IAS ஆவது ஈசி-திரைப்படம் எடுப்பது கஷ்டம்! அனிமல் பட இயக்குநர் பேச்சால் பரபரப்பு..

Sandeep Reddy Vanga Statement About IAS Receives Backlash : கடந்த ஆண்டு வெளியாகி, பெரிய ஹிட் அடித்த படங்களுள் ஒன்று, அனிமல். ரன்பீர் கபூர் ஹீரோவாக நடித்திருந்த இந்த படத்தை பிரதீப் ரெட்டி வங்கா இயக்கியிருந்தார். இந்த படம், பலவித சர்ச்சைகளுக்கு உள்ளான நிலையில், அவர் தற்போது பேசியிருக்கும் ஒரு விஷயமும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சர்ச்சையை கிளப்பிய அனிமல் படம்:

கடந்த ஆண்டு அதிக ட்ரெண்டிங்கில் இருந்த படங்களில் ஒன்று, அனிமல். இது ட்ரெண்டிங்கில் இருக்க காரணம் சர்ச்சைக்குரிய பல விஷயங்கள் இந்த படத்தில் இருந்ததுதான் என கூறப்படுகிறது. ரன்பீர் கபூர், அணில் கபூர், பாபி டியோல், ராஷ்மிகா மந்தனா உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருந்த இந்த படம் ஆக்சன் திரில்லர் பாணியில் உருவாக்கப்பட்டிருந்தது. பெரிய தொழிலதிபருக்கும் அவரது மகனுக்கும் இடையே இருக்கும் உறவுதான் படத்தின் மையக்கருவாக இருந்தது.

ஹீரோ கேரக்டர் ஆன ரன்விஜய், படத்தில் செய்த விஷயங்கள் முகம் சுளிக்க வைக்கும் வகையில் இருந்ததாக பலர் விமர்சனங்களை எழுதினர். இருப்பினும் தியேட்டர்களில் வெற்றிகரமாக ஓடிய இந்த படம் உலக அளவில் சுமார் ரூ.905 கோடி வரை வசூலித்ததாக கூறப்படுகிறது. இந்த படம் குறித்து அதன் இயக்குனர் சந்தீப் ரெட்டி வங்கா பேசிய விஷயங்களும் சர்ச்சையை கிளப்பியது.

படத்தை விமர்சித்த ஐஏஎஸ் அதிகாரி:

கடந்த ஆண்டு அனிமல் படம் குறித்து பேசிய ஒரு ஐஏஎஸ் அதிகாரி, இது போன்ற படங்கள் நம் நாட்டை 10 வருடங்கள் பின்னோக்கி இழுத்து செல்வதாக விமர்சித்திருந்தார். மேலும் இது போன்ற படங்கள் வாங்கிக்கொண்டு படம் எடுப்பவர்கள், சமூகத்திற்கு தேவையான கதைகளை அதில் சொல்வதில்லை என்றும் கூறியிருந்தார்.

ஐஏஎஸ் ஆவது ஈசி..

சமீபத்தில், இயக்குநர் சந்தீப் ரெட்டி வங்கா, ஒரு நேர்காணலில் பேசியிருந்தார். அதில், மேற்கூறிய ஐஏஎஸ் இயக்குநர் தன் படத்தை குறை கூறியது குறித்து பேசியிருக்கிறார்.

Give 2-3 years of your life and read 1500 books, you can crack IAS.

I can give it in writing that there is no course and no teacher who can make you a successful director.

- Sandeep Reddy Vanga

