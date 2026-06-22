/நள்ளிரவில் ராஜினாமா! நடிகர் சங்க தலைவர் கொடுத்த ஷாக்..நடந்தது என்ன?

AMMA Shwetha Menon : கடந்த சில ஆண்டுகளாகவே, தமிழ்நாட்டின் நடிகர் சங்கமாக செயல்பட்டு வரும் ‘அம்மா’ நடிகர் சங்கம் பல்வேறு பிரச்சனைகளை அடுத்தடுத்து சந்தித்து வருகிறது. குறிப்பாக, மலையாள நடிகைகள் பலருக்கு சினிமா வாய்ப்பு தருவதாக கூறி பாலியல் வன்புணர்வு சம்பவங்கள் ஏற்பட்டதாக எழுந்த புகாருக்கு பின்பு ஹேமா கமிட்டி அமைக்கப்பட்டது. இதனால், அம்மா கமிட்டியின் தலைவராக இருந்த மோகன்லால் ராஜினாமா செய்யும் நிலை ஏற்பட்டது. இதைத்தொடர்ந்து, கடந்த ஆண்டு புதுத்தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஸ்வேதா மேனனும் இந்த கமிட்டியில் இருந்து ராஜினாமா செய்திருக்கிறார்.
கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம், அம்மா நடிகர் சங்கத்தின் தலைவராக, பிரால நடிகை ஸ்வேதா மேனன் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார். இந்த சங்கத்தில், கடந்த 30 ஆண்டுகளாக பெண் தலைவர்கள் யாரும் இல்லாமல் இருந்த நிலையில், இதனை உடைத்து முதன் பெண் தலைவராக பதவியில் அமர்ந்தார், ஸ்வேதா மேனன். ஆனால், அவரும், அவருடன் சேர்த்து ஒட்டுமொத்த நிர்வாக குழுவும் மொத்தமாக தங்களுடைய பதவியை ராஜினாமா செய்துள்ளனர். இந்த சம்பவம், ஒரே இரவில் நடந்தது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
கொச்சியில், அம்மா அமைப்பின் வருடாந்திர பொதுக்குழு கூட்டம் நடைப்பெற்றது. இந்த சங்கத்தின் ஆண்டு வரவு-செலவு கணக்குகளை பொதுச்செயலாளர், குக்கூ பரமேஸ்வரன் தாக்கல் செய்தார். இந்த சமயத்தில்தான் வாக்குவாதம் வெடித்தது. நடிகர்கள் சித்திக் மற்றும் இடவேள பாபு உள்ளிட்டோர் தலைமையிலான தரப்பினர், இக்கணக்குகளில் வெளிப்படைத்தன்மை இல்லை என கூச்சலிட்டு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். இது வளர்ந்து கொண்டே போக, இதன் உச்சக்கட்டமாக இதன் தலைவர் ஸ்வேதா மேனன், தன்னுடைய அடிபடை உறுப்பினர் பதவியையும், தலைவர் பதவியையும் ராஜினாமா செய்வதாக அறிவித்தார்.
தன் பதவை ராஜினாமா செய்த கையோடு, ஸ்வேதா செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது, பாலியல் புகார்களை எதிர்கொண்டிருக்கும் சில நபர்களின் கைகளில் இந்த சங்கத்தை கொண்டு செல்ல சதி நடப்பதாகவும், இதற்கு துணையாக கையாட்டி பொம்மையாக தனக்கு அங்கே இருக்க விருப்பமில்லை என்றும் கூறிவிட்டு வெளியேறினார்.
நடிகர் திலீப், 2017ஆம் ஆண்டு நடிகையின் கடத்தல் வழக்கில் சிக்கி, 2025 டிசம்பரில் விடுவிக்கப்பட்டார். இவருடைய ஆதரவாளர் செய்யும் லாபியால்தான் இந்த சங்கத்தில் பல பிரச்சனைகள் வருவதாகவும், பாலியல் புகார்களில் சிக்கிய இன்னும் இச்ல பேர் இதன் பின்னணியில் வேலை செய்வதால் சங்கத்தை நடத்துவது சவாலாக இருப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்திருக்கிறார். சங்கத்தின் தலைவர் பெண்ணாக இருந்தாலும், இது இன்னும் ஆண் ஆதிக்க அமைப்பாகவே செயல்பட்டு வருவதாக சில குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்துள்ளது.
மூத்த நடிகரான ஜெகதீஷ், ஸ்வேதா மேனன் தலைமையிலான கமிட்டியால் கணக்கு வழக்குகளை சரியாக தாக்கல் செய்ய முடியவில்லை என்றும், சங்கத்தில் நடக்கும் விவகாரங்களை மீடியாவிற்கு கொண்டு சென்று பெயரையே கெடுத்து விட்டதாகவும் அவர் தெரிவித்திருந்தார். மேலும், அவருக்கு எதிராக நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் கொண்டு வர முயன்ற போதுதான், ஒட்டுமொத்த குழுவும் ராஜினாமா செய்துள்ளதாகவும் குறிப்பிட்டிருக்கிறார்.
ஸ்வேதா மேனன், பதவியிலிருந்து விலகியிருப்பதை அடுத்து, புதிதாக வரும் தலைவர் யார் என்கிற எதிர்பார்ப்பு அனைவர் மத்தியிலும் எழுந்துள்ளது. நடிகரும் எம்.எல்.ஏவுமான ரமேஷ் பிஷாரடி தலைமையில் ஒரு தற்காலிக கமிட்டியானது அமைக்கப்பட்டு, புதிய தேர்தல் நடக்கும் வரை அவர்களே இந்த சங்கத்தை கவனிப்பார்கள் என கூறப்படுகிறது.