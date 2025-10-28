லேட் ஆகும் அஜித்தின் AK 64 படம்! அஜித் சம்பளம் காரணமா? எவ்வளவு கோடி கேட்கிறார்?

AK 64 Ajith Kumar Salary : தமிழ் திரையுலகின் டாப் நடிகர்களுள் ஒருவராக இருப்பவர், அஜித். இவர், தனது 64வது படத்தில் இணைய இருக்கிறார். இந்த படத்தின் வேலைகள், கடந்த சில நாட்களாகவே தள்ளிப்போடப்பட்டு வருகிறது. இது குறித்த விவரத்தையும், இதற்காக அஜித் கேட்கும் சம்பள தொகையையும் இங்கு பார்ப்போம்.
AK 64 திரைப்படம்:
கோலிவுட்டின் டாப் நடிகராக இருப்பவர் அஜித். சினிமாவை தாண்டி, தனக்கு பிடித்த கார் ரேசிங், பைக் டூர் உள்ளிட்ட விஷயங்களிலும் நாட்டம் கொண்டுள்ள இவர், இப்போது அது குறித்த பயிற்சிகளில் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகிறார். கடைசியாக, அஜித்தின் விடாமுயற்சி படம் இந்த ஆண்டின் பிப்ரவரி மாதமும், குட் பேட் அக்லி படம் ஏப்ரல் மாதமும் வெளியானது. இதில், குட் பேட் அக்லி படம்தான் ப்ளாக் பஸ்டர் ஹிட் ஆனது.
அஜித், அடுத்ததாக தனது 64வது படத்தில் நடிக்க இருக்கிறார். இந்த படத்தின் வேலைகள் விரைவில் ஆரம்பிக்கும் என கூறப்பட்ட நிலையில், ஒரு முக்கிய காரணத்தால் படம் தள்ளிப்போடப்பட்டு வருவதாக கூறப்படுகிறது.
அதிக சம்பளம் கேட்கும் அஜித்?
நடிகர் அஜித்குமார், தனது 64வது படத்தில் நடிக்க சம்பளத்தை அதிகமாக கேட்கிறாராம். குட் பேட் அக்லி படத்திற்கு முன்பு வரை, ரூ.150 கோடி சம்பளம் பெற்று வந்த அவர், GBU படத்திற்காக ரூ.163 கோடி சம்பளம் பெற்றதாக கூறப்படுகிறது. இதன் பிறகு, AK 64 படத்தில் நடிக்க, அவர் தனது சம்பளத்தை ரூ.20 கோடி உயர்த்தி இருக்கிறாராம். தற்போது, அவர் கேட்கும் தொகை ரூ.180 கோடிக்கும் மேல் என்று கூறப்படுகிறது.
ரிஜெக்ட் செய்த தயாரிப்பு நிறுவனங்கள்!
அஜித்தின் 64வது படத்தை, ஆதிக் ரவிச்சந்திரன்தான் இயக்க இருக்கிறார். கதையை கையில் வைத்துக்கொண்டு, தயாரிப்பு நிறுவனங்களை நாடிய ஆதிக், பலமுறை ரிஜெக்ட் செய்யப்பட்டதாக தகவல்கள் வெளியானது. கதையை கேட்டு ஓகே செய்ய வந்தவர்கள், அஜித்தின் சம்பளத்தை கேட்டவுடன் பேக் அடித்ததாக கூறப்பட்டது. இப்போது இறுதியாக, ஒரு தயாரிப்பு நிறுவனம், இந்த படத்தை தயாரிக்க ஒப்புக்கொண்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இந்த படத்தில் நடிப்பதற்காக, அஜித்திற்கு சுமார் ரூ.183 கோடி சம்பளமாக வழங்கப்பட இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகியிருக்கிறது.
பிசியாக வலம் வரும் அஜித்!
நடிகர் அஜித்குமார், இப்போது நடிப்பில் மட்டும் இல்லாது கார் ரேஸ் பயிற்சியிலும் ஈடுபட்டுள்ளார். பார்சிலோனாவில் சில நாட்களுக்கு முன்புதான் வெளிநாட்டில் இருந்து இந்தியாவிற்கு வந்தார். சில நாட்களுக்கு முன் சொந்த ஊருக்கு சென்று குல தெய்வத்தை வழிப்பட்ட இவர், திருப்பதிக்கும் சமீபத்தில் சென்று வந்தார். ஒரு நேர்காணலில், படம் குறித்த விஷயங்களை தன்னால் தற்போது கூற முடியாது என்றும், அதன் பணிகள் விரைவில் நடைபெறும் என்றும் கூறியிருந்தார்.
