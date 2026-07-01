/அனிருத் vs சாய் அபயங்கர்: 2 பேரில் யாரு கெத்து? அதிக படங்களுக்கு இசையமைப்பது யார்?

Anirudh Vs Sai Abhyankkar : தமிழ் திரைப்படங்களை பொறுத்தவரை அதில் என்னதான ஹீரோ, ஹீரோயின், வில்லன் என பல பேர் இருந்தாலும், இசையும் படத்தை தூக்கி விடுவதில் முக்கிய காரணியாக இருக்கிறது. குறிப்பாக, பெரிய ஹீரோக்களின் படங்களில் கதை எந்த மாதிரியாக இருந்தாலும், காட்சிகளின் வீரியமும், அதற்கு ஏற்ப பின்னணி இசையும் இருந்தால் படம் கண்டிப்பாக வெற்றி பெற்று விடும் என்கிற நம்பிக்கை படத்தை எடுப்பவர்களுக்கும் தயாரிப்பவர்களுக்கும் இருக்கிறது. தற்போது பெரும்பாலான திரைப்படங்கள் அப்படித்தான் வெற்றி பெறுவதாக கூறப்படுகிறது.
முன்னர், தமிழ் சினிமாவை இளையராஜா மட்டும் ஆட்சி செய்து வந்தார். மாடர்ன் ஏஜில் தேவா, வித்யாசாகர் உள்ளிட்டோர் வந்தனர். அவர்களை தூக்கி சாப்பிட, ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் களமிறக்கப்பட்டார். இவர்களின் இசை, காலத்தால் அழியாதவையாக இருப்பினும், நிகழ் காலத்திற்கு ஏற்றார் போல கரண்ட் ஷாக் அடிக்க வைக்கும் மெட்டுகளை போடுவராக இருக்கிறார், அனிருத். இவருடைய முதல் படமான ‘3’ படத்தில் இடம் பெற்றிருந்த, “Why This Kolaveri” பாடல், பட்டித்தொட்டியெங்கும் பரபரக்க செய்தது. தனக்கு கிடைத்த கயிற்றை கெட்டியாக பிடித்து மேலே வந்த இவர், தற்போது தமிழ் சினிமாவின் ‘ராக் ஸ்டார்’ ஆக அறியப்படுகிறார். இவருக்கென்று உலகம் முழுக்க எக்கச்சக்க பேர் ரசிகர்களாக இருக்கின்றனர். ஒரு படத்தில் அனிருத் இருக்கிறார் என்றாலே, அதில் மெலடி, குத்து என அனைத்து வகையான பாடல்களும் இருக்கின்றன என்பது ரசிகர்கள் அறிந்த விஷயமே.
அனிருத்திற்கு அடுத்ததாக உள்நுழைந்தவர், சாய் அபயங்கர். இவரும் அனிருத் போலவே வாரிசு இசையமைப்பாளர்தான் என்றாலும், திரைத்துறைக்குள் வரும் போதே தன்னுடைய தனிப்பட்ட ஆல்பங்களை வெளியிட்டு, அவற்றிற்கு சிறப்பான அங்கீகாரத்தை பெற்றுக்கொண்டார். இதனாலேயோ என்னவோ, இவர் இசையமைத்த முதல் படம் வெளியாவதற்கு முன்னரே, அடுத்தடுத்த படங்கள் வரிசைக்கட்டி நின்றன. தற்போது, அனிருத்தும் சாய் அபயங்கரும்தான் கோலிவுட் திரையுலகின் முக்கிய இசையமைப்பாளர்களாக இருக்கின்றனர்.
எண்ணிக்கையை வைத்து பார்க்கும் போது, அனிருத்திற்கு பட வாய்ப்புகள் அதிகமாகவே இருக்கின்றன. இருப்பினும், அனிருத்-சாய் அபயங்கர் இருவருமே பெரிய ஹீரோக்களின் படங்களில் மட்டும்தான் கமிட் ஆகி இருக்கின்றனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.