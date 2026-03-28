ஜப்பானிய சிஇஓ-வுக்கு அல்லு அர்ஜுன் அளித்த 'சீதா ராம கல்யாணம்' பரிசு!

இந்தியத் திரைப்படத்துறையின் முன்னணி நட்சத்திரங்களில் ஒருவரான 'ஐகான் ஸ்டார்' அல்லு அர்ஜுன், தனது திரைப்படங்கள் மூலமாக மட்டுமல்லாமல், தனது செயல்கள் மூலமாகவும் இந்தியப் பாரம்பரியத்தை உலக அரங்கில் முன்னெடுத்துச் செல்பவராகத் திகழ்கிறார். சமீபத்தில் அவர் ஜப்பானைச் சேர்ந்த புகழ்பெற்ற 'கீக் பிக்சர்ஸ்' (Geek Pictures) நிறுவனத்தின் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி டோமாட்சு கோசானோவை சந்தித்துப் பேசிய நிகழ்வு, இதற்கு ஒரு மிகச்சிறந்த உதாரணமாக அமைந்துள்ளது.
அன்பின் அடையாளமாக 'சீதா ராம கல்யாணம்' ஓவியம்
இந்தச் சந்திப்பின் மிக முக்கியமான தருணம், அல்லு அர்ஜுன் அவர்கள் டோமாட்சு கோசானோவுக்கு வழங்கிய பரிசுதான். இந்தியக் கலாச்சாரத்தின் உயரிய விழுமியங்களைப் பிரதிபலிக்கும் ‘சீதா ராம கல்யாணம்’ ஓவியத்தை அவர் பரிசாக வழங்கினார். இது வெறும் ஒரு கலைப்படைப்பு மட்டுமல்ல; இந்தியப் பண்பாட்டின் ஆணிவேராகக் கருதப்படும் குடும்ப உறவுகள், தியாகம் மற்றும் அறத்தின் அடையாளமாகும்.
இந்த ஓவியப் பரிசளிப்பு, இந்தியக் கலாச்சாரத்தின் மீது அல்லு அர்ஜுன் கொண்டுள்ள ஆழ்ந்த அன்பையும், உலகளாவிய தலைவர்களிடம் இந்தியப் பாரம்பரியத்தை எப்படிக் கொண்டு சேர்க்க வேண்டும் என்ற அவரது தொலைநோக்குப் பார்வையையும் வெளிப்படுத்துகிறது.
இராமாயணத்தின் சிறப்பை உலகிற்கு உணர்த்துதல்
சந்திப்பின் போது, இந்தியாவின் ஆகச்சிறந்த இதிகாசங்களில் ஒன்றான இராமாயணம் பற்றிய வரலாற்று மற்றும் ஆன்மீகச் செய்திகளை அல்லு அர்ஜுன் பகிர்ந்து கொண்டார். இராமாயணம் என்பது வெறும் கதை மட்டுமல்ல, அது மனித வாழ்வின் வழிகாட்டி என்பதை அவர் வலியுறுத்தினார்.
தீமையை நன்மை வெல்லும் அறக்கோட்பாடு. பல நூற்றாண்டுகளாக ஆசிய நாடுகளில் இராமாயணம் ஏற்படுத்தியுள்ள கலாச்சாரத் தாக்கம். சிற்பங்கள் மற்றும் ஓவியங்கள் வழியே இராமாயணம் கடத்தப்படும் விதம்.
இராமாயணத்தின் மதிப்புகள் குறித்து அவர் அளித்த விளக்கம், ஒரு ஜப்பானியப் படைப்பாளிக்கு இந்தியப் பண்பாட்டின் மீதான ஈர்ப்பையும் மரியாதையையும் அதிகரிக்கச் செய்தது என்பதில் ஐயமில்லை.
இந்தியா - ஜப்பான்: ஒரு கலாச்சாரப் பாலம்
இந்தியா மற்றும் ஜப்பான் ஆகிய இரு நாடுகளுமே கலை, ஆன்மீகம் மற்றும் பாரம்பரியத்தின் மீது மிகுந்த பற்று கொண்டவை. இந்தச் சந்திப்பு, இரு நாட்டுப் படைப்பாளிகளுக்கு இடையே ஒரு புதிய உரையாடலைத் தொடங்கியுள்ளது. குறிப்பாக, ஜப்பானின் உயர்தொழில்நுட்ப அனிமேஷன் மற்றும் சினிமா நுட்பங்களுடன் இந்தியாவின் இதிகாசக் கதைகள் இணையும்போது, அவை உலகத் தரத்திலான படைப்புகளாக உருவெடுக்கும் வாய்ப்புகள் உருவாகியுள்ளன.
சர்வதேச படைப்புக் குழுக்களுடன் இந்தியத் திரைப்பட நட்சத்திரங்கள் இணையும்போது, அது சினிமா வியாபாரத்தைத் தாண்டி, நாடுகளுக்கு இடையேயான நட்புறவை வலுப்படுத்துகிறது. உலகளவில் இந்தியக் கலாச்சாரத்தைப் பெருமையுடன் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவதில் அல்லு அர்ஜுன் காட்டும் ஆர்வம் பாராட்டத்தக்கது.
கலையும் சினிமாவும்: எல்லைகளைக் கடக்கும் சக்தி
மொழி, இனம் மற்றும் தேசம் கடந்து மனிதர்களை ஒன்றிணைக்கும் வலிமை கலைக்கு உண்டு. அல்லு அர்ஜுனின் இந்தச் செயல், சினிமா என்பது வெறும் பொழுதுபோக்குச் சாதனம் மட்டுமல்ல, அது உலகளாவிய புரிதலையும் பரஸ்பர மரியாதையையும் வளர்க்கும் ஒரு வலிமையான கருவி என்பதை மீண்டும் உறுதிப்படுத்தியுள்ளது.
இந்தியா தனது 'மென் ஆற்றல்' (Soft Power) மூலம் உலகை ஈர்த்து வரும் இவ்வேளையில், ஒரு கலைஞனாக அல்லு அர்ஜுன் ஆற்றி வரும் இப்பணி இந்தியப் பண்பாட்டுப் பயணத்தில் ஒரு மைல்கல்லாகும்.
