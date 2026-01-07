English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Movies
  • திருமணம் முடிந்து 2 மாதம்! சமந்தா சொன்ன நல்ல செய்தி! என்ன தெரியுமா?

திருமணம் முடிந்து 2 மாதம்! சமந்தா சொன்ன நல்ல செய்தி! என்ன தெரியுமா?

கடந்த டிசம்பர் 1 சமந்தா மற்றும் பிரபல பாலிவுட் இயக்குனர் ராஜ் நிதிமோரு இருவரும் கோயம்புத்தூரில் உள்ள ஈஷா யோகா மையத்தில் திருமணம் செய்து கொண்டனர்.   

Written by - RK Spark | Last Updated : Jan 7, 2026, 08:01 PM IST
  • திருமணத்துக்கு பிறகு..
  • சமந்தா சொன்ன குட் நியூஸ்.
  • ரசிகர்கள் உற்சாகம்!

Trending Photos

அர்ஜுன் டெண்டுல்கரின் வருங்கால மனைவி யார் தெரியுமா?
camera icon6
Arjun Tendulkar
அர்ஜுன் டெண்டுல்கரின் வருங்கால மனைவி யார் தெரியுமா?
வெளியாகுமா ஜனநாயகன்? ரிலீஸுக்கு முன் பிரச்சனையை சந்தித்த விஜய் படங்கள் என்னென்ன?
camera icon7
vijay
வெளியாகுமா ஜனநாயகன்? ரிலீஸுக்கு முன் பிரச்சனையை சந்தித்த விஜய் படங்கள் என்னென்ன?
இந்தியாவின் டாப் 10 பணக்கார நடிகர்கள்.. லிஸ்ட்டில் தமிழ் ஹீரோ? முதல் இடம் யாருக்கு?
camera icon10
Richest Actor
இந்தியாவின் டாப் 10 பணக்கார நடிகர்கள்.. லிஸ்ட்டில் தமிழ் ஹீரோ? முதல் இடம் யாருக்கு?
வைபவ் சூர்யவன்ஷி இதுவரை அடித்த சதங்கள்... பட்டியல் இதோ - எத்தனை தெரியுமா?
camera icon8
Vaibhav Suryavanshi
வைபவ் சூர்யவன்ஷி இதுவரை அடித்த சதங்கள்... பட்டியல் இதோ - எத்தனை தெரியுமா?
திருமணம் முடிந்து 2 மாதம்! சமந்தா சொன்ன நல்ல செய்தி! என்ன தெரியுமா?

பிரபல நடிகை சமந்தா ரூத் பிரபுவிற்கு கடந்த டிசம்பர் மாதம் திருமணம் நடைபெற்றது. இந்நிலையில் திருமணத்திற்கு பிறகு சினிமா தொடர்பாக உற்சாகமான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார் சமந்தா. இரண்டு வருட இடைவெளிக்கு பிறகு அவர் மீண்டும் நடிக்க இருப்பது ரசிகர்களை மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது. கடந்த டிசம்பர் 1 சமந்தா மற்றும் பிரபல பாலிவுட் இயக்குனர் ராஜ் நிதிமோரு இருவரும் கோயம்புத்தூரில் உள்ள ஈஷா யோகா மையத்தில் திருமணம் செய்து கொண்டனர். மிக நெருங்கிய உறவினர்கள் மற்றும் நண்பர்கள் மட்டுமே கலந்துகொண்ட இந்த திருமணம் எளிமையான முறையில் நடைபெற்றது. 2017ல் நடிகர் நாக சைதன்யாவை திருமணம் செய்து கொண்ட சமந்தா 2021ல் விவாகரத்து பெற்றார். சமந்தாவின் இந்த இரண்டாவது திருமணம் திரையுலகில் பரபரப்பாக பேசப்பட்டது. 

Add Zee News as a Preferred Source

மேலும் படிக்க | ஜனநாயகன் படத்திற்கு எதிராக புகார் அளித்தவர் யார்? ஏன் இந்த தாமதம்?

சமந்தா கம்பேக் மூவி

திருமணத்திற்கு பிறகு தனது முதல் பட அறிவிப்பை சமந்தா வெளியிட்டுள்ளார். Maa Inti Bangaram என பெயரிடப்பட்டுள்ள இந்த தெலுங்கு படத்தின் மூலம் அவர் முழு வீச்சில் திரையுலகிற்கு திரும்புகிறார். இந்த படத்தை நந்தினி ரெட்டி இயக்குகிறார். ஏற்கனவே ஜபர்தஸ்த் மற்றும் ஓ பேபி ஆகிய படங்களில் சமந்தாவுடன் இணைந்த நந்தினி ரெட்டி, மூன்றாவது முறையாக அவருடன் இணைகிறார். சுவாரஸ்யமாக, இந்த படத்தின் கதை மற்றும் உருவாக்கத்தில் சமந்தாவின் கணவர் ராஜ் நிதிமோரு முக்கிய பங்கு வகிக்கிறார். சமந்தா தனது சொந்த தயாரிப்பு நிறுவனமான டிராலலா மூவிங் பிக்சர்ஸ் மூலம் இந்த படத்தை தயாரிக்கிறார்.

டீசர் வெளியீடு

சமீபத்தில் வெளியிடப்பட்ட போஸ்டரில், ஒரு பேருந்தினுள் சமந்தா நின்றுகொண்டிருப்பது போன்ற தோற்றம் இடம்பெற்றுள்ளது. படத்தின் டீசர் டிரைலர் ஜனவரி 9 அன்று காலை 10 மணிக்கு வெளியாகும் என அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 1980களின் பின்னணியில் உருவாகும் இந்த படம், ஒரு கிரைம் திரில்லர் கலந்த பீரியட் டிராமாவாக உருவாகிறது. முன்னதாக துப்பாக்கியுடன் சமந்தா இருக்கும் ஒரு வெளியாகி இருந்தது. இந்த படத்தில் குல்ஷன் தேவையா மற்றும் திகந்த் ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கின்றனர்.

ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பு

மையோசிடிஸ் நோய் பாதிப்பு மற்றும் தனிப்பட்ட வாழ்க்கை காரணமாக கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக சினிமாவில் இருந்து ஒதுங்கியிருந்த சமந்தா, இப்போது சினிமாவிற்கு திரும்பியிருப்பது அவரது ரசிகர்களுக்கு பெரிய விருந்தாக அமைந்துள்ளது. சமந்தா கடைசியாக தமிழில் காத்து வாக்குல ரெண்டு காதல் மற்றும் தெலுங்கில் குஷி ஆகிய படங்களில் நடித்திருந்தார். இப்போது மா இண்டி பங்காரம் படத்தின் மூலம் அவர் மீண்டும் தனது இடத்தை பிடிப்பார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. திருமண வாழ்க்கையில் அடியெடுத்து வைத்துள்ள சமந்தா, அதே வேகத்தில் தனது திரைப்பயணத்தையும் தொடர்வது அவரது விடாமுயற்சியை காட்டுகிறது. 

மேலும் படிக்க | கருப்பு படத்தின் ரிலீஸ் தேதி எப்போது? வெளியான முக்கிய அறிவிப்பு!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

About the Author
MarriageActress SamanthaMaa Inti BangaaramKollywoodMovies

Trending News