தனுஷ்-மிருணாள் தாகூர் வயது வித்தயாசம் என்ன? அடேங்கப்பா..இத்தனை வயசா?

Dhanush Mrunal Thakur Age Difference : தமிழ் திரையுலகில் முக்கிய நடிகர்களுள் ஒருவராக வலம் வருகிறார், தனுஷ். இவர் சமீபகாலமாக பிரபல நடிகை மிருணாள் தாகூரை டேட்டிங் செய்து வருவதாக கூறப்படுகிறது. அதே சமயத்தில் இவர்கள் இருவருக்கும் இடையே இருக்கும் வயது வித்தியாசம் குறித்தும் பலர் பேசி வருகின்றனர்.
தனுஷ்-மிருணாள் தாகூர் காதலா?
நடிகர் தனுஷ், இப்போது தமிழில் மட்டுமல்ல இந்தி உள்ளிட்ட பிற மொழி படங்களிலும் நடித்து வருகிறார். இதனால், அடிக்கடி மும்பைக்கு பறந்து பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொண்டு வருகிறார். ஐஸ்வர்யா ரஜினிகாந்தின் முன்னாள் கணவரான இவர், யாத்ரா-லிங்கா என்ற இரு பிள்ளைகளுக்கும் தந்தையாவார். இந்த நிலையில்தான், இவர் சமீபத்தில் ஒரு நடிகையின் பாரட்டிக்களுக்கும் பட விழாக்களுக்கும் சென்று வருவது குறித்து அரசல் புரசலாக சில தகவல்கள் வெளியானது.
அந்த நடிகை வேறு யாருமில்லை, மிருணாள் தாகூர்தான். இவர் ஏற்கனவே பல இந்தி தொடர்கள் மற்றும் திரைப்படங்களில் நடித்திருந்தாலும், தென்னிந்திய ரசிகர்கள் இவரை அறிந்து கொண்டது ‘சீதா ராமம்’ படம் மூலமாகத்தான். இவர் நடித்த ‘சன் ஆஃப் சர்தார் 2’ படத்தின் விழா சமீபத்தில் நடந்தது. இதில் தனுஷ் கலந்து கொண்டார். அப்போது இவர் தனுஷிடம் சென்று நெருக்கமாக பேசிய வீடியோக்கள் வைரலானது.
வயது வித்தியாசம்..
மிருணாள் தாகூர், இப்போதுதான் திரையுலகிற்கு வந்த நடிகை என்பதால் அவரை வயதில் மிகவும் குறைந்த நடிகை என்று ரசிகர்கள் நினைத்து கொண்டனர். அதே சமயத்தில், தனுஷ் பல வருடங்களாக திரையுலகில் இருப்பதால் அவரையும் வயதில் ரொம்ப பெரியவர் என்று நினைத்துக்கொண்டனர். உண்மையில், தனுஷ் டீன்-ஏஜில் இருக்கும் பாேதே நடிக்க வந்து விட்டார். 22 வயதிலேயே இவருக்கு திருமணமும் நடந்து விட்டது.
நடிகர் தனுஷ், ஜூலை 28ஆம் தேதி 1983ஆம் ஆண்டு பிறந்துள்ளார். அதே போல நடிகை மிருணாள் தாகூர், ஆகஸ்ட் 1ஆம் தேதி, 1992ஆம் ஆண்டில் பிறந்துள்ளார். இதை வைத்து பார்க்கும் போது, தனுஷிற்கு தற்போது 42 வயதாகிறது, அதே போல மிருணாள் தாகூருக்கு 33 வயதாகிறது. இருவருக்கும் இடையே, கிட்டத்தட்ட 9 வயது இடைவேளி இருப்பது குறித்து பலரும் பேசி வருகின்றனர்.
ரொம்ப நெருக்கம்?
மிருணாள் தாகூரும் தனுஷும் டேட்டிங் செய்து வருவது குறித்து இன்னும் எதுவும் தெரிவிக்கவில்லை. அதே சமயத்தில், இதை அவர்கள் மறுக்கவும் இல்லை. போதாக்குறைக்கு மிருணாள் தாகூர், தனுஷின் இட்லி கடை படத்தில் இடம் பெற்றிருக்கும் பாடலை பாடி சமீபத்தில் வீடியோ வெளியிட்டார். தற்போது, தனுஷின் 2 சகோதரிகளையும் இன்ஸ்டாவில் ஃபாலோ செய்து வருகிறார். இதை வைத்து பார்க்கையில், மிருணாள் தாகூர் தனுஷிற்கும் அவரது குடும்பத்தினருக்கும் ரொம்ப நெருக்கமாகியிருக்கலாம் என்று கூறப்படுகிறது.
தனுஷும் அவருடைய முன்னாள் மனைவி ஐஸ்வர்யாவும், தங்களின் 2 மகன்களையும் சேர்ந்தே பார்த்துக்கொள்கின்றனர். சமீபத்தில், தங்களின் மூத்த மகனின் பள்ளி இறுதி விழாவிற்கு இருவரும் சேர்ந்து வந்து வாழ்த்தினர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
