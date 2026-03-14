Vengeance: வெஞ்சென்ஸ் படம் எப்படி உள்ளது? திரைவிமர்சனம் இதோ!

ஏ.பி.அசோக் குமார் தயாரிப்பில் ராகுல் அசோக் எழுதி, இயக்கி உள்ள படம் வெஞ்சென்ஸ். இந்த படத்தில் அபர்நதி, இளவரசு, ஜான் விஜய், காளி வெங்கட், லிவிங்ஸ்டன், ஒய்.ஜி.மகேந்திரன், சரவண சுப்பையா, டி.எம்.கார்த்திக் ஸ்ரீனிவாசன், சுரேஷ் சக்கரவர்த்தி, நோபல் கே. ஜேம்ஸ், சச்சு, மங்கல், சைதன்யா, ரேகா நாயர், சம்யுக்தா ஆகியோர் நடித்துள்ளனர். எம்.எஸ். பிரபு ஒளிப்பதிவு செய்ய, கார்த்திக் ராஜா இசையமைத்துள்ளார். அருண் ராஜ் பின்னணி இசை அமைக்க, இம்ரான் எடிட்டிங் பணிகளும், வைரபாலன் படத்தின் கலை பணிகளையும் மேற்கொண்டுள்ளனர். இந்த வாரம் படம் வெளியாகி உள்ள நிலையில், படத்தின் விமர்சனத்தை பற்றி பார்ப்போம்.
மேலும் படிக்க | ஜனநாயகன் படத்திற்கு அமேசான் வைத்த ஆப்பு! ஓடிடியிலும் வெளியாகாதா? என்ன விவரம்?
படத்தின் கதை
அரசியல் களத்தையும், அதிகார வர்க்கத்தின் ஆசைகளையும் மையமாகக் கொண்டு இந்த வெஞ்சென்ஸ் படம் உருவாகியுள்ளது. சிறுவயதில் இருந்து தன்னைச் சுற்றி இருப்பவர்கள் தன்னை எப்போதும் பெருமையாக பேச வேண்டும், புகழ்ந்து பேச வேண்டும் என்ற எண்ணம் கொண்டவராக நாயகி அபர்நதி இருக்கிறார். இதற்காக பல்வேறு முயற்சிகளையும் மேற்கொள்கிறார். பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வில் படித்து மாநிலத்திலேயே முதல் மாணவியாக தேர்ச்சி பெறுகிறார். இதற்காக பலரும் அவரை பாராட்டுகின்றனர். ஆனால் அந்த பாராட்டு சில நாட்களிலேயே காணாமல் போவதால் மனம் உடைகிறார்.
இதனைத் தொடர்ந்து தனது புகழை தக்க வைத்துக்கொள்ள பல்வேறு காரியங்களை செய்கிறார் அபர்நதி. பின்பு படித்து காவேரி என்ற மாவட்டத்திற்கு மாவட்ட ஆட்சியராக அமருகிறார். கலெக்டர் ஆன பிறகு பல்வேறு அதிரடி நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்கிறார் அபர்நதி. அந்த சமயத்தில் மாநில முதல்வர் இளவரசுக்கும், இவருக்கும் இடையே பிரச்சனைகள் உண்டாகிறது. அந்த தடைகளை எல்லாம் தன்னுடைய புத்திசாலித்தனத்தின் மூலம் முறியடிகிறார் அபர்நதி. அவரின் வளர்ச்சியை கண்டு நடுங்கும் அரசியல் கூட்டம் அவரை தடுக்க பல்வேறு முயற்சிகளை மேற்கொள்கிறது. இந்த சதிகளையும், தடைகளையும் தாண்டி அபர்நதி எப்படி தான் நினைத்ததை சாதிக்கிறார் என்பதே இந்த வெஞ்சென்ஸ் படத்தின் கதை.
நடிகர்களின் நடிப்பு
தாய்நாடு என்ற கற்பனை மாநிலத்தில் காவேரி என்ற மாவட்டத்தில் கதை நடக்கிறது. பல்வேறு படங்களில் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்து வந்த நடிகை அபர்நதி இந்த வெஞ்சென்ஸ் படத்தின் மூலம் ஹீரோயினுக்கு முக்கியத்துவம் கொண்ட ஒரு கதையில் நடித்துள்ளார். ஒரு கலெக்டராக நல்ல ஒரு நடிப்பை கொடுத்துள்ளார் என்று சொல்லலாம். துணிச்சலான, அதிகார பசி கொண்ட ஒரு பெண்ணாக அவரது கதாபாத்திரம் படத்திற்கு வலு சேர்கிறது. ஒரு கலெக்டராக அவர் எடுக்கும் நடவடிக்கைகள் விறுவிறுப்பாக உள்ளது. முதலமைச்சராக வரும் இளவரசு, ஜான் விஜய், காளி வெங்கட், லிவிங்ஸ்டன், ஒய் ஜி மகேந்திரன், சரவண சுப்பையா என படத்தில் வரும் முன்னணி நடிகர்கள் அனைவரும் அந்த கதாபாத்திரங்களுக்கு வலு சேர்த்துள்ளனர். குறிப்பாக ஜான் விஜய்யின் கதாபாத்திரம் ரசிக்க வைக்கிறது. பிளாஷ்பேக்கில் சில காட்சிகளே வந்தாலும் காளி வெங்கட் மனதில் நிற்கிறார்.
இயக்கம் மற்றும் திரைக்கதை
பழிவாங்கும் குணமும், தன்னை முன்னிலைப்படுத்த வேண்டும் என்ற எண்ணமும் ஒருவருக்கு இருந்தால் அவர் எந்த எல்லைக்கும் செல்வார் என்பதை இந்த வெஞ்சென்ஸ் படம் நமக்கு உணர்த்துகிறது. கற்பனையான ஒரு மாநிலத்தில் கதை நடந்தாலும் தமிழகத்தில் நடக்கும் சமகால அரசியல் நகர்வுகளையும் இந்த படத்தில் வைத்துள்ளார் இயக்குனர் ராகுல் அசோக். படத்தில் முதல் பாதி விறுவிறுப்பாகவும், பெரிதாக போர் அடிக்காமல் நகர்கிறது. ஆனால் இரண்டாம் பாதி தான் படத்திற்கு பிரச்சனையாக அமைந்துள்ளது. இரண்டாம் பாதியில் திரைக்கதையில் இன்னும் சற்று கூடுதல் கவனம் செலுத்தி இருக்கலாம். ஒரு பொலிட்டிக்கல் டிராமாவை எமோஷனல் மற்றும் சட்டையர் கலந்து கொடுக்க முயற்சித்துள்ளார் இயக்குனர், ஆனால் அது பல இடங்களில் நேர்த்தியாக இல்லை. குறிப்பாக படத்தின் பட்ஜெட் மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக உள்ளது. அது முக்கியமான காட்சிகளின் தாக்கத்தை வெகுவாக குறைக்கிறது.
இசையமைப்பாளர் கார்த்திக் ராஜா இசையில் பாடல்கள் இன்னும் சற்று நன்றாக இருந்திருக்கலாம். ஒளிப்பதிவு படத்திற்கு பலம் சேர்த்தாலும், எடிட்டர் படத்தின் நீளத்தை இன்னும் சற்று குறைத்திருக்க வேண்டும். எடுத்துக் கொண்ட கதை சிறப்பாக இருந்தாலும், அதனை காட்டும் விதத்தில் இயக்குனர் கோட்டை விட்டுள்ளார் என்று சொல்லலாம். குறிப்பாக படத்தின் முக்கிய கதாபாத்திரமான அபர்நதி கதாபாத்திரத்தில் சில குழப்பங்களும் இருக்கிறது. மொத்தத்தில் இந்த வெஞ்சென்ஸ் அரசியல் படங்களை ரசித்துப் பார்க்கும் ரசிகர்களுக்கு நல்ல ஒரு விருந்தாக அமையலாம்.
மேலும் படிக்க | தாய் கிழவி படத்தை அடுத்து..சிவகார்த்திகேயன் தயாரிக்கும் படத்தின் இயக்குநர்! யார் தெரியுமா?
