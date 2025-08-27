English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

12 காதலர்கள், 11 பிரேக்-அப்களுக்கு பின்..ஒரு வழியாக திருமணம் செய்யும் பிரபல பாடகி!

Taylor Swift Travis Kelce Getting Married : பிரபல பாடகி டெய்லர் ஸ்விஃப்ட், 12 காதல்களுக்கு பிறகு ஒரு வழியாக ஒருவரை திருமணம் செய்துகொள்ள இருக்கிறார். இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு பார்ப்போம்.

Last Updated : Aug 27, 2025, 01:39 PM IST
  • 12 காதலர்கள், 11 பிரேக்-அப்..
  • ஒரு வழியாக திருமணம் செய்யும் பாப் பாடகி
  • யாரை கரம் பிடிக்கிறார்?

12 காதலர்கள், 11 பிரேக்-அப்களுக்கு பின்..ஒரு வழியாக திருமணம் செய்யும் பிரபல பாடகி!

Taylor Swift Travis Kelce Getting Married : உலகளில் பிரபலமாப ஆங்கில பாப் பாடகியாக திகழ்பவர், டெய்லர் ஸ்விஃப்ட். இவர், தன் காதல் பாடல்களுக்கும், அதற்கு பிறகான பிரேக்-அப் பாடல்களுக்கும் பிரபலமானவர். பல காதல் கதைகளை கடந்து வந்த டெய்லர், இப்போது ஒரு வழியாக திருமணம் செய்து கொள்ள இருக்கிறார். இது குறித்த முழு தகவலை இங்கு பார்ப்போம்.

Taylor Swift | டெய்லர் ஸ்விஃப்ட்:

பல கோடிக்கணக்கான ரசிகர்களை கொண்ட, பாப் பாடகியாக திகழ்கிறார், டெய்லர் ஸ்விஃப்ட். இவரது ஆல்பங்கள் இந்தியாவில் மிகவும் பிரபலம். தமிழ் மக்கள் பலருக்கு இவரை தெரியாது என்றாலும், GenZ தலைமுறையினருக்கு பரீச்சியமானவர் இவர்.

இவரது பாடல்கள் ஹிட் ஆக காரணம் என்ன தெரியுமா? இவரது குரலாே, இசையோ கிடையாது. இந்த பாடல்களில் இருக்கும் வரிகளும் அதற்கு பின்னால் இருக்கும் கதைகளும்தான். எழுத்தாளர்கள் அனைவரும், தங்களின் கற்பனை வளம் கொண்டும் மட்டும் அனைத்தையும் எழுதுவதில்லை. தங்களின் கதைகளையும் கற்பனை போல கூறுவர். அப்படிப்பட்டவர்தான் டெய்லர் ஸ்விஃப்டும்.

Taylor Swift Boyfriends And Break-Ups | காதல்களும்..பிரேக்-அப்களும்..

டெய்லர் ஸ்விஃப்ட், தீரா காதல் கொண்டவர். அவர் டீன்-ஏஜில் இருந்த போதில் இருந்து, இப்போது வரை அவரிடம் மாறாமல் இருக்கும் ஒரே விஷயம், காதல் மட்டும்தான். பிரபல பாடகர்கள், நடிகர்கள், இசைக்கலைஞர்கள் என, கிட்டத்தட்ட 12 பேரை காதலித்திருக்கிறார் டெய்லர் ஸ்விஃப்ட். இதில் ஹைலைட் என்னவாென்றால், தான் காதலில் இருக்கும் போது அது குறித்தும், அந்த காதலர் குறித்தும் பாடலை எழுதும் இவர், பிரேக் அப் ஆன பிறகு, அந்த காதல் குறித்து முழு ஆல்பத்தையே வெளியிடுவார். ஆனால், அந்த காதலர் யார் என்பதை வெளியில் கூற மாட்டார். ரசிகர்களே அதை கண்டுபிடிக்கட்டும் என்று விட்டுவிடுவார்.

இதில், ஜேக் ஜில்லன்ஹா, ஹேரி ஸ்டைல்ஸ், டாம் ஹிடில்ஸ்டன், ஜோ ஜோனஸ் உள்ளிட்ட பல பிரபலங்கள் பலிகடாவாகி இருக்கின்றனர். கடைசியாக, ஜோ ஆல்வின் என்ற நடிகரைத்தான் ஏழு வருடங்களாக காதலித்தார். டெய்லர் ஸ்விஃப்டின் அதிக வருட காதலர், இவர்தான். இவர்களின் காதல், திருமணத்தில் முடியும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது. இறுதியில் கடந்த 2023ஆம் ஆண்டு இவர்களுக்கு பிரேக்-அப் ஆனது. இதன் பிறகுதான், ட்ராவிஸ் கெலிசி என்கிற கால்பந்து வீரரை சந்தித்தார். இவர்கள், கடந்த 2 ஆண்டுகளாக டேட்டிங் செய்து வந்தனர்.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Taylor Swift (@taylorswift)

Taylor Swift Travis Kelce Engagement | திருமணம்:

டெய்லர் ஸ்விஃப்ட் அனைவரையும் போல, இந்த காதலரையும் கழற்றி விட்டுவிடுவார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது. இறுதியில், இருவரும் திருமணம் செய்து கொள்ளப்போவதாக அறிவித்திருக்கின்றனர். இது தற்போது உலகளவில் பெரிய விஷயமாக பார்க்கப்படுகிறது. காரணம், இத்தனை ஆண்டுகளாக ஒருவர் பின் ஒருவராக பலரை பிரேக்-அப் செய்த டெய்லர், இறுதியில் சிங்கிளாக இருப்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது. இவரது திருமண அறிவிப்பு, இப்போது டெய்லரை பிடிக்காதவர்களுக்கு வயிற்றெரிச்சலை கிளப்பி விட்டுள்ளது. ட்ராவிஸ்தான், டெய்லரின் 12வது காதலர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Taylor SwiftTravis KelceTaylor Swift WeddingAmerican SingerEngaged

