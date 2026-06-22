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நள்ளிரவில் ராஜினாமா! நடிகர் சங்க தலைவர் கொடுத்த ஷாக்..நடந்தது என்ன?

AMMA Shwetha Menon : மலையாள திரையுலகின் நடிகர் சங்கமான ‘AMMA'வில் இருந்து, அதன் தலைவர் ஸ்வேதா நள்ளிரவில் ராஜினாமா செய்திருப்பது பலருக்கும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம். 

Written ByYuvashree
Published: Jun 22, 2026, 01:08 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 01:08 PM IST
நள்ளிரவில் ராஜினாமா! நடிகர் சங்க தலைவர் கொடுத்த ஷாக்..நடந்தது என்ன?
Image Credit: AMMA Shwetha Menon | X

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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