ஜனநாயகன் படத்திற்கு அமேசான் வைத்த ஆப்பு! ஓடிடியிலும் வெளியாகாதா? என்ன விவரம்?

Amazon Plan On Dropping Jana Nayagan : தமிழக வெற்றி கழகம் கட்சியை தொடங்கி முழு நேரமாக அரசியலில் இறங்கி இருக்கும் விஜய், கடைசியாக நடித்திருக்கும் படம் ஜனநாயகன். ஹெச்.வினோத் இயக்கியிருக்கும் இந்த படம் வெளிவர முடியாது நிலையில் சிக்கலில் இருக்கிறது. இப்போது இப்படத்திற்கு புதிதாக இன்னும் சில பிரச்சினைகளும் எழுந்துள்ளது.
ஜனநாயகன் திரைப்படம்:
ஜனநாயகன் படத்தில் விஜய்க்கு ஜோடியாக பூஜா ஹெக்டே நடித்திருக்கிறார். மமிதா பைஜு முக்கியமான கதாப்பாத்திரமாக வருகிறார். நரேன், பிரியாமணி உள்ளிட்டோர் இந்த படத்தில் துணை நடிகர்களாக வருகின்றனர். ‘அனிமல்’ படம் மூலம் புகழ்பெற்ற பாபி டியோல், இந்த படத்தில் வில்லனாக வருகிறார். எப்போதோ ரிலீஸாகியிருக்க வேண்டிய இந்த படம், இன்னும் வெளியாகாமல் இருக்கிறது. இதற்கு காரணம், படத்திற்கு சென்சார் சான்றிதழ் கிடைக்காததுதான்.
கேன்சல் செய்யப்பட்ட திரையிடல்!
ஜனநாயகன் படத்தை மறு தணிக்கை செய்ய, சென்சார் குழுவிற்கு சில நாட்களுக்கு முன்பு படத்தை ஸ்கிரீனிங் செய்ய இருந்தனர். ஆனால், கடைசி நிமிடத்தில் படத்தை பார்க்க வேண்டிய குழுவில் ஒருவருக்கு உடல்நிலை சரியில்லை என்று கூறி அந்த திரையிடல் கேன்சல் செய்யப்பட்டது. இப்படியே ஜனநாயகன் பட பிரச்சனை தொடர்ந்து வரும் நிலையில், புதிதாக இன்னொரு பிரச்சனையும் எழுந்துள்ளது.
ஓடிடிக்கு வந்த பிரச்சனை!
ஜனநாயகன் படத்தின் ஓடிடி உரிமம், சுமார் ரூ.120 கோடிக்கு அமேசான் நிறுவனம் வாங்கியிருப்பதாக கூறப்படுகிறது. படத்திற்கு இன்னும் சரியான ரிலீஸ் தேதி நியமிக்கப்படாததால், ஓடிடி ஒப்பந்தத்தை ரத்து செய்யும் முடிவிற்கு அமேசான் வந்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இருப்பினும், இந்த ஓடிடி உரிமம் ரத்து குறித்த எந்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பும் வெளியாகவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
சென்சார் சான்றிதழ் விவகாரம்:
இந்தியாவில் எந்த படம் வெளியாக வேண்டும் என்றாலும், அதனை சென்சார் குழு பார்த்து, அனைவரும் பார்ப்பதற்கு அது தகுந்த படமா என்பதை தெரிந்து கொண்டு, தணிக்கை சான்றிதழ் கொடுத்த பின்புதான் அப்படத்தை வெளியிடுவர். ஜனநாயகன் படமும், அது போல சென்சார் குழுவிற்கு அனுப்பப்பட்டது. ஜனவரி 9ஆம் தேதி, பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு படத்தை வெளியிட படக்குழு திட்டமிட்டிருந்தது. ஆனால், அதற்கு ஆப்பு வைக்கும் வகையில் சென்சார் சான்றிதழிடமிருந்து செய்தி வந்தது. படத்தை பார்த்த சென்சார் குழுவில், ஒருவருக்கு படத்தில் இருந்த கருத்துகளுடன் உடன்பாடு இல்லை என்றும், இதை தான் தெரிவித்த போது தனது கருத்துகள் கேட்கப்படவில்லை என்றும் சென்சார் போர்டில் புகாரளித்தார். இதையடுத்து, படத்தை மறு தணிக்கை செய்ய வேண்டும் என்று ரிலீஸிற்கு சில நாட்களுக்கு முன்பு படக்குழுவிற்கு சென்சார் போர்ட் தெரிவித்திருக்கிறது.
படத்தை மறுதணிக்கை செய்ய வேண்டும் என்றால், சாென்ன தேதியில் படத்தை ரிலீஸ் செய்ய முடியாது என்பதை, பட தயாரிப்பு நிறுவனமான கேவிஎன் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் தெரிந்து கொண்டது. இதையடுத்து, சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் படத்திற்கு சென்சார் சான்றிதழை வழங்க அனுமதி கேட்டு வழக்கு தொடர்ந்தது. இதை விசாரித்த தனி நீதிபதி, படத்திற்கு உடனடியாக சென்சார் சான்றிதழ் வழங்குமாறு உத்தவரிட்டார். இதை எதிர்த்து சென்சார் போர்டு மேல்முறையீடு செய்தது. இதற்கிடையில், படக்குழு உச்சநீதிமன்றத்தை நாடியது. அங்கு, சென்னை நீதிமன்றத்தின் வழக்கில் தாங்கள் தலையிட விரும்பவில்லை என்று உச்சநீதிமன்ற நீதிபதிகள் கை விரித்தனர்.
இப்படியே சட்டப்போராட்டம் தொடர்ந்தால், கண்டிப்பாக படத்திற்கு சென்சார் சான்றிதழ் கிடைக்காது என்பதை புரிந்து கொண்ட பட தயாரிப்பு நிறுவனம், வழக்கை வாபஸ் பெற்றது. இதையடுத்து, படத்தை மறுதணிக்கைக்கு அனுப்ப ஏற்பாடுகள் நடந்தன.
விஜய்க்கு தொடர்ந்து வரும் பிரச்சனைகள்:
ஜனநாயகன் திரைப்படம் இன்னும் ரிலீஸாகாமல் பிரச்சனையில் இருக்கும் நிலையில், விஜய்க்கு இன்னொரு பிரச்சனையும் எழுந்துள்ளது. விஜய்யிடமிருந்து விவாகரத்து கேட்டு, அவரது மனைவி சங்கீதா மனு தாக்கல் செய்திருக்கிறார். அதில், விஜய்க்கு வேறு ஒரு நடிகையுடன் தொடர்பு இருப்பதாகவும், தன் மீது அவர் அதிகாரம் செலுத்தியதாகவும், நடிகையுடன் நட்பைத்தாண்டிய உறவு இருப்பது தனக்கு தெரிய வந்ததும் தன்னிடமிருந்து உடல் மற்றும் மன ரீதியாக விலகியதாகவும் பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகளை அவர் அடுக்கியிருக்கிறார். லண்டனில் செட்டில் ஆனதால், சென்னையில் விவாகரத்து வழக்கு தொடுத்துவிட்டு தான் வீடின்றி தவிப்பதாகவும், விஜய் தன்னை நீலாங்கரை வீட்டில் அனுமதிப்பதில்லை என்றும் கூறியிருக்கிறார். இந்த வழக்குகளின் நிலை இனி வரும் காலங்களில் மாறலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
