  • அஜித்தின் ‘அமர்க்களம்’ படம் ரீ-ரிலீஸ்! எந்த தேதியில் தெரியுமா? வெளியான அப்டேட்..

அஜித்தின் ‘அமர்க்களம்’ படம் ரீ-ரிலீஸ்! எந்த தேதியில் தெரியுமா? வெளியான அப்டேட்..

Amarkalam Movie Rerelease : மக்கள் மத்தியில் அதிக வரவேற்பை பெற்ற அஜித்தின் ஒரு படம், அவரது வாழ்க்கையை மாற்றிய படம் என்றும் சொல்லப்படுகிறது. இந்த படம் தற்போது ரீ-ரிலீஸ் செய்யப்பட இருக்கிறதாம்.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Nov 20, 2025, 03:33 PM IST
  • அமர்க்களம் திரைப்படம் ரீ-ரிலீஸ்!
  • எப்போது தெரியுமா?
  • இயக்குநர் கொடுத்த அப்டேட்!

அஜித்தின் ‘அமர்க்களம்’ படம் ரீ-ரிலீஸ்! எந்த தேதியில் தெரியுமா? வெளியான அப்டேட்..

Amarkalam Movie Rerelease : தமிழ் திரையுலகில், முக்கிய நடிகராக இருப்பவர் அஜித். இவர், ஆரம்ப காலத்தில் சாக்லெட் பாயாக, காதல் நாயகனாக நடித்து வந்தார். இப்போது, ஆக்ஷன் ஹீரோவாக இருக்கிறார். இவர் வாழ்க்கையில் பெரிய திருப்பத்தை ஏற்படுத்திய படம் ஒன்று இருக்கிறது. அது எது தெரியுமா? அமர்க்களம்தான்.

அமர்க்களம் திரைப்படம்:

1999ஆம் ஆண்டில், சரண் இயக்கத்தில் வெளியான படம், அமர்க்களம். இந்த படத்தில், அஜித் ஹீரோவாக நடிக்க, அவருக்கு ஜோடியாக ஷாலினி நடித்திருப்பார். பரத்வாஜ்ஜின் இசையில், படத்தின் பாடல்கள் அனைத்தும் ஹிட் ஆகியிருந்தது. ரகுவரன், வினு சக்கரவர்த்தி, நாசர் உள்ளிட்டோர் இதில் முக்கிய கதாப்பாத்திரங்களில் நடித்திருப்பர். இந்த படம், இப்போது வரை அஜித்தின் சூப்பர் ஹிட் படங்களுள் ஒன்றாக புகழப்படுகிறது.

அஜித் வாழ்க்கையில் திருப்பத்தை ஏற்படுத்திய படம்!

அஜித்குமார், சினிமாவிற்கு வந்த புதிதில் நடித்தவை அனைத்தும், அவரது காதல் முகத்தை வெளிக்கொண்டு வருபவையாக இருந்தன. ஆசை, கல்லூரி வாசல், உல்லாசம் உள்ளிட்ட படங்கள் மூலம் மென்மையான கதாப்பாத்திரங்களை ஏற்று நடித்த அஜித்திற்கு, வாலி படம் புதிதாக வில்லன் முகத்தை கொடுத்தது. இதையடுத்து அவருக்கு ஆக்‌ஷன் ஹீரோ என்கிற பெயரை கொடுத்த படம்தான், அமர்க்களம்.

அமர்க்களம் திரைப்படத்தில், அஜித் காதலும் மோதலும் கலந்த ரக்கட் பாயாக நடித்திருப்பார். இந்த படம், அவரது திரை வாழ்க்கையையும் சரி, தனிப்பட்ட வாழ்க்கையையும் சரி, பெரிதாக மாற்றியது. காரணம், இந்த படத்தின் மூலமாகத்தான் அஜித்திற்கும் ஷாலினிக்கும் காதல் துளிர்க்க ஆரம்பித்தது. இப்படத்திற்கு பிறகு அஜித்தும் ஷாலினியும் வேறு எந்த படத்திலும் இணைந்து நடித்ததில்லை. இருப்பினும், தங்கள் காதலை பர்சனலாக வளர்த்து பின்னர் கணவன்-மனைவி ஆகினர். இவர்களுக்கு இப்போது இரண்டு குழந்தைகள் உள்ளனர்.

அமர்க்களம் ரீ-ரிலீஸ்:

நடிகை ஷாலினிக்கு பிறந்தநாள் இன்று. இதையொட்டி, அமர்க்களம் படம் ரீ-ரிலீஸ் ஆவதாக அப்படத்தின் இயக்குநர் சரண் தெரிவித்திருக்கிறார். இப்படம், வரும் 2026ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 26ஆம் தேதி ரீ-ரிலீஸ் ஆவதாக தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது. இப்படத்தை மீண்டும் திரையில் பார்க்க, ரசிகர்கள் ஆர்வமுடன் காத்துக்கொண்டுள்ளனர்.

கார் ரேஸ்..குடும்பம்-பிசியாக அஜித்:

அஜித்தின் விடாமுயற்சி மற்றும் குட் பேட் அக்லி ஆகிய இரண்டு படங்களும் இந்த ஆண்டில் வெளியாகின. குட் பேட் அக்லி படத்தின் வெற்றிக்கு பிறகு, அஜித், தனது 64வது படத்தில் விரைவில் நடிப்பார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஆனால், இப்படத்திற்காக அவர் அதிக சம்பளம் கேட்பதால் தயாரிப்பாளர்கள் யாரும் படத்தை தயாரிக்க முன்வரவில்லை என்று கூறப்படுகிறது. அந்த பக்கத்தில் இருந்து கிரீன் சிக்னல் வந்துவிட்டால் கண்டிப்பாக படத்தின் முழு வேலைகள் ஆரம்பிக்கப்படும் என்று கூறப்படுகிறது. இந்த படத்தையும் ஆதிக் ரவிச்சந்திரனே இயக்குகிறாராம்.

மேலும் படிக்க | ரீ-ரிலீஸாகும் 'ப்ரண்ட்ஸ்'! களைக்கட்டிய ட்ரெய்லர் வெளியீட்டு விழா..

மேலும் படிக்க | நவம்பர் மாதம் திரையரங்குகளில் மீண்டும் ரீ-ரிலீஸாகும் சூப்பர் ஹிட் திரைப்படங்கள்

