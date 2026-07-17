/‘அன்பே டயானா’ திரை விமர்சனம்! திரையில் கோபியின் நடிப்பு எப்படி? முழு விவரம்

Anbe Diana Movie Review : பெரம்பூரின் நடுத்தர குடும்பத்தில் வாழும் பாரிக்கு, சாதிப் பற்று அதிகம் கொண்ட அம்மா ரோஜா. தன் மகனுக்குத் தன் சாதியிலேயே திருமணம் செய்து வைக்க வேண்டும் என்பதில் உறுதியாக இருக்கிறார். ஆனால், பாரியோ ரம்யா ரங்கநாதன் என்ற ஆங்கிலோ-இந்தியன் பெண்ணைக் காதலித்து வருகிறார். இந்தக் காதலால் எழும் கலாச்சார மோதல்கள், குடும்ப எதிர்ப்புகள் மற்றும் சாதி மனநிலைகளை, முழுக்க முழுக்கக் காமெடி கலந்த திரைக்கதையோடு இந்தப் படம் விவரிக்கிறது. முடிவில் பாரி தன் காதலைக் காப்பாற்றினாரா? அம்மா ரோஜாவை எப்படி கன்வின்ஸ் செய்தார்? என்பதே படத்தின் கலகலப்பான மீதிக்கதை.
'ஜமா' போன்ற ஒரு சமூக விழிப்புணர்வுப் படத்தை எடுத்த இயக்குநரா இப்படியொரு ஜாலியான படத்தைக் கொடுத்திருக்கிறார் என்று வியக்கும் அளவிற்கு, பாரி இளவழகன் முற்றிலும் மாறுபட்ட பரிமாணத்தில் தன்னை வெளிப்படுத்தியுள்ளார். எழுத்து, இயக்கம், நடிப்பு என மூன்றிலும் அவர் முத்திரை பதித்துள்ளார். படத்தின் முதல் பாதி சற்று மெதுவாகத் தொடங்கினாலும், போகப் போகச் சிரிப்பு சரவெடியாக மாறுகிறது. குறிப்பாக, படத்தின் கடைசி 20 நிமிடங்கள் படத்திற்குப் பெரிய பலம். மிகச் சாதாரணமான ஒரு கதைக்களத்தை, சமூக அக்கறையுடன் கூடிய காமெடித் திரைக்கதையாக மாற்றியதில் இயக்குனர் வெற்றி பெற்றுள்ளார்.
பாரி இளவழகன்: மிகவும் எதார்த்தமான, ‘நம்ம வீட்டுப் பையன்’ தோற்றம் அவருக்குப் பக்கா பலம். நாயகனாகத் தனது பங்களிப்பைச் சிறப்பாகச் செய்துள்ளார். ரம்யா ரங்கநாதன்: ஆங்கிலோ-இந்தியன் பெண்ணாகத் திரையில் அச்சு அசலாகப் பொருந்தும் ரம்யா, இயல்பான நடிப்பால் கவர்கிறார். சேத்தன்: இப்படத்தின் மிகப்பெரிய பிளஸ் பாயிண்ட் சேத்தனின் காமெடிதான். பல இடங்களில் சக நடிகர்களை ஓவர்டேக் செய்து நடிப்பில் அசத்துகிறார். ரோஜா: நீண்ட இடைவெளிக்குப் பிறகு திரையில் தோன்றும் ரோஜா, தன் கதாபாத்திரத்திற்குத் தேவையான வலுவான நடிப்பைக் கொடுத்துள்ளார். பரிதாபங்கள் கோபி: தொடக்கத்தில் அவரது மாடுலேஷன் சற்றுப் அந்நியமாகத் தெரிந்தாலும், போகப் போகக் கதைக்களத்தோடு ஒன்றிவிடுகிறார். குறிப்பாக, க்ளைமாக்ஸ் காட்சிகளில் வேற லெவல் பெர்ஃபார்மன்ஸ்!
ஒளிப்பதிவாளர் ஷெல்லி கேலிஸ்ட் பெரம்பூரை இண்டு இடுக்குகளை எல்லாம் அச்சு அசலாகத் அழகாக காட்சிப்படுத்தியுள்ளார். சாதிக்கு எதிரான கருத்தைச் சொல்லிக் கொண்டே, தியேட்டரில் அமர்ந்து ஜாலியாகச் சிரிக்க வைக்கும் ஒரு சிறந்த எண்டர்டெய்னராக 'அன்பே டயானா' உருவாகியுள்ளது. குடும்பத்தோடு சென்று ரசிக்கக்கூடிய இந்தத் திரைப்படம், பாரி இளவழகனின் வெற்றிப் பயணத்தை அடுத்த கட்டத்திற்கு எடுத்துச் செல்லும் என்பதில் ஐயமில்லை.