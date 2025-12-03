18 வயதில்..பிரியங்கா மகள் வாங்கிய விலை உயர்ந்த கார்! எத்தனை லட்சம் தெரியுமா?

Priyanka Daughter Zaara Expensive Car Price : தமிழ் தொலைக்காட்சி தொகுப்பாளர்களுள், மிகவும் பிரபலமானவராக இருக்கிறார் பிரியங்கா. இவரது மகள் சாராவும் தற்போது முக்கிய பிரபலமாக இருக்கிறார். இவர் சமீபத்தில் வாங்கியிருக்கும் கார் குறித்துதான், இணையம் முழுவதும் பேச்சாக இருக்கிறது. இது குறித்த முழு தகவலையும், அந்த காரின் விலை என்ன என்பதையும் இங்கு பார்ப்போம்.
பிரியங்கா மகள் சாரா:
தொகுப்பாளர் பிரியங்காவை, 90ஸ் குழந்தைகள் முதல், 2கே குழந்தைகள் வரை, அனைவருக்குமே தெரியும். இவர் தொகுத்து வழங்கியுள்ள பல ஷோக்கள் ஹிட் ஆகியுள்ளன. இவரை இன்னும் பிரபலமாக்கியது, பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியின் 4வது சீசன்தான். இதில் அவர், அரந்தாங்கி நிஷாவுடன் சேர்ந்து செய்த விஷயங்கள், இணையத்தில் படு வைரலானது.
ஆன்லைனில் பல ட்ரோல்களை எதிர்கொண்டாலும், இன்றளவும் அனைத்து நிகழ்ச்சிகளையும் சிறப்பாக தொகுத்து வழங்கி வருகிறார், பிரியங்கா. இவருக்கும் வினீத் முத்துகிருஷ்ணன் என்பவருக்கும், 2004ஆம் ஆண்டு திருமணம் நடந்தது. இவர்களுக்கு, சாரா என்ற மகள் இருக்கிறார். 2007ஆம் ஆண்டு பிறந்த இவருக்கு தற்போது 18 வயதாகிறது.
சாரா வினீத்:
பிரியங்கா, தனது செல்ல மகள் குறித்து பல மேடைகளில் உருக்கமாகவும் பெருமையாகவும் பேசியதுண்டு. தான், பிக்பாஸிற்கு பிறகு பல ட்ரோல்களை சந்தித்த போதும், பலரிடமிருந்து எதிர்ப்புகளை சம்பாதித்த போதும் தனது மகள் தனக்கு பக்க பலமாக நின்றதாக பிரியங்கா பலமுறை கூறியிருக்கிறார். இதைத்தாண்டி, தானும் தனது கணவரும் விவாகரத்து பெறலாம் என்று முடிவு செய்த போது, தங்களை இணைத்தது சாராதான் என்றும் கூறியிருக்கிறார்.
குழந்தையாக இருந்த சாரா, இப்போது இளம் பெண்ணாக மாறி இன்ஸ்டா பிரபலமாக வலம் வந்து கொண்டிருக்கிறார். இவர், சிவகார்த்திகேயனின் டாக்டர் படத்திலும் தன் தாயுடன் சேர்ந்து நடித்திருப்பார். இவரது கண்டெண்ட்களும் யூ-ட்யூப் மற்றும் இன்ஸ்டாகிராம் தளத்தில் பல மில்லியன் வியூஸ்களையும் லைக்ஸ்களையும் பெற்று வருகிறது. இதையடுத்து, இவர் பல கோடி மதிப்பிலான கார் ஒன்றையும் வாங்கியிருக்கிறார்.
காரின் விலை:
சாரா வாங்கியிருக்கும் காரின் பெயர், மஹேந்திரா பேட்மேன் காராகும். இதன் விலை மட்டும், ரூ.27 லட்சத்திற்கு மேல் இருக்குமாம். கார் மார்கெட்டில் தற்போது ட்ரெண்டிங்கில் இருக்கும் காரும் இதுதான். சென்னையில் இருக்கும் ஒரு கார் ஷோ ரூமில் இந்த கார், வாங்கப்பட்டுள்ளது. சாரா, இந்த கார் வாங்குவதை தனது இன்ஸ்டா பக்கத்தில் ஒரு ரீல் ஆகவே பதிவிட்டிருக்கிறார்.
சாராவிற்கு இன்ஸ்டாகிராமில், ஆறு லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட பின்தொடர்பாளர்கள் இருக்கின்றனர். இவரும் சில நிகழ்ச்சிகளை தொகுத்து வழங்கி வருகிறார். பத்ம ஷேசாத்ரி பள்ளியில் இந்த ஆண்டு படிப்பை முடித்த இவர், இப்போது லயோலா கல்லூரியில் மாணவியாக இருக்கிறார்.
சாரா மீது வைக்கப்படும் விமர்சனம்:
சாரா, தனது தாய்க்காகவும், இணைய பிரபலங்கள் சில பேர் தாக்கப்படும் போது அவர்களுக்காக நிற்பதற்கும் தயங்கியதே இல்லை. அப்படி தனி நபர் மீது personal attack செய்பர்வகளை எப்போதும் எதிர்த்து கேள்வி கேட்பார். இதை பிடிக்காத பலர், இவர் வயதுக்கு மீறிய பேச்சு பேசுவதாக விமர்சனங்களை வைப்பதுண்டு. இருப்பினும் அதையெல்லாம் கண்டு கொள்ளாமால், தன் வேலையை பார்த்த அவர், இப்போது புதிதாக ஒரு காரே வாங்கி விட்டார்.
