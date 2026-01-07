திருமணம் முடிந்து 2 மாதம்! சமந்தா சொன்ன நல்ல செய்தி! என்ன தெரியுமா?

பிரபல நடிகை சமந்தா ரூத் பிரபுவிற்கு கடந்த டிசம்பர் மாதம் திருமணம் நடைபெற்றது. இந்நிலையில் திருமணத்திற்கு பிறகு சினிமா தொடர்பாக உற்சாகமான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார் சமந்தா. இரண்டு வருட இடைவெளிக்கு பிறகு அவர் மீண்டும் நடிக்க இருப்பது ரசிகர்களை மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது. கடந்த டிசம்பர் 1 சமந்தா மற்றும் பிரபல பாலிவுட் இயக்குனர் ராஜ் நிதிமோரு இருவரும் கோயம்புத்தூரில் உள்ள ஈஷா யோகா மையத்தில் திருமணம் செய்து கொண்டனர். மிக நெருங்கிய உறவினர்கள் மற்றும் நண்பர்கள் மட்டுமே கலந்துகொண்ட இந்த திருமணம் எளிமையான முறையில் நடைபெற்றது. 2017ல் நடிகர் நாக சைதன்யாவை திருமணம் செய்து கொண்ட சமந்தா 2021ல் விவாகரத்து பெற்றார். சமந்தாவின் இந்த இரண்டாவது திருமணம் திரையுலகில் பரபரப்பாக பேசப்பட்டது.
சமந்தா கம்பேக் மூவி
திருமணத்திற்கு பிறகு தனது முதல் பட அறிவிப்பை சமந்தா வெளியிட்டுள்ளார். Maa Inti Bangaram என பெயரிடப்பட்டுள்ள இந்த தெலுங்கு படத்தின் மூலம் அவர் முழு வீச்சில் திரையுலகிற்கு திரும்புகிறார். இந்த படத்தை நந்தினி ரெட்டி இயக்குகிறார். ஏற்கனவே ஜபர்தஸ்த் மற்றும் ஓ பேபி ஆகிய படங்களில் சமந்தாவுடன் இணைந்த நந்தினி ரெட்டி, மூன்றாவது முறையாக அவருடன் இணைகிறார். சுவாரஸ்யமாக, இந்த படத்தின் கதை மற்றும் உருவாக்கத்தில் சமந்தாவின் கணவர் ராஜ் நிதிமோரு முக்கிய பங்கு வகிக்கிறார். சமந்தா தனது சொந்த தயாரிப்பு நிறுவனமான டிராலலா மூவிங் பிக்சர்ஸ் மூலம் இந்த படத்தை தயாரிக்கிறார்.
டீசர் வெளியீடு
சமீபத்தில் வெளியிடப்பட்ட போஸ்டரில், ஒரு பேருந்தினுள் சமந்தா நின்றுகொண்டிருப்பது போன்ற தோற்றம் இடம்பெற்றுள்ளது. படத்தின் டீசர் டிரைலர் ஜனவரி 9 அன்று காலை 10 மணிக்கு வெளியாகும் என அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 1980களின் பின்னணியில் உருவாகும் இந்த படம், ஒரு கிரைம் திரில்லர் கலந்த பீரியட் டிராமாவாக உருவாகிறது. முன்னதாக துப்பாக்கியுடன் சமந்தா இருக்கும் ஒரு வெளியாகி இருந்தது. இந்த படத்தில் குல்ஷன் தேவையா மற்றும் திகந்த் ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கின்றனர்.
ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பு
மையோசிடிஸ் நோய் பாதிப்பு மற்றும் தனிப்பட்ட வாழ்க்கை காரணமாக கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக சினிமாவில் இருந்து ஒதுங்கியிருந்த சமந்தா, இப்போது சினிமாவிற்கு திரும்பியிருப்பது அவரது ரசிகர்களுக்கு பெரிய விருந்தாக அமைந்துள்ளது. சமந்தா கடைசியாக தமிழில் காத்து வாக்குல ரெண்டு காதல் மற்றும் தெலுங்கில் குஷி ஆகிய படங்களில் நடித்திருந்தார். இப்போது மா இண்டி பங்காரம் படத்தின் மூலம் அவர் மீண்டும் தனது இடத்தை பிடிப்பார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. திருமண வாழ்க்கையில் அடியெடுத்து வைத்துள்ள சமந்தா, அதே வேகத்தில் தனது திரைப்பயணத்தையும் தொடர்வது அவரது விடாமுயற்சியை காட்டுகிறது.
