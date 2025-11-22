அனீஷ் மாசிலாமணி நடிக்கும் FRIDAY திரைப்படத்தின் ரிலீஸ் எப்போது? தேதி இதுதான்!

Friday Movie Release Date : தீனா, மைம் கோபி மற்றும் அறிமுக நடிகர் அனீஷ் மாசிலாமணி நடிக்கும் "ஃப்ரைடே" ( FRIDAY ) படம் வருகிற நவம்பர் 28 ஆம் தேதி வெளியாகிறது. இப்படத்தின் ட்ரெய்லர் படக்குழுவினரால் வெளியிடப்பட்டது மக்களிடையே மிக எதிர்பார்ப்பை பெற்றுள்ளது.
"டக்டம் மோஷன் பிக்சர்ஸ்" தயாரிப்பில், இயக்குநர் ஹரி வெங்கடேஷ் இயக்கத்தில்,தீனா, மைம் கோபி மற்றும் அனீஷ் மாசிலாமணி முதன்மை கதாப்பாத்திரங்களில் நடிக்கும் "ஃப்ரைடே" ( FRIDAY ) திரைப்படம், வருகிற நவம்பர் 28 ஆம் தேதி உலகமெங்கும் திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது. இப்படத்திற்கு ரசிகர்களிடையே ஒரு எதிர்பார்ப்பு உள்ளது அதை பூர்த்தி செய்யுமா என்பது 28ஆம் தேதி அன்று. பார்ப்போம்.
கேங்க்ஸ்டர் க்ரைம் த்ரில்லராக தயாராகி இருக்கும் இந்தப்படத்தில் தீனா,அனீஷ் மாசிலாமணி, மைம் கோபி, ராமச்சந்திர துரைராஜ், கலையரசன்(டிரைவர் ஜமுனா), சித்ரசேனன் (மஞ்சும்மெல் பாய்ஸ், நண்பகல் நேரத்து மயக்கம்), சித்து குமரேசன் (தங்காலன்,யாத்திசை) மற்றும் பலர் இணைந்து நடித்துள்ளனர்.
"நான் லீனியர்" பாணியில், ஒரே இரவில் நடக்கும் வெவ்வேறு பரபரப்பான சம்பவங்களை அடிப்படையாக கொண்டு, இந்த படத்தின் திரைக்கதை உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இப்படத்தின் பெரும்பாலான காட்சிகள் குளச்சல் மற்றும் அதன் துறைமுகம், கடக்கரை பகுதிகளை சுற்றி படம்பிடிக்கப்பட்டுள்ளது.
இப்படம் திரையுலகில் கால் பதித்துள்ள "டக்டம் மோஷன் பிக்சர்ஸ்" தயாரிப்பு நிறுவனத்தின் முதல் தயாரிப்பாகும். இப்படத்தின் அனைத்து பணிகளும் நிறைவடைந்த நிலையில், நவம்பர் 28 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியிட படக்குழு திட்டமிட்டுள்ளது. இப்படத்தை "ஷிவானி ஸ்டுடியோஸ்" தமிழகமெங்கும் வெளியிடுகிறது. இப்படத்தின் ட்ரெய்லர் வெளியாகி பிறகு மக்களிடையே மிக வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.
