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அதிகம் சம்பளம் வாங்கும் இந்திய நடிகர்! ரஜினி, கமல், அஜித் கிடையாது..யார் தெரியுமா?

இந்திய திரையுலகில் முக்கிய நடிகராக இருக்கும் ஒருவர்தான், தற்போது அதிகம் சம்பளம் வாங்கும் தென்னிந்திய நடிகராகவும் இருக்கிறார். அவர் யார் தெரியுமா? அவர் குறித்த முழு தகவலை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

Written ByYuvashree
Published: Jun 09, 2026, 01:29 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 01:29 PM IST
அதிகம் சம்பளம் வாங்கும் இந்திய நடிகர்! ரஜினி, கமல், அஜித் கிடையாது..யார் தெரியுமா?
Image Credit: Allu Arjun | X fan Pages

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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