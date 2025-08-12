English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

கூலி படத்தில் உள்ள “அலேலா பொலேமா” என்றால் என்ன தெரியுமா? அனிருத் சொன்ன அர்த்தம்..

Coolie Alela Polema Meaning Anirudh : கூலி படத்தின் டீசரில் “அலேலா பொலேமா” என்கிற வார்த்தை இடம் பெற்றிருந்தது. இதற்கு அர்த்தம் என்ன என்று, அனிருத் சமீபத்தில் ஒரு நேர்காணலில் தெரிவித்துள்ளார். அது குறித்த முழு விவரங்களை இங்கு பார்ப்போம்.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Aug 12, 2025, 01:50 PM IST
  • கூலி படத்தில் இடம் பெற்றுள்ள பாடல்..
  • அலேலா பொலேமா அலேலா பொலேமா லே..என்றால் என்ன?
  • அனிருத் கொடுத்த விளக்கம்..

கூலி படத்தில் உள்ள “அலேலா பொலேமா” என்றால் என்ன தெரியுமா? அனிருத் சொன்ன அர்த்தம்..

Coolie Alela Polema Meaning Anirudh : கூலி திரைப்படம், இன்னும் சில நாட்களில் வெளியாக இருக்கிறது. இப்படத்தின் டீசர் சில நாட்களுக்கு முன்பு வெளியானது. அதில் இடம் பெற்றிருந்த “அலேலா பொலேமா” என்கிற லைன் பலரையும் கவர்ந்தது. அதிலிருந்து, அதன் அர்த்தம் என்ன என்பதை பலரும் தேடி வருகின்றனர். டிரைலருக்கு இசையமைத்த அனிருத்தே இதற்கு ஒரு நேர்காணலில் விளக்கம் கொடுத்திருக்கிறார்.

கூலி திரைப்படம்:

லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் ரஜினிகாந்த் நடித்திருக்கும் படம், கூலி. இந்த படம், இன்னும் சில நாட்களில் வெளியாக இருக்கிறது. படம் குறித்து, இந்தியா முழுக்க பெரும் எதிர்பார்ப்புகள் எழுந்திருக்கும் நிலையில், முதல் நாள் புக்கிங் வசூலே அதிகமாக இருக்கிறது. பான் இந்திய அளவில் வெளியாகும் இந்த படத்தில் ரஜினியுடன் சத்யராஜ், ஸ்ருதிஹாசன், உப்பேந்திரா, செளபின் சாஹிர், அமீர்கான் உள்ளிட்ட பலர் நடிக்கின்றனர்.

டிரைலர்:

கூலி படத்தின் டிரைலர், Coolie Unleashed பட விழாவில் வெளியானது. இந்த டிரைலரின் ஹைலைட் என்னவென்றால், படத்தின் கதை என்ன என்பதை துளி கூட லீக் செய்யாமல், ஸ்டண்ட் மற்றும் டைலாக்குகளை மட்டும் காட்டியிருந்தனர். இதனால், படம் குறித்த ஆர்வம் ரசிகர்கள் மத்தியில் வெகுவாக அதிகரித்திருக்கிறது.

இந்த டிரைலரில் இன்னும் தூக்கி கொடுத்த ஒரு விஷயம், பின்னணி இசை மற்றும் “அரங்கம் அதிர விசிலு பரக்கவே..” என்கிற அனிருத்தின் குரல்தான். இதில் கூடவே இருந்த இன்னொரு புரியாத வார்த்தை “அலேலா பொலேமா” என்கிற வார்த்தையும்தான்.

அலேலா பொலேமா-என்றால் என்ன?

“அலேலா பொலேமா” என்கிற வார்த்தை குறித்து நெட்டிசன்கள் பலர் மீம்ஸ் பதிவிட்டு வந்தனர். அனிருத்தை டேக் செய்து பலர், “இதற்கு என்னய்யா அர்த்தம்?” என்று கேட்டு வந்தனர். அதற்கு அனிருத் தற்போது விளக்கம்  கொடுத்துள்ளார்.

“நான் டீசருக்காக வேலை பார்த்துக்கொண்டிருந்த போது, நான் கொஞ்சம் கிரேசியாக ஏதேதோ செய்து கொண்டிருந்தேன். ஸ்டுடியோவில் எதையாவது உளரிக்கொண்டு, பாடிக்கொண்டு இருப்பேன். அப்படித்தான் “அலேலா பொலேமா, அலேலா பொலேமா லே..” என்று பாடி இயக்குநர் லோகேஷிற்கு அனுப்பினேன். அவர் அதை கேட்டுவிட்டு, ‘என்ன இது? இதற்கு என்ன அர்த்தம்?’ என்று கேட்பார் என நினைத்தேன். ஆனால் அவரோ ‘டீசரில் எனக்கு பிடித்ததே இதுதான்’ என்று கூறினார். அப்படிப்பட்ட வைப்பிலதான் நாங்கள் இருப்போம். அலேலா பொலேமா அப்படிப்பட்ட ஒரு gibberishதான்.

கிரேக்க மொழியில் இந்த வார்த்தைக்கு அர்த்தம், ‘நாங்கள் சண்டைக்கு தயார்’ என்று அர்த்தமாம். ஆனால், இதை பாடும் போது இந்த அர்த்தம் எனக்கு தெரியாது. சும்மா பாடியதுதான்” என்று கூறியிருக்கிறார்.

எகிறும் எதிர்பார்ப்பு:

கூலி திரைப்படத்திற்கு இந்தியா முழுவதும் ப்ரமோஷன் செய்யப்பட்டு வருகிறது. வார் 2 திரைப்படமும் கூலி படம் ரிலீஸ் ஆகும் அன்று வெளியாகிறது. எனவே, இரு படத்தில் எது ஜெயிக்கும் என்கிற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது. அதே நேரத்தில், வட அமெரிக்காவில் கூலி படத்திற்கான முதல் நாள் டிக்கெட்டுகள் விற்று தீர்ந்துள்ளது. படம், வரும் ஆகஸ்ட் 14ஆம் தேதியன்று வெளியாக இருக்கிறது.

CoolieAlela Polema MeaningAnirudh RavichanderrajinikanthLokesh Kanagaraj

