அக்‌ஷைய் குமார் மற்றும் சையஃப் அலி கான் ஒரே ஸ்கிரீனில்? வெளியான ஹாட் அப்டேட்!

These heroes after years On Same Screen:  பாலிவுட் ஸ்டார்ஸ் அக்‌ஷய் குமார் மற்றும் சையஃப் அலி கான், நீண்ட இடைவெளிக்குப் பிறகு இணையும் புதிய படம் “ஹைவான்” ரசிகர்களிடையே பெரும் ஆர்வத்தை உருவாக்கியுள்ளது.  

Written by - Thirishala S.P | Last Updated : Aug 23, 2025, 04:13 PM IST
    • ஹைவான் – கே.வி.என். புரொடக்ஷன்ஸ் & தெஸ்பியன் பிலிம்ஸ் தயாரிப்பு.
    • இயக்கம் – பிரபல இயக்குநர் பிரியதர்ஷன்.
    • 17 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு இணையும் ஹிட் ஜோடி.

These heroes after years On Same Screen: பாலிவுட்டின் முன்னணி நடிகர்களில் ஒருவரான அக்‌ஷைய் குமார் மற்றும் தனித்துவமான கதாபாத்திரங்களால் ரசிகர்களை கவர்ந்து வரும் சையஃப் அலி கான் மீண்டும் ஒரே படத்தில் இணைந்துள்ளனர். 

இந்த ஜோடி இணைந்து நடிக்கும் புதிய படத்திற்கு “ஹைவான்” என பெயரிடப்பட்டுள்ளது. மேலும், இந்தப் படத்தை கே.வி.என். புரொடக்ஷன்ஸ் மற்றும் தெஸ்பியன் பிலிம்ஸ் நிறுவனங்கள் இணைந்து தயாரிக்கின்றன. படத்தை இயக்குவது பிரபல இயக்குநர் பிரியதர்ஷன். அவர் கடந்த பல தசாப்தங்களாக இந்திய சினிமாவுக்கு பல வெற்றிப் படங்களை அளித்து வந்தவர் என்பதால், இந்த படத்திற்கும் ரசிகர்களிடையே அதிகமான எதிர்பார்ப்பு உருவாகியுள்ளது.

தற்போது கொச்சியில் ஹைவான் படத்தின் படப்பிடிப்பு துவங்கியுள்ளது. ஆரம்பக் கட்ட படப்பிடிப்பு அங்கு நடைபெற்று வரும் நிலையில், அடுத்த கட்டங்களில் மும்பை மற்றும் ஊட்டி பகுதிகளிலும் படப்பிடிப்பு நடைபெற உள்ளதாக தயாரிப்பு தரப்பில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

சுமார் 17 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு அக்‌ஷைய் குமார் மற்றும் சையஃப் அலி கான் இணைந்து நடிப்பது என்பதால், இந்த படம் ரசிகர்களுக்கு ஒரு சிறப்பு பரிசாக அமைந்துள்ளது. இந்த அப்டேட்டை இருவரும் தங்களது சமூக வலைத்தளங்களில் பகிர்ந்துள்ளனர். அங்கு ரசிகர்கள் ஆயிரக்கணக்கில் கருத்துக்கள் பகிர்ந்து, ஹைவானை எதிர்நோக்கும் ஆர்வத்தை வெளிப்படுத்தியுள்ளனர்.

தயாரிப்பாளர் வெங்கட் கே. நாராயணா ஹைவான் மட்டுமின்றி பல பிரம்மாண்டமான திட்டங்களில் ஈடுபட்டுள்ளார். அவர் தற்போது விஜய் நடிக்கும் “ஜனநாயகன்”, ராகிங் ஸ்டார் யஷ் நடித்த “டாக்சிக்”, அதேபோல் “கேடி” ஆகிய படங்களையும் தயாரித்து வருகிறார். இதனால், ஹைவான் படம் வணிக ரீதியாகவும், ரசிகர்களிடையேயும் மிகுந்த வரவேற்பை பெறும் என்ற நம்பிக்கை உருவாகியுள்ளது.

இந்த ஹைவான் திரைப்படத்தை வெங்கட் கே. நாராயணா மற்றும் ஷைலஜா தேசாய் ஃபென் இணைந்து தயாரித்து வருகிறார்கள். விரைவில் படத்தின் மற்ற நடிகர்கள், தொழில்நுட்பக் குழுவினர் மற்றும் கதை தொடர்பான அப்டேட்கள் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

சுருக்கமாக:

  • ஹைவான் – கே.வி.என். புரொடக்ஷன்ஸ் & தெஸ்பியன் பிலிம்ஸ் தயாரிப்பு.
  • இயக்கம் – பிரபல இயக்குநர் பிரியதர்ஷன்.
  • ஹீரோக்கள் – அக்‌ஷைய் குமார் & சையஃப் அலி கான்.
  • 17 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு இணையும் ஹிட் ஜோடி.
  • கொச்சியில் படப்பிடிப்பு தொடக்கம்.
  • அடுத்த கட்டம் – மும்பை & ஊட்டி.
  • தயாரிப்பாளர் – வெங்கட் கே. நாராயணா, ஷைலஜா தேசாய் ஃபென்.
  • மற்ற படங்கள் – விஜய் “ஜனநாயகன்”, யஷ் “டாக்சிக்”, “கேடி”.
  • ரசிகர்களிடையே ஹைவான் மீது அதிக எதிர்பார்ப்பு.
  • விரைவில் நடிகர்கள் & கதை அப்டேட்கள் வெளியீடு.

