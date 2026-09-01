/பிக்பாஸ் சீசன் 10 செம ஸ்பெஷல்..! ஏன் தெரியுமா? பல புது விஷயங்கள் இருக்கு..

Bigg Boss 10 Tamil :பிக்பாஸ் சீசன் 10 நிகழ்ச்சி, இன்னும் சில நாட்களில் தொடங்க இருக்கிறது. இந்த நிகழ்ச்சியில் பல்வேறு புதிய விஷயங்கள் இடம் பெற இருக்கின்றன. அவை என்னென்ன தெரியுமா? இதோ விவரம்.
20 ஹவுஸ்மேட்ஸ், ஒரே வீடு, 100 நாட்கள் சேலஞ்ச் என்பதை மையமாக வைத்து எடுக்கப்படும் ரியாலிட்டி நிகழ்ச்சிதான் பிக்பாஸ். இந்த நிகழ்ச்சி தமிழில் மட்டுமல்லாது இந்தி, தெலுங்கு, மலையாளம், கன்னடம் உள்ளிட்ட மொழிகளிலும் நடக்கிறது. தமிழில் விஜய் சேதுபதி தொகுத்து வழங்க இருக்கும் நிகழ்ச்சி பிக்பாஸ் சீசன் 10. கடந்த 3 சீசன்கள் தொகுத்து வழங்கி வரும் விஜய் சேதுபதி, இந்த சீசனின் ப்ரமோவில் சில நாட்களுக்கு முன்பாக வந்திருந்தார். இந்த நிகழ்ச்சியில் எந்தெந்த செலிப்ரிட்டி எல்லாம் கலந்து கொள்ளப்போகிறார்கள், யாருக்கெல்லாம் இந்த நிகழ்ச்சியில் லைம் லைட் கிடைக்கப்போகிறது என்பதை தெரிந்து கொள்ள அனைவரும் ஆர்வத்துடன் காத்துக்கொண்டுள்ளனர்.
வேறு எந்த சீசனிலும் இல்லாத வகையில், இந்த முறை பிக்பாஸ் சீசனில் புதிதாக ஒரு விஷயம் நடக்க இருக்கிறது. தமிழில் பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியை விஜய் சேதுபதி தொகுத்து வழங்குவது போல, தெலுங்கில் நாகார்ஜுனாவும், மலையாளத்தில் மோகன் லாலும், கன்னடத்தில் கிச்சா சுதீப்பும் தொடங்குகின்றனர். நான்கு மொழி ரசிகர்களும் இந்த நிகழ்ச்சிக்காக காத்துக்கொண்டிருப்பதை அடுத்து இந்த நிகழ்ச்சி ஒரே நாளில் செப்டம்பர் 6ஆம் தேதி ஒரே நாளில் ஒரே நேரத்தில் தொடங்குகிறது. இப்படி நடப்பது இதுவே முதன்முறை ஆகும். இதற்கு முன்னர் எந்த சீசனும் ஒரே நேரத்தில் தொடங்கியதில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சிக்குள் இதுவரை போனவர்கள் அனைவரும் மக்களுக்கு பழகிய முகங்களாகவே இருந்தனர், இருக்கின்றனர். தமிழில் பிக்பாஸ் சீசன் 6 ஆரம்பித்த போது, அதில் மட்டும் தனலட்சுமி மற்றும் சிவின் ஆகிய இருவரும் மக்களில் இருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டனர். ஆனால் அதுவும் ஓபன் ஆடிஷனாக இல்லை. 10வது சீசனில் சில மாற்றங்கள் நிகழ்ந்துள்ளன. பிக்பாஸ் தொடங்குவதற்கு சில மாதங்களுக்கு முன்பாகவே, ‘பிக்பாஸ் காமன் மேன்’ எனும் நிகழ்ச்சி தொடங்கியது. பல ஆயிரக்கணக்கானவர்களை நேர்காணல் செய்து, அதில் சிலரை வடிகடிட்டி, நேரில் அழைத்து ஆடிஷன் செய்து, தற்போது முழு மூச்சாக அவர்களில் 3 பேரை மட்டும் பிக்பாஸிற்கு அனுப்பும் முயற்சிகள் நடந்து வருகிறது.
Four superstars. Four houses. One epic moment | Bigg Boss— Vijay Television (@vijaytelevision) August 31, 2026
Vijay Sethupathi, Nagarjuna, Kichcha Sudeepa and Mohanlal come together as the countdown begins for Bigg Boss Tamil, Telugu, Kannada and Malayalam.
All four editions premiere on 6 September.
The wait just got… pic.twitter.com/02FE07155f
அந்த மூவர் யாராக இருப்பர்? என்கிற கேள்வி எழுந்துள்ளதை அடுத்து, தற்போது மெயின் பிக்பாஸில் கலந்து கொள்ளும் பிரபலங்கள் யார் யார் என்பதை தெரிந்து கொள்வதிலும் ரசிகர்கள் ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர்.
பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில், சினிமா விமர்சகர் பிரசாந்த், ஆடை வடிவமைப்பாளர் ஜாய் கிரிஸில்டா, பாண்டியன் ஸ்டோர்ஸ் நடிகை ஹேமா ராஜ்குமார், சீரியல் நடிகர் ஆர்யன், சீரியல் நடிகர் பூவையரசு, நடிகை அக்ஷிதா, நடிகை காயத்ரி ஸ்ரீ, நடிகர் நவின் குமார் உள்ளிட்டோர் இந்த லிஸ்டில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இருப்பினும் இறுதி லிஸ்ட் மொத்தமாக வந்த பிறகுதான் தெரியும்.