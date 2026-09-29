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'அன்னக்கிளியே' சுயாதீன இசை வீடியோ வெளியீடு.. என்ன ஸ்பெஷல் இதுல?

அனிருத்தின் அல்புகெர்க்கி ரெக்கார்ட்ஸ் வெளியிட்ட ஸ்மித் ஆஷர் இசையில் உருவான 'அன்னக்கிளியே' மியூசிக் வீடியோ ஆல்பம் வெளியாகி உள்ளது. இந்த வீடியோ வெளியாகி வைரலாகி வருகிறது.

Written ByUmabarkavi K
Published: Sep 29, 2026, 04:33 PM IST|Updated: Sep 29, 2026, 04:33 PM IST
'அன்னக்கிளியே' சுயாதீன இசை வீடியோ வெளியீடு.. என்ன ஸ்பெஷல் இதுல?
Image Credit: Annakiliyae Song Album

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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