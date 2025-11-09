English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Movies
  • அனுபமாவின் மார்ஃபிங் பதிவுகள் வெளியீடு..கைது செய்யப்பட்ட இளம்பெண்! பரபரப்பு அறிக்கை..

அனுபமாவின் மார்ஃபிங் பதிவுகள் வெளியீடு..கைது செய்யப்பட்ட இளம்பெண்! பரபரப்பு அறிக்கை..

Anupama Parameswaran Cyber Case : கேரள நடிகையான அனுபமா பரமேஸ்வரன், தற்போது பரபரப்பான அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டு இருக்கிறார். இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு பார்ப்போம்.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Nov 9, 2025, 11:52 AM IST
  • அனுபமா பரமேஸ்வரன் மார்ஃபிங் பதிவுகள்!
  • 20 வயது இளம்பெண் சிக்கினார்..
  • இதோ முழு விவரம்!

Trending Photos

இனி கடற்கரையில் அனுமதி இல்லை! திருச்செந்தூர் பக்தர்களுக்கு அதிரடி உத்தரவு.. காரணம் இதுதான்
camera icon7
இனி கடற்கரையில் அனுமதி இல்லை! திருச்செந்தூர் பக்தர்களுக்கு அதிரடி உத்தரவு.. காரணம் இதுதான்
பிறந்த நாளான இன்று கழட்டிவிடப்பட்ட திலக் வர்மா... அவரின் சொத்து விவரம் தெரியுமா?
camera icon8
Tilak Varma
பிறந்த நாளான இன்று கழட்டிவிடப்பட்ட திலக் வர்மா... அவரின் சொத்து விவரம் தெரியுமா?
இன்றைய ராசிபலன்: ஐப்பசி 23 - எந்தெந்த ராசிகளுக்கு சிறப்பான நாள்?
camera icon13
horoscope
இன்றைய ராசிபலன்: ஐப்பசி 23 - எந்தெந்த ராசிகளுக்கு சிறப்பான நாள்?
ராசிபலன்: இன்று எந்தெந்த ராசிகளுக்கு வெற்றிகரமான நாள்...?
camera icon13
horoscope
ராசிபலன்: இன்று எந்தெந்த ராசிகளுக்கு வெற்றிகரமான நாள்...?
அனுபமாவின் மார்ஃபிங் பதிவுகள் வெளியீடு..கைது செய்யப்பட்ட இளம்பெண்! பரபரப்பு அறிக்கை..

Anupama Parameswaran Cyber Case : தென்னிந்திய திரையுலகில் முக்கிய நடிகையாக இருப்பவர், அனுபமா. இவர், இன்ஸ்டாகிராமில் தற்போது வெளியிட்டிருக்கும் அறிக்கை பலரது கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது. இது குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு பார்ப்போம்.

Add Zee News as a Preferred Source

அனுபமாவின் அறிக்கை:

அனுபமா, தனது பெயரில் புதிதாக இன்ஸ்டாகிராமில் கணக்கு தாெடங்கப்பட்டு அதில் பல போலியான விஷயங்கள் பரப்பப்பட்டு வந்ததாகவும் இது குறித்த கேரள சைபர் க்ரைமில் புகாரளித்திருந்ததாகவும் தெரிவித்துள்ளார். மேலும், அந்த பெண் யாரென்பதை கண்டு பிடித்து விட்டதாகவும், அவர் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த 20 வயது இளம் பெண்தான் என்றும் தெரிவித்திருக்கிறார்.

அந்த பெண்ணின் எதிர்காலத்தை கருத்தில் கொண்டு தான் அவரது அடையளாத்தை தெரியப்படுத்த விரும்பவில்லை என்றும் தெரிவித்து இருந்தார். 

முழு விவரம்:

அனுபமா தன் அறிக்கையில் குறிப்பிட்டுள்ள முழு விவரம்:

“சில நாட்களுக்கு முன்பு, என்னைச் சேர்ந்த, என் குடும்பத்தையும், என் நண்பர்களையும், இணை நடிகர்களையும் குறிவைத்து மிகத் தவறான மற்றும் பொய்யான பதிவுகளை வெளியிட்டிருந்த ஒரு Instagram பக்கம் எனக்கு தெரியவந்தது. அந்தப் பதிவுகளில் மார்ஃபிங்க செய்யப்பட்ட படங்களும் அடிப்படையற்ற குற்றச்சாட்டுகளும் இருந்தன — இவ்வாறு குறிவைத்து செய்யப்பட்ட ஆன்லைன் கொடுமைகளை காண்பது மிகவும் வருத்தமாக இருந்தது.

மேலும் விசாரணையில், அதே நபர் பல போலி கணக்குகளை உருவாக்கி, என்னைச் சார்ந்த ஒவ்வொரு பதிவிலும் தவறான கருத்துகளைப் பதிவிட்டு, வெறுப்பு உணவர்வை ஒரே நோக்கமாக இருந்தது என தெரியவந்தது.

இதனை அறிந்தவுடன், நான் உடனடியாக கேரள சைபர் கிரைம் போலீசில் புகார் செய்தேன். அவர்கள் விரைவாகவும் திறம்படவும் செயல்பட்டனர், அவர்களின் உதவியுடன் அந்த நடவடிக்கைகளுக்குப் பின்னால் இருந்த நபர் அடையாளம் காணப்பட்டார்.

எனக்கு ஆச்சரியமாக, அவர் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த 20 வயது பெண் என தெரியவந்தது. அவர் இளம் வயதைக் கருத்தில் கொண்டு, அவரது அடையாளத்தை வெளிப்படுத்த விரும்பவில்லை, அவரது எதிர்காலத்தையோ மன அமைதியையோ பாதிக்க விரும்பவில்லை.

ஸ்மார்ட்போன் வைத்திருப்பது அல்லது சமூக ஊடகங்களுக்குச் செல்லும் சுதந்திரம் என்ற alone ஒருவருக்கும் மற்றவர்களை தொந்தரவு செய்ய, பழிதூக்க, அல்லது வெறுப்பு பரப்ப உரிமை அளிக்காது என்பதே. இது குறித்து நாங்கள் சட்டரீதியாக நடவடிக்கை எடுத்துள்ளோம், மற்றும் அந்த நபர் தனது செயல்களுக்கு உரிய விளைவுகளைச் சந்திப்பார்.

ஒரு நடிகராகவோ அல்லது பொதுமக்கள் மத்தியில் அறியப்பட்ட ஒருவராகவோ இருப்பது அடிப்படை உரிமைகளைப் பறிக்காது.
Cyber bullying என்பது தண்டனைக்குரிய குற்றம்” என்று குறிப்பிட்டு இருக்கிறார்.

பைசன் படத்தில் அபாரமான நடிப்பு!

சமீபத்தில் மாரி செல்வராஜ் இயக்கத்தில் பைசன் திரைப்படம் வெளியானது. இந்த படத்தில் அவர் துருவ் விக்ரமிற்கு ஜோடியாக நடித்திருப்பார். இதில், இவரது நடிப்பு பெரிதாக பாராட்டப்பட்டது. இவர் முதன்முதலாக அறிமுகமானது பிரேமம் திரைப்படத்தில்தான். இதையடுத்து தொடர்ந்து தமிழ் மற்றும் மலையாள படங்களில் நடித்து வருகிறார். இவரும், துருவ் விக்ரமும் நெருக்கமாக பழகி வருவதாக கூறப்படுகிறது. இருப்பினும் இது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ தகவல் எதுவும் வெளியாகவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

மேலும் படிக்க | தன்னை விட 2 வயது மூத்த நடிகையை காதலிக்கும் துருவ் விக்ரம்? லீக் ஆன கிஸ்ஸிங் போட்டோ..

மேலும் படிக்க | துருவ் விக்ரம் பற்றிய கேள்வி..வெட்கப்பட்டு பதிலளித்த அனுபமா! அப்போ காதல் கன்ஃபார்ம்?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Anupama ParameswaranCyber CaseTamil Nadu GirlCyber bullying

Trending News