இட்லி நடிகையால் வந்த சோதனை.. நிம்மதி தேடி பழனி முருகனிடம் தஞ்சமடைந்த ஜெயம் ரவி! உருக்கமான பின்னணி

Jayam Ravi Palani Temple Visit: தனிப்பட்ட வாழ்க்கைச் சவால்களை எதிர்கொண்டு வரும் நடிகர் ஜெயம் ரவி, திண்டுக்கல் பழனி முருகன் கோயிலில் சாமி தரிசனம் செய்தார். கோயில் நிர்வாகத்தின் சிறப்பான வரவேற்பிற்குப் பின், மதிய உச்சிக்கால பூஜையில் கலந்துகொண்டு ராஜ அலங்கார முருகனை வழிபட்டார். தொடர்ந்து போகர் சன்னதியில் தியானம் செய்த அவர், ரோப் கார் மூலம் திரும்பும் போது ரசிகர்களுடன் உற்சாகமாகச் செல்பீ எடுத்துக்கொண்டார்.

Written ByShiva MurugesanUpdated byShiva Murugesan
Published: May 26, 2026, 02:44 PM IST|Updated: May 26, 2026, 02:44 PM IST
Image Credit: Actor Jayam Ravi Visits Palani Temple: Attends Uchikala Pooja in Royal Balasubramaniar Alankaram | Image: File / Zee Media

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan is a seasoned media leader in the Indian digital landscape, specializing in the intersection of traditional journalism and modern SEO technology. With a proven track record of scaling digital news platforms, he excels in managing high-pressure news environments and delivering real-time updates to millions of readers.

