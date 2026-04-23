பைக் ரேசர்... பாக்ஸ் ஆபிஸ் கிங்! ஆனால் அஜித் பயன்படுத்தும் போன் இவ்வளவு தானா?

Ajith Kumar Mobile Phone Detail : திரைத்துறையில் தனது எளிமைக்கும், துல்லியமான திட்டமிடலுக்கும் பெயர் பெற்ற நடிகர் அஜித் குமார், இன்றைய சட்டமன்றத் தேர்தலில் தமிழ்நாட்டிலேயே முதல் ஆளாக தனது வாக்கினைப் பதிவு செய்து அனைவரது கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளார்.
அதிகாலையிலேயே வருகை தந்த 'ஏகே'
வாக்குப்பதிவு காலை 7 மணிக்குத் தொடங்குவதற்கு முன்பே, சென்னை திருவான்மியூரில் உள்ள பாரதிதாசன் பள்ளி வாக்குச்சாவடிக்கு அஜித் வந்தடைந்தார். கூட்ட நெரிசலைத் தவிர்க்கவும், பாதுகாப்பு காரணங்களுக்காகவும் அவர் முன்கூட்டியே வந்ததால், தேர்தல் அதிகாரிகள் அவரை அனுமதித்தனர். சரியாக 7 மணிக்குத் தனது வாக்கினைப் பதிவு செய்த அவர், தமிழ்நாட்டில் முதல் நபராக வாக்களித்த பெருமையைப் பெற்றார்.
வாக்களித்த பின், தனது விரலில் வைக்கப்பட்ட மையினை ஊடகங்களுக்குக் காண்பித்துவிட்டு அங்கிருந்து புறப்பட்டார்.
Thala #AjithKumar is taking a video of fans on his phone..pic.twitter.com/3kvkbRfA1F
— Laxmi Kanth (@iammoviebuff007) April 23, 2026
கவனத்தை ஈர்த்த அஜித்தின் மொபைல் போன்
வாக்குச்சாவடியை விட்டு வெளியே வந்தபோது, அங்கு திரண்டிருந்த ரசிகர்களின் உற்சாகத்தை அஜித் தனது மொபைல் போனில் வீடியோ எடுத்தார். அப்போது அவர் என்ன மாடல் போன் பயன்படுத்துகிறார் என்பது ரசிகர்களின் கண்களில் தப்பவில்லை. அதன்படி அவர் பயன்படுத்தும் மொபைல் போன் மாடல் Samsung Galaxy S22 ஆகும், மேலும் இதன் தற்போதைய சந்தை விலை சுமார் ₹85,999 ஆகும்.
Ithu enna mobile ? pic.twitter.com/IyUF9u7cjs
— SB ! (@___itz_sb__) April 23, 2026
Samsung Galaxy S22 - சாம்சங் Galaxy S22: சிறப்பம்சங்கள்
Samsung Galaxy S22 ஆனது Android 12 இயங்குதளத்தின் மீதான One UI 4.1 இடைமுகத்துடன் இயங்குகிறது; மேலும் இது 48 முதல் 120Hz வரையிலான மாறுபடும் புதுப்பிப்பு விகிதத்தைக் கொண்ட, 6.1-அங்குல Full-HD+ Dynamic AMOLED 2X திரையைக் கொண்டுள்ளது. இத்தொலைபேசியானது Octa-core Snapdragon 8 Gen 1 SoC செயலியால் இயக்கப்படுகிறது; அத்துடன், இது இயல்பாகவே 8GB RAM நினைவகத்தையும் கொண்டுள்ளது. இதன் பின்புறத்தில் மூன்று கேமராக்களைக் கொண்ட அமைப்பு இடம்பெற்றுள்ளது; இதில் f/1.8 aperture கொண்ட அகலக்கோண லென்ஸுடன் கூடிய 50-megapixel முதன்மை சென்சார், 12-megapixel Ultra-wide கேமரா மற்றும் 10-megapixel Telephoto கேமரா ஆகியவை அடங்கும்.
செல்ஃபிகள் மற்றும் வீடியோ கால்களுக்காக, Samsung Galaxy S22 முன்புறத்தில் 10 மெகாபிக்சல் கேமரா சென்சாரை வழங்குகிறது.
Samsung Galaxy S22 ஆனது 256GB வரையிலான உள்ளிணைந்த சேமிப்பகத்துடன் வருகிறது. இதன் இணைப்பு வசதிகளில் 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth v5.2, GPS/ A-GPS மற்றும் ஒரு USB Type-C போர்ட் ஆகியவை அடங்கும். மேலும், இந்தத் தொலைபேசியில் திரைக்குள்ளேயே அமைந்த in-display fingerprint sensor இடம்பெற்றுள்ளது; அத்துடன், 25W வயர்டு மற்றும் 15W வயர்லெஸ் சார்ஜிங்கை ஆதரிக்கும் 3,700mAh பேட்டரியையும் இது கொண்டுள்ளது.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ):
நடிகர் அஜித் குமார் எங்கு தனது வாக்கினைப் பதிவு செய்தார்?
சென்னை திருவான்மியூரில் உள்ள பாரதிதாசன் பள்ளி வாக்குச்சாவடியில் அவர் வாக்களித்தார்.
அஜித் ஏன் அதிகாலையிலேயே வாக்குச்சாவடிக்கு வந்தார்?
கூட்ட நெரிசலைத் தவிர்க்கவும், பாதுகாப்பு காரணங்களுக்காகவும் அவர் காலை 7 மணிக்கும் முன்பாகவே வந்து காத்திருந்தார்.
அஜித் பயன்படுத்தும் மொபைல் போன் மாடல் மற்றும் அதன் விலை என்ன?
அவர் Samsung Galaxy S22 மாடலைப் பயன்படுத்துகிறார். இதன் சந்தை விலை சுமார் ₹85,999 ஆகும்.
இந்த போனின் திரையின் (Display) சிறப்பம்சம் என்ன?
இது 6.1-அங்குல Full-HD+ Dynamic AMOLED 2X திரையைக் கொண்டுள்ளது. மேலும், இது 48 முதல் 120Hz வரையிலான 'அடாப்டிவ் ரெஃப்ரெஷ் ரேட்' (Refresh Rate) கொண்டது.
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ