/‘அங்காடி தெரு’ ஹீரோவை..பிரம்பால் அடித்த இயக்குநர்! வைரலாகும் வீடியோ..

16 வருடங்களுக்கு முன்பு தமிழ் திரையுலகில் வெளியாகி, மக்களை கவர்ந்த திரைப்படம், அங்காடித்தெரு. இந்த படத்தில் ஹீரோவாக மகேஷ் நடித்திருப்பார். இவர், இந்த படத்தில் நடித்த போது இயக்குநரிடம் அடி வாங்கிய வீடியோ தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
2010ஆம் ஆண்டு, வசந்தபாலன் இயக்கத்தில் திரையரங்குகளில் வெளியான திரைப்படம், அங்காடி தெரு. இந்த படத்தின் முக்கிய அம்சமே, ஆடை வணிக நிறுவனங்களில் பனிபுரியும் ஊழியர்களுக்கு நிகழும் அத்துமீறல்களும், அவர்களின் வாழ்வியலை அது எவ்வாறு பாதிக்கிறது என்பதும் இந்த படத்தில் காண்பிக்கப்பட்டிருக்கும்.
வசந்தபாலன் இயக்கத்தில் உருவாகியிருந்த அங்காடித்தெரு திரைப்படத்தில், மகேஷ் ஹீரோவாக நடித்திருந்தார். அவருக்கு ஜோடியாக அஞ்சலி நடித்திருந்தார். இந்த படத்தில், பாண்டி, ஏ.வெங்கடேஷ் உள்ளிட்ட பலர் முக்கிய கதாப்பாத்திரங்களில் நடித்திருந்தனர். இந்த படத்தின் பாடல்களுக்கு ஜி.வி.பிரகாஷ்குமார் இசையமைத்திருந்தார். இந்த படத்தின் பல பாடல்கள் ஹிட் அடித்தன. இதையடுத்து, இப்படத்தின் படப்பிடிப்பு தளத்தில் எடுக்கப்பட்ட வீடியோக்கள் சில, தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
அங்காடி தெரு படத்தில் இருக்கும் மிக ஃபேமசான பாடல், ‘உன் பேரை சொல்லும் போதே உள் நெஞ்சில் கொண்டாட்டம்’ என்கிற பாடல்தான். இந்த பாடலின் சூழல், ஹீரோவும் ஹீரோயினும் வேலை செய்யும் கடைக்குள் அமர்ந்திருக்கும். இதில் அஞ்சலியும் மகேஷும் நடனமாடுவர். இந்த பாடலை எடுக்கும் போது, படம்பிடிக்கப்பட்ட behind the scenes காட்சிகள் தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
This is the making video of a movie which exposes toxic work culture irony dead— Radeep Panganathan (@sirippu_buddha) May 20, 2026
Vasanthabalan aiyaa
Stage and interview la periya murpokku nu pesura directors la ippidi thaan irukanga, hypocrites pic.twitter.com/8b4DadRpb6
இந்த காட்சிகளில், ஹீரோ மகேஷ் நடனமாடுகிறார். அவர் சரியாக நடனமாடவில்லை என்று, படத்தின் இயக்குநர் வசந்தபாலன் அவரை போட்டு அடிக்கிறார். ஹீரோ ஒவ்வொரு முறை ட்ரை பண்ணும் போதும் சரியாக நடனமாடாமல் போகிறார், மேலும் அடி வாங்குகிறார். இப்படியே அந்த வீடியோ முடிகிறது. இதனை பார்த்த பலர், அந்த குறிப்பிட்ட இயக்குநரை இணையத்தில் விமர்சித்து வருகின்றனர்.
அங்காடி தெரு மட்டுமன்றி, தான் திரையுலகிற்கு வந்த புதிதில் பல்வேறு படங்களில் நடித்து பிரபலமானவர் ஹீரோ மகேஷ். இவர் இப்போது எங்கே சென்றார், என்ன ஆனார் என்றே பாருக்கும் தெரியவில்லை. மலையாளத்திலும் லாஸ்ட் பெஞ்ச் படத்தில் நடித்துள்ள மகேஷ், தமிழிலும் யாசகன், வேல்முருகன் போர்வெல்ஸ், இரவும் பகலும், வீராபுரம் உள்ளிட்ட பல திரைப்படங்களில் நடித்தார். ஆனால், இவையனைத்தும் தோல்வியடைந்தன. இவரது திரைப்போராட்டம் கிட்டத்தட்ட 15 வருடங்களாக நடந்து அருகிறது. இன்றளவும் அவரை பிரபலப்படுத்தும் பட வாய்ப்பு எதுவும் அங்காடித்தெருவை தாண்டி கிடைக்கவில்லை என்பதுதான் உண்மை. சமீபத்தில் வெளியான இவரது புகைப்படத்தை பார்த்து, பலரும் இவரை அடையாளம் தெரியவில்லை என்று கூறுகின்றனர்.
தடை அதை உடை திரைப்படம், அறிவழகன் முருகேசன் இயக்கத்தில் உருவான படமாகும். இது, 1990களுக்கு முன் கொத்தடிமையாக இருந்து போராடி தனது குடும்பத்தை மீட்டெடுத்த ஒருவரின் உண்மை கதையாகும். இந்த படம் கடந்த ஆண்டு அக்டோபரில் வெளியானது. இருப்பினும் இதற்கு பெரிதாக வரவேற்பு இல்லை.
