காத்திருக்கின்றனர். “மீசைய முறுக்கு-2” மீண்டும் ஒருமுறை ஆதியின் திரைப்பயணத்தில் ஒரு மைல்கல்லாக அமையும் என்று கூறப்படுகிறது.
