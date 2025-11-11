English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • AK 64 படம் குறித்து..அஜித் மேனேஜர் வெளியிட்ட அப்டேட்! என்ன கூறியிருக்கிறார்?

AK 64 படம் குறித்து..அஜித் மேனேஜர் வெளியிட்ட அப்டேட்! என்ன கூறியிருக்கிறார்?

AK 64 Announcement Soon : அஜித்தின் 64 வது படம் குறித்த அப்டேட்டை அவருடைய மேனேஜர் வெளியிட்டிருக்கிறார். இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Nov 11, 2025, 02:38 PM IST
  • அஜித்தின் 64வது படம்..
  • விரைவில் வெளியாகும் அறிவிப்பு
  • அஜித் மேனேஜர் கொடுத்த அப்டேட்

AK 64 படம் குறித்து..அஜித் மேனேஜர் வெளியிட்ட அப்டேட்! என்ன கூறியிருக்கிறார்?

AK 64 Announcement Soon : தமிழ் திரையுலகில் முக்கிய இடத்தில் இருப்பவர் அஜித். இவர், தனது 64 வது படத்தில் இணைய இருக்கிறார். இப்படம் குறித்த அறிவிப்பு குறித்த அப்டேட்டை அவரது மேனேஜர் வெளியிட்டுள்ளார்.

Add Zee News as a Preferred Source

அஜித்தின் 64வது படம்:

நடிகர் அஜித்குமாரின் இரண்டு படங்கள் இந்த ஆண்டில் வெளியாகின. இதில் ஒன்று விடாமுயற்சி-மற்றொன்று குட் பேட் அக்லி. இதில் விடாமுயற்சி படம் வசூலில் மரண அடி வாங்க, குட் பேட் அக்லி திரைப்படம் மக்கள் மத்தியில் பெரிய வரவேற்பை பெற்றிருந்தது. இந்த படத்தையடுத்து அஜித் யாருடன் கைக்கோர்க்க இருக்கிறார் என்பது குறித்த தகவல், இதுவரை அதிகாரப்பூர்வமாக தெரிவிக்கப்படவில்லை. இருப்பினும், அவரை வைத்து இயக்கப்போகும் இயக்குநர் யார் என்பது குறித்து ரசிகர்களுக்கு தெரியவந்துள்ளது.

ஆதிக் ரவிச்சந்திரனுடன்..

த்ரிஷா இல்லன்னா நயன்தாரா, அன்பானவன் அசராதவன் அடங்காதவன், மார்க் ஆண்டனி உள்ளிட்ட படங்களை எடுத்தவர் ஆதிக் ரவிச்சந்திரன். இவர், இயக்குநர் என்பதை தாண்டி தன்னை மிகப்பெரிய அஜித் ரசிகர் என்று கூறிக்கொள்வார். குட் பேட் அக்லி படத்தை அஜித்தை வைத்து எடுத்த அவர் அடுத்ததாக மீண்டும் அவரையே வைத்து படத்தை எடுக்க இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இந்த படத்திற்காக தயாரிப்பாளரை படக்குழு தேடி வருவதாக திரை வட்டாரங்களில் பேசிக்கொள்கின்றனர்.

விரைவில் அறிவிப்பு!

அஜித்தின் மேனேஜர் சுரேஷ் சந்திரா, தனது சமூக வலைதள பக்கத்தில் ஏற்படுத்தியிருக்கும் மாற்றம்தான் தற்பாேது பெரிய பேசுபொருளாக மாறியிருக்கிறது. அவர், தனது எக்ஸ் தளத்தின் பயோவில் "AK 64 Announcement Soon" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார். அஜித் தொடர்பான அனைத்து விஷயங்களும் அவர் மூலமாகத்தான் வெளியில் வரும் என்பதால், இதுவும் உறுதிப்படுத்தப்பட்ட தகவலாக இருக்கிறது. எனவே, அஜித்திின் 64வது பட அப்டேட்டை எதிர்பார்த்து ரசிகர்கள் காத்துக்கொண்டுள்ளனர்.

அதிக சம்பளம் கேட்கும் அஜித்?

அஜித்தின் 64வது படத்திற்கு தயாரிப்பாளர் கிடைக்காததற்கான காரணம், அவர் கேட்கும் அதிக தொகைக்கொண்ட சம்பளம்தான் என்று கூறப்படுகிறது. பல கோடி ஹிட் படங்கள் கொடுத்த டாப் ஹீரோக்கள் கேட்கும் சம்பளத்தை விட, அஜித் கூடுதலாக சம்பளம் கேட்பதாக தயாரிப்பளர்கள் கருதுகின்றனராம். 105-110 கோடி வரை சம்பளம் வாங்கிக்கொண்டிருந்த அஜித், இப்போது தன் சம்பளத்தை அப்படியே ரூ.130 கோடியாக ஏற்றி விட்டதாக கூறப்படுகிறது. இவர் நடிக்கும் படங்கள் அந்த அளவிற்கு லாபத்தை தயாரிப்பாளர்களுக்கு கொடுப்பதில்லை என்பதால் இந்த தயக்கம் நிலவவுதாக கூறப்படுகிறது. ஆனால், இப்போது அஜித்தின் மேனேஜர் நம்பிக்கையுடன் தன் சமூக வலைதளத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளதை பார்த்தால் அவர் கேட்ட தாெகைக்கு ஏதேனும் ஒரு தயாரிப்பு நிறுவனம் ஒப்புக்கொண்டிருக்கும் என ரசிகர்கள் கணித்துள்ளனர். 

சர்ச்சைக்கு பதிலடி:

அஜித், சமீபத்தில் ஒரு ஊடகத்திற்கு பேட்டி கொடுத்திருந்தார். அதில், கரூர் கூட்டநெரிசல் சம்பவம், அரசிடமிருந்து மக்கள் இலவசம் எதிர்பார்ப்பது போன்ற விஷயங்கள் குறித்து பேசியிருந்தார். இது, ஒரு தரப்பினரிடம் இருந்து வெறுப்பை சம்பாதித்தது. பின்னர், தனியார் ஊடகத்திற்கு தொலைபேசி வாயிலாக விளக்கம் காெடுத்த அஜித், தான் பேசியதை சிலர் திரிப்பதாக கூறியிருந்தார்.

மேலும் படிக்க | விஜய்க்கு நான் என்றும் எதிரி இல்லை.. நான் சொல்ல வந்தது இதுதான் - நடிகர் அஜித் குமார் விளக்கம்!

மேலும் படிக்க | அஜித் படத்தை இயக்கும் லோகேஷ் கனகராஜ்? அவரே வாய்திறந்து சொன்ன உண்மை..

