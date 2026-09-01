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பிக்பாஸ் சீசன் 10 செம ஸ்பெஷல்..! ஏன் தெரியுமா? பல புது விஷயங்கள் இருக்கு..

Bigg Boss 10 Tamil : பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியின் 10வது சீசன் தமிழில் தொடங்க இருப்பதை அடுத்து, இந்த சீசனில் என்னென்ன விஷயங்கள் ஸ்பெஷலாக இருக்கிறது என்பது குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

Written ByYuvashree
Published: Sep 01, 2026, 11:49 AM IST|Updated: Sep 01, 2026, 11:49 AM IST
பிக்பாஸ் சீசன் 10 செம ஸ்பெஷல்..! ஏன் தெரியுமா? பல புது விஷயங்கள் இருக்கு..
Image Credit: Bigg Boss 10 Tamil | X Page

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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