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அனிருத் vs சாய் அபயங்கர்: 2 பேரில் யாரு கெத்து? அதிக படங்களுக்கு இசையமைப்பது யார்?

Anirudh Vs Sai Abhyankkar : தற்போது தமிழ் சினிமாவின் இசையுலகை ஆள்வது, இரண்டே பேராகத்தான் இருக்கின்றனர். ஒன்று அனிருத், இன்னொன்று சாய் அபயங்கர். இவர்கள் இருவரின் லைன் அப்ஸ்களும் காண்போரை மிரள வைக்கின்றன. இது குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

Written ByYuvashree
Published: Jul 01, 2026, 02:11 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 02:11 PM IST
அனிருத் vs சாய் அபயங்கர்: 2 பேரில் யாரு கெத்து? அதிக படங்களுக்கு இசையமைப்பது யார்?
Image Credit: Anirudh Vs Sai Abhyankkar | XSource: Bureau

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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