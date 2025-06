மகளின் மஞ்சள் நீராட்டு விழாவில் குத்தாட்டம் போட்ட இயக்குனர் முருகதாஸ்

தமிழ் சினிமாவில் பெஸ்ட் இயக்குனர்களில் ஒருவர் ஏ.ஆர். முருகதாஸ். பல முன்னணி நட்சத்திரங்களை வைத்து இவர் படம் இயக்கியுள்ளார். தற்போது சிவகார்த்திகேயனுடன் கைகோர்த்துள்ள ஏ.ஆர். முருகதாஸ் எஸ்.கே. 23 படத்தை இயக்குகிறார். இப்படத்தின் படப்படிப்பு விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது.

ஏ.ஆர். முருகதாஸின் திரையலக ஆரம்பப்புள்ளி தீனா திரைப்படம் தான். அஜித் - சுரேஷ் கோபி நடிப்பில் வெளிவந்த இப்படம் மாபெரும் வெற்றியடைந்தது. ஏ.ஆர். முருகதாஸ் இயக்கிய இரண்டாவது திரைப்படம் இது. இந்த படத்தில் விஜயகாந்துடன் இணைந்து சிம்ரன், விஜயன், யுகி சேது, அஷிமா பாலா உள்ளிட்டோர் நடித்திருந்தனர்.

ஏ.ஆர். முருகதாஸ் கூட்டணியில் உருவான சிறப்பான தரமான திரைப்படம் கஜினி. இப்படத்தில் சூர்யாவுடன் இணைந்து அசின், நயன்தாரா, பிரதீப் ராம் சிங் உள்ளிட்டோர் நடித்திருந்தனர். ஏ.ஆர். முருகதாஸ் விஜய் முதல் முறையாக கூட்டணி அமைத்தது இப்படம் மூலம் தான். ரூ. 100 கோடிக்கும் மேல் வசூல் செய்து மாபெரும் சாதனை படைத்தது. அதேபோல் 7ஆம் அறிவு போதிதர்மரை வித்தியாசமான கதைக்களத்தை உருவாக்கி சூர்யாவிற்கு மாபெரும் வெற்றியை தேடி கொடுத்தார் இயக்குனர் ஏ.ஆர். முருகதாஸ்.

ஏ.ஆர். முருகதாஸின் திரைப்படங்களில் ஒன்று கத்தி. இந்த படத்தில் நடிகர் விஜய் நடித்திருந்தார். மேலும் இப்படமும் உலகளவில் ரூ. 100 கோடிக்கும் மேல் வசூல் செய்து சாதனை படைத்தது. எனினும் விஜய்யுடன் மூன்றாவதாக இணைந்த சர்கார் அடிவாங்கியது. தொடர்ந்து முருகதாஸ் இயக்கும் படங்களும் கலவையான விமர்சனங்களையே பெற்றன. அதில் ரஜினியின் தர்பாரும் அடக்கம்.

முருகதாஸ் தற்போது நடிகர் சிவகார்த்திகேயனை வைத்து மதராஸி படத்தை இயக்கிவருகிறார். சமீபத்தில்தான் சென்னை எல்ஐசி கட்டடம் இருக்கும் பகுதியில் பாடலுக்கான படப்பிடிப்பு நடந்தது. வரிசையாக தன்னை தொடர்ந்துகொண்டிருக்கும் தோல்விகளுக்கு இந்தப் படத்தின் மூலம் பதிலடி தர காத்திருக்கிறார் என அவரது ரசிகர்கள் சொல்ல ஆரம்பித்திருக்கிறார்கள்.

இந்நிலையில் தற்போது ஏ.ஆர்.முருகதாஸ் தொடர்பான வீடியோ ஒன்று ட்ரெண்டாகி வைரலாகி வருகிறது. கள்ளக்குறிச்சியில் தனியார் திருமண மண்டபத்தில் நடைபெற்ற மகளின் மஞ்சள் நீராட்டு விழாவில் தனது மகள் மற்றும் மகனுடன் சேர்ந்து நடனமாடும் வீடியோ சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.

