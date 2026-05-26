/இட்லி நடிகையால் வந்த சோதனை.. நிம்மதி தேடி பழனி முருகனிடம் தஞ்சமடைந்த ஜெயம் ரவி! உருக்கமான பின்னணி

Jayam Ravi Palani Temple Visit: தனிப்பட்ட வாழ்க்கைச் சவால்களை எதிர்கொண்டு வரும் நடிகர் ஜெயம் ரவி, திண்டுக்கல் பழனி முருகன் கோயிலில் சாமி தரிசனம் செய்தார். கோயில் நிர்வாகத்தின் சிறப்பான வரவேற்பிற்குப் பின், மதிய உச்சிக்கால பூஜையில் கலந்துகொண்டு ராஜ அலங்கார முருகனை வழிபட்டார். தொடர்ந்து போகர் சன்னதியில் தியானம் செய்த அவர், ரோப் கார் மூலம் திரும்பும் போது ரசிகர்களுடன் உற்சாகமாகச் செல்பீ எடுத்துக்கொண்டார்.
Jayam Ravi Latest News: தமிழ் சினிமாவில் முன்னணி நடிகராக வலம் வரும் ஜெயம் ரவி, சமீபகாலமாகத் தனது தனிப்பட்ட வாழ்க்கை மற்றும் சினிமா இரண்டிலும் பல்வேறு சவால்களை எதிர்கொண்டு வருகிறார். குறிப்பாக, "3 எழுத்து இட்லி நடிகை" ஒருவரால் தனது வாழ்க்கையே திசைமாறிப் போய்விட்டது என்று அவர் கண்ணீர் விட்டு வருந்தியதாகச் சமூக வலைதளங்களில் பல்வேறு செய்திகள் காட்டுத்தீயாய் பரவியது. இத்தகைய கடுமையான மன உளைச்சல்கள் மற்றும் கிசுகிசுக்களுக்கு மத்தியில், நடிகர் ரவி மோகன் திடீரென ஆன்மீகப் பாதையை நோக்கித் திரும்பியுள்ளார். திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் உள்ள உலகப் புகழ்பெற்ற பழனி முருகன் கோயிலுக்குச் சென்று அவர் மனமுருகி வழிபாடு நடத்தியுள்ளார். இந்த ஆன்மீகப் பயணம் தற்பொழுது கோலிவுட் வட்டாரத்தில் பெரும் பேசுபொருளாக மாறியுள்ளது.
திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழனியில் அமைந்துள்ள அறுபடை வீடுகளில் மூன்றாம் படைவீடான அருள்மிகு தண்டாயுதபாணி சுவாமி திருக்கோயிலுக்கு நடிகர் ஜெயம் ரவி இன்று ஆன்மீகப் பயணமாக வருகை தந்தார். அடிவாரத்திலிருந்து மலைக்கோயிலுக்குச் சென்ற அவருக்கு, கோயில் நிர்வாகம் சார்பில் சிறப்பான முறையில் பூங்கொத்து கொடுத்து வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டு, பரிவட்டம் கட்டி மரியாதை செய்யப்பட்டது.
அதனைத் தொடர்ந்து, இன்று மதியம் மலைக்கோயிலில் நடைபெற்ற மிக முக்கிய வழிபாடான உச்சிக்கால பூஜையில் ஜெயம் ரவி கலந்துகொண்டார். அப்போது முருகப்பெருமான் 'பாலசுப்பிரமணியர்' அலங்காரத்தில் பக்தர்களுக்குக் காட்சியளித்தார். ராஜ அலங்காரப் பொலிவோடு காட்சியளித்த முருகப்பெருமானை, ஜெயம் ரவி கைகூப்பி, கண்களை மூடி மனமுருகி தரிசனம் செய்தார். சமீபத்திய சர்ச்சைகளால் ஏற்பட்ட மனப் பாரத்தை இறக்கி வைப்பது போல அவரது முகம் காணப்பட்டதாக அங்கே இருந்தவர்கள் தெரிவித்தனர்.
ஆனந்த தரிசனத்திற்குப் பின்பு, மலைக்கோயில் வளாகத்தில் அமைந்துள்ள புகழ்பெற்ற போகர் சித்தரின் சன்னதிக்கு அவர் சென்றார். சித்தர்களில் முதன்மையானவரான போகர் தான் பழனி முருகனின் நவபாஷாண சிலையைச் செய்தவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. அந்தப் புனிதமான போகர் சன்னதியில் அமர்ந்து, பக்திப் பரவசத்துடன் ஜெயம் ரவி சிறப்பு வழிபாடுகளை மேற்கொண்டார். நீண்ட நேரம் அங்கே தியானத்தில் ஈடுபட்ட அவர், தனது வாழ்வின் அடுத்த கட்டத்திற்கான அமைதியை அங்கே தேடினார்.
முக்கிய நிகழ்வுகள்
விபரங்கள்
|கோயில்
|அருள்மிகு தண்டாயுதபாணி சுவாமி திருக்கோயில், பழனி (3ஆம் படைவீடு)
|பயணத்தின் நோக்கம்
|மன அமைதிக்கான ஆன்மீகப் பயணம்
|வழிபட்ட முக்கிய பூஜை
|உச்சிக்கால பூஜை (மதிய வழிபாடு)
|முருகனின் அலங்காரம்
|பாலசுப்பிரமணியர் (ராஜ அலங்காரம்)
|சிறப்பு வழிபாடு
|போகர் சித்தர் சன்னதியில் தியானம் மற்றும் பூஜை
|ரசிகர்கள் சந்திப்பு
|கைகுலுக்கல் மற்றும் செல்பிக்கள் எடுத்தல்
பயண முறை
|ரோப் கார் (Rope Car) மூலம் அடிவாரத்திற்குத் திரும்புதல்
திரைப்பட நடிகர் ஜெயம் ரவி பழனி கோயிலுக்கு வந்திருக்கும் விபரமறிந்து, மலைக்கோயில் வளாகத்தில் ஏராளமான பொதுமக்களும், ரசிகர்களும் திரண்டனர். "3 எழுத்து நடிகை" சர்ச்சைகளுக்குப் பிறகு பொதுவெளியில் தோன்றிய ரவியைக் காண மக்கள் ஆர்வம் காட்டினர்.
ரசிகர்களின் அன்பான வேண்டுகோளை ஏற்று, தனது தனிப்பட்ட கவலைகளை மறந்து புன்னகையுடன் அவர்களுடன் கைகுலுக்கினார். மேலும் ரசிகர்கள் பலருடனும் உற்சாகமாகச் செல்பிக்கள் எடுத்துக்கொண்டு அவர்களை மகிழ்வித்தார்.
மலைக்கோயில் தரிசனங்கள் அனைத்தையும் வெற்றிகரமாக நிறைவு செய்த பின்னர், அவர் ரோப் கார் (Rope Car) மூலமாகப் பாதுகாப்பாக மலைக்கோயிலில் இருந்து அடிவாரத்திற்கு இறங்கிச் சென்றார்.