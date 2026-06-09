/அதிகம் சம்பளம் வாங்கும் இந்திய நடிகர்! ரஜினி, கமல், அஜித் கிடையாது..யார் தெரியுமா?

இந்திய சினிமாவை பொறுத்தவரை, ஒரு படம் எடுக்கும் போது அதில் தயாரிப்பாளருக்கு வரும் லாபம் போக, அந்த படத்தில் உழைப்பவர்களில் அதிக சம்பளம் வாங்கியவராக இருப்பது, அந்த படத்தின் ஹீரோவாகத்தான் இருப்பார். அதிலும், அவர் திரையுலகின் டாப் ஹீரோவாக இருந்துவிட்டால் கண்டிப்பாக அந்த படத்தின் பாதி பட்ஜெட் அவர்களின் சம்பளத்திற்கே சென்று விடும். அந்த வகையில், தற்போது அதிக சம்பளம் வாங்கும் நடிகர் யார் என்பது குறித்து இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
இந்திய அளவில், தற்போது அதிக சம்பளம் வாங்கும் நடிகராக இருப்பது அல்லு அர்ஜுன்தான். சுமார் 24 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக தெலுங்கு திரையுலகில் இருக்கும் இவர், ஆரம்பத்தில் சின்ன சின்ன படங்களில் ஹீரோவாக நடித்து தற்போது பெரிய ஹீரோவாக இருக்கிறார். இவர் கடைசியாக நடித்திருந்த ‘புஷ்பா 2’ திரைப்படம், இந்திய அளவில் இமாலய வெற்றி பெற்றது. இப்படம், சுமார் ரூ.1,700 கோடி வரை வசூலித்தது, ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியது. இந்த படத்திற்காக, அல்லு அர்ஜுன் நடிப்பதற்கு முன்னர் முன்பணம் பெற்றிருந்தாராம். படம் வெற்றி பெற்ற பிறகு, அந்த படத்தின் ஒரு குறிப்பிட்ட சதவீத லாபமும் இவருக்கு வழங்கப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. இதை சேர்த்து பார்க்கையில், இவருக்கு வழங்கப்பட்ட தொகையானது சுமார் ரூ.300 கோடி என கூறப்படுகிறது.
வழக்கமாக, தென்னிந்திய சினிமா என்று வந்துவிட்டால், இங்கு ரஜினி, விஜய், அஜித்குமார் உள்ளிட்ட சிலர்தான் முன்னணி நடிகர்களாக பார்க்கப்படுகின்றனர். அதே சமயத்தில், இங்கு மேற்குறிப்பிட்ட நடிகர்களுக்குதான் அதிக சம்பளமும் வழங்கப்படுகிறது.
தற்போது விஜய் திரையுலகை விட்டு விலகி, தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக இருக்கிறார். அஜித், தன்னுடைய 64வது படத்தில் நடிக்க சுமார் ரூ.185 கோடியை சம்பளமாக கேட்டு வருகிறார். ஆனால் எந்த தயாரிப்பாளரும் அவருக்கு இவ்வளவு பெரிய தொகையை சம்பளமாக கொடுக்க முன்வரவில்லை. நடிகர் ரஜினிகாந்த், சமீபத்தில்தான் ஜெயிலர் 2 படத்தில் நடித்து முடித்தார். இந்த படத்தில் நடிப்பதற்காக அவருக்கு சுமார் ரூ.250 கோடி சம்பளமாக வழங்கப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. அதே சமயத்தில், விஜய் ஜனநாயகன் படத்திற்கு முன்பு நடித்த ‘தி கோட்’ திரைப்படத்தில் சுமார் ரூ.200 கோடி வரை சம்பளமாக பெற்றிருந்தாராம். ஜவான் படத்திற்காக நடிகர் ஷாருக்கானும் ரூ.200 கோடியைத்தான் சம்பளமாக பெற்றிருந்தார். இவர்கள் அனைவரும் பெற்ற சம்பளத்தை, தற்போது அல்லு அர்ஜுன் மிஞ்சியிருப்பதாக ரசிகர்கள் கூறி வருகின்றனர்.
அல்லு அர்ஜுன், தற்போது ‘ராக்கா’ திரைப்படத்தில் நடித்து வருகிறார். இந்த படத்தை, அட்லீ இயக்குகிறார். சன் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்து வரும் இந்த படம், தெலுங்கு, தமிழ், இந்தி உள்ளிட்ட பலமொழிகளில் உருவாகி வருகிறது. இந்த படம், 2027ஆம் ஆண்டு திரையரங்குகளில் வெளியாக இருக்கிறது. தொடர்ச்சியாக வெற்றிப்படங்களை கொடுத்து பான் இந்திய ஹீரோவாக உருவாகியிருக்கும் அல்லு அர்ஜுன், அடுத்து க்ளோபல் மார்கெட்டிலும் ஒரு ரவுண்டு வருவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.