  • பைசன் படம்: "என்னையே பொருத்தி பார்க்க முடிந்தது".. பாராட்டி தள்ளிய அண்ணாமலை!

பைசன் படம்: "என்னையே பொருத்தி பார்க்க முடிந்தது".. பாராட்டி தள்ளிய அண்ணாமலை!

Annamalai Praises Bison Movie: பைசன் திரைப்படம் 17ஆம் தேதி வெளியாகி நல்ல வரவேற்பை பெற்று வரும் நிலையில், பாஜக முன்னாள் மாநில தலைவர் அண்ணாமலை அப்படத்தை பாராட்டி உள்ளார்.  

Written by - R Balaji | Last Updated : Oct 23, 2025, 05:12 PM IST

பைசன் படம்: "என்னையே பொருத்தி பார்க்க முடிந்தது".. பாராட்டி தள்ளிய அண்ணாமலை!

இயக்குநர் மாரி செல்வராஜ் இயக்கத்தில் நடிகர் துருவ் விக்ரம், பசுபதி, அமீர் நடிகை அனுபமா பரமேஷ்வரன் உள்ளிட்டோர் நடிப்பில் உருவான பைசன் படம் கடந்த 17ஆம் தேதி வெளியானது. இப்படம் மக்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்று வசூலையும் அள்ளி வருகிறது. படத்தின் கதை களத்தையும் நடிகர் துருவ் விக்ரம் மற்றும் இயக்குநர் மாரி செல்வராஜை பலரும் பாராட்டி வருகின்றனர். இந்த நிலையில், பாஜக முன்னாள் மாநில தலைவர் அண்ணாமலை, பைசன் படத்தில் தன்னையே பொருத்து பார்ப்பதாக கூறி மாரி செல்வராஜை பாராட்டி பதிவிட்டுள்ளார்.  

இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள எக்ஸ் பதிவில், அன்புச் சகோதரர் மாரி செல்வராஜ் இயக்கியுள்ள, பைசன் - காளமாடன் திரைப்படத்தைக் காணும் வாய்ப்பு கிடைத்தது. ஒரு அற்புதமான, உணர்வுப் பூர்வமான திரைப்படத்தைத் தந்திருக்கிறார். அவருக்கும், படக் குழுவினருக்கும் எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களையும், பாராட்டுக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.

ஒரு கிராமத்து இளைஞன், தனது லட்சியத்தை அடைய எதிர்கொள்ளும் பிரச்சினைகள், சந்திக்கும் சவால்கள், சமூகம் சார்ந்த சிக்கல்கள் என அனைத்தையும் கண்முன்னே கொண்டு வந்திருக்கிறார் சகோதரர் மாரி செல்வராஜ். திரைப்படத்தின் பல காட்சிகளில், உணர்வுப் பூர்வமாக என்னைப் பொருத்திப் பார்த்துக் கொள்ள முடிந்தது.  

அர்ஜுனா விருது வென்ற இந்தியக் கபடி வீரர் மணத்தி கணேசன் வாழ்க்கையை, மிக அற்புதமாக திரையில் தந்திருக்கிறார் சகோதரர் மாரி செல்வராஜ். அவரது சாதனை அத்தனை எளிதாகக் கிடைத்து விடவில்லை. சாதிக்க விரும்பும் இளைஞனுக்கு, சமூகம் பல வழிகளில் வேலியிட்டாலும், அந்த வேலியின் உயரத்தைத் தாண்டி வளர வேண்டும் என்பதற்கு எடுத்துக்காட்டான நம் மண்ணைச் சேர்ந்த நாயகன் மணத்தி கணேசன் வரலாற்றை, மிக அழகாக காட்சிப்படுத்தியிருக்கிறார். மேலும், சமூக ஒற்றுமை வேண்டும் என்ற தனது ஆழ்ந்த விருப்பத்தையும், அனைவரும் ஏற்றுக்கொள்ளுமாறு வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார்.  

கதாநாயகன் துருவ், இந்தத் திரைப்படத்துக்காக தன்னையே அர்ப்பணித்திருப்பதை உணர முடிகிறது. அண்ணன் பசுபதி, லால் ஆகியோரின் நடிப்புத் திறனைக் குறித்து நான் புதியதாக எதுவும் சொல்லத் தேவையில்லை. அனைத்து நடிகர்களுமே தங்கள் அற்புதமான திறமையை வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார்கள். அனைவருக்கும் பாராட்டுக்கள்.

சகோதரர் மாரி செல்வராஜ் மேலும் பலப்பல அற்புதமான திரைப்படங்களைத் தர வேண்டும்.  மக்களை ஒன்றிணைக்கவும், ஏற்றத்தாழ்வற்ற சமூகம் அமையவும், சமூகம் சார்ந்த அவரது பயணம் சிறப்பாகத் தொடர  வேண்டும் என்று வாழ்த்தி மகிழ்கிறேன். இவ்வாறு அதில் குறிப்பிட்டிருந்தார். 

