பிரம்மாண்டமாக முடிவடைந்த Zee தமிழின் கில்லாடி ஜோடிஸ் - வெற்றி வாகையை சூடியது யார்?

கடந்த ஜனவரி மாதம் தொடங்கி சஞ்சீவ் வெங்கட் தொகுத்து வழங்கிய 'கில்லாடி ஜோடிஸ்' இறுதிப்போட்டியில், 8 பிரபல ஜோடிகள் காடு, நீர், நெருப்பு எனப் பல்வேறு கடினமான சவால்களை எதிர்கொண்டனர். இதில் அமர் & காயத்ரி ஜோடி சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றனர்; நந்தினி & யோகேஷ் இரண்டாம் இடத்தைப் பிடித்தனர்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Apr 27, 2026, 09:06 AM IST
தமிழ் தொலைக்காட்சி ரசிகர்களுக்கு எப்போதும் விறுவிறுப்பான மற்றும் பொழுதுபோக்கு நிறைந்த நிகழ்ச்சிகளை வழங்கி வரும் ஜீ தமிழ், தனது அதிரடியான ரியாலிட்டி ஷோவான 'கில்லாடி ஜோடிஸ்' (Killadi Jodis) நிகழ்ச்சியை ஒரு த்ரில்லான இறுதிப் போட்டியுடன் வெற்றிகரமாக நிறைவு செய்துள்ளது. ஒவ்வொரு வார இறுதியிலும் சவால்கள், உணர்ச்சிகரமான தருணங்கள் என ரசிகர்களைக் கட்டிப்போட்ட இந்த நிகழ்ச்சி, மக்கள் மத்தியில் பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றது. 

வாரக்கணக்கில் நடந்த கடுமையான போட்டிகள் மற்றும் சாகசங்களுக்குப் பிறகு, அமர் மற்றும் காயத்ரி ஜோடி வெற்றிக் கோப்பையைத் தட்டிச் சென்றனர். அவர்களைத் தொடர்ந்து நந்தினி மற்றும் யோகேஷ் ஜோடி இரண்டாம் இடத்தைப் பிடித்தனர். 

நிகழ்ச்சியின் பயணம்: கடந்த ஜனவரி 25, 2026 அன்று தொடங்கப்பட்ட 'கில்லாடி ஜோடிஸ்', ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் இரவு 8:30 மணி முதல் 10:30 மணி வரை ஒளிபரப்பானது. சின்னத்திரை, வெள்ளித்திரை மற்றும் சமூக வலைதளங்களைச் சேர்ந்த பிரபல ஜோடிகள் இதில் பங்கேற்றனர். அவர்களின் பலம், மன உறுதி மற்றும் குழு ஒற்றுமையைச் சோதிக்கும் வகையில் சவால்கள் அமைக்கப்பட்டிருந்தன. மொத்தம் 8 ஜோடிகளுடன் தொடங்கிய இந்தப் போட்டியில், தனிப்பட்ட காரணங்களுக்காக குரு மற்றும் டாரியா ஜோடி பாதியிலேயே விலகினர். இறுதிப் போட்டியில் 7 ஜோடிகள் மோதினர். 

சவால்களும் களங்களும்: யோகேஷ் மற்றும் நந்தினி, ஐஸ்வர்யா மற்றும் கிருஷ், அமர் மற்றும் காயத்ரி, சங்கவி மற்றும் ராணவ், ஸ்வாதிகா மற்றும் நரேஷ், தங்கப்பாண்டி மற்றும் சாந்தினி மற்றும் பிரியா ஜெர்சன் மற்றும் சார்லி ஜாய் ஆகிய ஜோடிகள் காடு, நீர், நெருப்பு மற்றும் மலை என நான்கு விதமான கடினமான நிலப்பரப்புகளில் அமைக்கப்பட்ட சவால்களை எதிர்கொண்டனர். தொகுப்பாளர் சஞ்சீவ் வெங்கட் தனது விறுவிறுப்பான தொகுப்பால் நிகழ்ச்சியை சுவாரசியமாக தொகுத்து வழங்கினார். 

இலங்கை, வியட்நாம், தாய்லாந்து மற்றும் மாலத்தீவுகள் போன்ற அழகான சர்வதேச நாடுகளில் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்ச்சி, ரசிகர்களுக்கு ஒரு பிரம்மாண்டமான காட்சி விருந்தாக அமைந்தது.

வெற்றியாளர்கள்: காதல், மன உறுதி மற்றும் ஜோடிகளுக்கு இடையேயான புரிதல் ஆகியவற்றைக் கொண்டாடும் வகையில் அமைந்த இந்த இறுதிப் போட்டியில், ஆரம்பத்திலிருந்தே சீரான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய அமர் மற்றும் காயத்ரி தகுதியான வெற்றியாளர்களாக தேர்வு செய்யப்பட்டனர். கடும் போராட்டத்திற்குப் பிறகு நந்தினி மற்றும் யோகேஷ் இரண்டாம் இடத்தைக் கைப்பற்றினர்.

தனித்துவமான வடிவம் மற்றும் சுவாரஸ்யமான அதே நேரத்தில் சவால்கள் நிறைந்த டாஸ்க்குகளுடன், 'கில்லாடி ஜோடிஸ்' மீண்டும் ஒருமுறை முழுமையான பொழுதுபோக்கு நிகழ்ச்சியாகத் தன்னை நிரூபித்துள்ளது. இது போன்ற பல உற்சாகமான நிகழ்ச்சிகளைத் தொடர்ந்து காண Zee தமிழ் தொலைக்காட்சியுடன் இணைந்திருங்கள்.

About the Author

Vijaya Lakshmi

விஜயலட்சுமி, ஜீ தமிழ் நியூஸ் இணையதளத்தில் பணியாற்றி வருகிறேன். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஜீ தமிழ் நியூஸில் பணியைத் தொடங்கி உள்ளேன். தற்போது சினிமா, பொருளாதாரம், வாழ்க்கை முறை, ஜோதிடம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். பொதுமக்களின் பணம் மற்றும் பட்ஜெட் சார்ந்த விஷயங்களை எழுதுவதில் ஆர்வம் அதிகம். சினிமா, சேமிப்பு, முதலீடு, தமிழ அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள் போன்ற செய்திகளை எழுதுவதிலும் ஆர்வம் அதிகம்.

