அனுபமா பரமேஸ்வரன் நடித்துள்ள லாக்டவுன்! படத்தின் திரைவிமர்சனம்!

லைகா புரொடக்ஷன்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் சுபாஸ்கரன் தயாரிப்பில், ஏ.ஆர்.ஜீவா இயக்கத்தில் உருவாகி உள்ள படம் லாக்டவுன். இந்த படத்தில் அனுபமா பரமேஸ்வரன், சார்லி, நிரோஷா, பிரியா வெங்கட், லிவிங்ஸ்டன், இந்துமதி, ராஜ்குமார், ஷாம்ஜி, லொள்ளு சபா மாறன், விநாயக ராஜ், விது, சஞ்சீவி, பிரியா கணேஷ், ஆஷா ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர். என்.ஆர்.ரகுநந்தன் & சித்தார்த் விபின் இந்த படத்திற்கு இசையமைத்துள்ளனர். கே.ஏ. சக்திவேல் ஒளிப்பதிவு செய்ய, வி.ஜே. சாபு ஜோசப் எடிட்டிங் பணிகளை மேற்கொண்டுள்ளார்.
படத்தின் கதை!
லாக்டவுன் படம் கோவிட் ஊரடங்கு காலத்தில் ஒரு நடுத்தர வர்க்கப் பெண் எதிர்கொள்ளும் உளவியல் ரீதியான போராட்டங்களை மையமாக வைத்து எடுக்கப்பட்டுள்ளது. பெற்றோருக்கு அடங்கிய மூத்த மகளாக இருக்கும் அனுபமா பரமேஸ்வரன், தனது வாழ்க்கையில் ஒரு அதிர்ச்சிகரமான சம்பவத்தை எதிர்கொள்கிறார். அந்த துயரமான சூழல், அவரை இந்தியா முழுவதும் அமல்படுத்தப்படும் கோவிட் லாக்டவுன் கூடுதல் சிக்கலை ஏற்படுத்துகிறது. இறுதியில் அனுபாமாவிற்கு என்ன நடந்தது? அந்த துயரத்தில் இருந்து எப்படி தப்பித்தார்? என்பதை கடைசிவரை சஸ்பென்ஸ் வடிவில் சொல்லி இருக்கும் படம் தான் லாக்டவுன்.
நடிப்பும் கதாபாத்திரங்களும்
இப்படத்தில் நடிகை அனுபமா பரமேஸ்வரன் தனது சிறந்த நடிப்பை வெளிப்படுத்தியுள்ளார். அவருக்கு இணையாக சௌமியா கதாபாத்திரத்தில் நடித்திருக்கும் பிரியா வெங்கட் பல இடங்களில் ரசிக்க வைக்கிறார். பெற்றோராக சார்லி மற்றும் நிரோஷா நடித்துள்ளனர். இருப்பினும் அவர்களது கதாபாத்திரத்தை இன்னும் நன்றாக எழுதி இருக்கலாம். மேலோட்டமாக எழுதப்பட்டுள்ளது போன்ற ஒரு உணர்வு ஏற்படுகிறது. லிவிங்ஸ்டன் தொடர்பான கதை இந்த படத்தில் இணைக்கப்பட்டு இருந்தாலும், எதிர்பார்த்த உணர்ச்சிகளை அது ஏற்படுத்தவில்லை.
தொழில்நுட்பம்
கே.ஏ. சக்திவேல் ஒளிப்பதிவு மிகச்சிறப்பாக அமைந்து உள்ளது. ஒவ்வொரு காட்சிகளுக்கு உயிர் கொடுத்துள்ளார். குறிப்பாக சில முக்கியமான காட்சிகளை கையாண்ட விதம் பாராட்டுக்குரியது. இருப்பினும், அனுபமாவின் கூந்தலுக்கு கொடுக்கப்பட்ட அதிகப்படியான முக்கியத்துவம் மற்றும் ஸ்லோவான திரைக்கதை படத்தின் வேகத்தை குறைகிறது. அனுபாம மற்றும் அவரது தோழி கோவிட் ஊரடங்கு காலத்தில் எவ்வித சிரமமும் இன்றி வெளியே செல்வது போன்ற காட்சிகள் திரைக்கதையில் பெரிய ஓட்டையாக உள்ளது.
ஒரு நல்ல கதையை எடுத்து கொண்ட இயக்குநர் ஏ.ஆர்.ஜீவா, அதை வலுவான கதாபாத்திரங்கள் மற்றும் விறுவிறுப்பான திரைக்கதை மூலம் சொல்ல தவறியுள்ளார். ஒரு மகளின் பார்வையில் சொல்லப்படும் இந்த திரைப்படம் பெற்றோர்களுக்கான சில கருத்துக்களை கொண்டிருந்தாலும், அது முழுமையான திருப்தியை தரவில்லை. இருப்பினும் அனுபமா பரமேஸ்வரனின் நடிப்புக்காகவும், தரமான ஒளிப்பதிவிற்காகவும் இந்த படத்தை நிச்சயம் திரையரங்கில் கண்டு மகிழலாம்.
