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‘அன்பே டயானா’ திரை விமர்சனம்! திரையில் கோபியின் நடிப்பு எப்படி? முழு விவரம்

Anbe Diana Movie Review : தனது முதல் படமான 'ஜமா' மூலம் உலக அளவில் கவனத்தை ஈர்த்த இயக்குனர் பாரி இளவழகன், தனது இரண்டாவது படைப்பான 'அன்பே டயானா' படத்தின் மூலம் மீண்டும் ஒரு வெற்றியைத் தன் வசப்படுத்தியுள்ளாரா?  என்பதை பார்க்கலாம்...

Written ByYuvashree
Published: Jul 17, 2026, 12:39 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 12:39 PM IST
‘அன்பே டயானா’ திரை விமர்சனம்! திரையில் கோபியின் நடிப்பு எப்படி? முழு விவரம்
Image Credit: Anbe Diana Movie Review | X PageSource: Bureau

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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