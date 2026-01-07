கோடிகளில் புரளும் இசைப்புயல் AR Rahman.. இத்தனை கோடி சொத்து மதிப்பா?

AR Rahman Net Worth 2026: ஏ.ஆர். ரஹ்மான் நேற்று தனது 59வது பிறந்தநாளைக் கொண்டாடினார். உலகப் புகழ்பெற்ற இசைப்புயல், தனது பிரபலமான வெற்றிப் பாடல்கள் மற்றும் கடந்த 30 ஆண்டுகளில் அவர் உருவாக்கிய இசைப் பயணத்தின் மூலம் உலக அளவில் பெரும் புகழைப் பெற்றுள்ளார். அந்த வகையில் ஏ.ஆர். ரஹ்மான் அவர்களின் முழுமையான சொத்து மதிப்பு மற்றும் ஒரு படத்திற்கு இசையமைக்க வாங்கும் சம்பளம் எவ்வளவு என்கிற தகவல் வெளியாகியுள்ளது. அதன் முழு விவரத்தை இந்த கட்டுரையில் காணலாம்.
இசைப்புயல் ஏ.ஆர்.ரஹ்மான்
இந்திய திரையுலகின் டாப் இசையமைப்பாளர்களுள் ஒருவராக வலம் வருபவர், ஏ.ஆர்.ரஹ்மான். எந்த மொழியாக இருப்பினும் மனிதனின் உணர்ச்சிகளை இசை வாயிலாக கடத்தி, அவர்கள் இதயத்தில் சுனாமி அடிக்க செய்வதாலோ என்னவோ நாம் இவரை இசைப்புயல் என அழைக்கிறோம். இவர், இப்போது இவ்வளவு பெரிய ஆளாக இருக்க காரணம், அவரது திறமை என்பதை தாண்டி, அவரது குணமும்தான். 1992ஆம் ஆண்டு வெளியான ‘ரோஜா’ படம் மூலம் இசையமைப்பாளராக அறிமுகமான இவர் முதல் படத்திலேயே முத்திரை பதித்த கலைஞராக மாறிய அவருக்கு பட வாய்ப்புகளும் ரசிகர் கூட்டமும் குவிய தொடங்கியது. இதைத் தொடர்ந்து ஏ.ஆர்.ரஹ்மானுக்கு அடுத்தடுத்து வாய்ப்புகள் குவியத் தொடங்கின. தமிழ், இந்தி , ஆங்கிலம் போன்ற பல மொழித் திரைப்படங்களுக்கு இசையமைத்த இவர் இசைப்புயல் என அழைக்கப்படுகிறார். ஆஸ்கார் விருது, கோல்டன் குளோப் விருது , பாஃப்டா விருது , தேசியத் திரைப்பட விருது போன்ற புகழ் பெற்ற விருதுகளைப் பெற்றவர்.
ஹாலிவுட் திரைப்படமான ஸ்லம் டாக் மில்லியனியர் என்ற ஆங்கிலத் திரைப்படத்திற்கு இசையமைத்தமைக்காக ஆஸ்கார் விருதுகளை வென்றிருக்கிறார். மேலும் இத்திரைப்பட இசைக்காக இவருக்கு 2008 ஆம் ஆண்டுக்கான கோல்டன் குளோப் விருதும் , பாஃப்டா விருதும் கிடைத்தன. இவ்விரு விருதுகளைப் பெற்ற முதலாவது இந்தியரும் இவரேயாவார். இவருக்கு 2010-ஆம் ஆண்டில் இந்திய அரசின் பத்ம பூசண் விருது அளிக்கப்பட்டது. இவர் ஆசியாவின் மொசார்ட் என்றும் அழைக்கப்படுகிறார். 2017 ஆம் ஆண்டு இவருக்கு தமிழ் ரத்னா விருது வழங்கி அமெரிக்கா தமிழ் சங்கம் கவுரவித்துள்ளது.
எவ்வளவு உயரம் சென்றாலும் எல்லா புகழும் இறைவனுக்கே என சொல்லி எளிமையின் சிகரமாக இருந்து வருகிறார் ஏ.ஆர்.ரஹ்மான். இவர் இசையமைப்பாளராக அறிமுகமாகி 30 ஆண்டுகளுக்கு மேல் கடந்துவிட்டாலும் இன்றைய தலைமுறையினரை கவரும் வகையில் பாடல்களை கொடுத்து இன்றளவும் டாப் இயக்குனராக திகழ்ந்து வருகிறார் ரஹ்மான்.
என்னது ஒரு பாடலுக்கு இவ்வளவு சம்பளமா?
ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் தற்போது வாங்கும் சம்பளத்தை பற்றி பேசுகையில் ஒரு படத்துக்கு 10 கோடி ரூபாய்வரை சம்பளமாக வாங்குகி வருவதாக கூறப்படுகிறது. அதேபோல் ஏ.ஆர்.ரஹ்மானின் ஒரு மணி நேர இசை நிகழ்ச்சிக்கு அவர் சுமார் 1 முதல் 2 கோடி ரூபாய் வரை சம்பளமாகப் பெறுகிறார், மேலும் ஒரு பாடலுக்கு ₹3 கோடி வரை வசூலிப்பதாக கூறப்படுகிறது.
வியப்பை தரும் சொத்து மதிப்பு
ஏ.ஆர். ரஹ்மானின் சொத்து மதிப்பு என்பது வெறும் சம்பளத்தால் மட்டுமே உயரவில்லை, அவர் இசையமைத்த பாடல்களின் பதிப்புரிமை (Royalty) மூலமும் அவருக்குத் தொடர்ந்து வருமானம் கிடைத்து வருகிறது. நாம் ஒவ்வொரு முறை அவருடைய பாடல்களைக் கேட்கும்போதும் அல்லது அவை பொதுவெளியில் ஒலிபரப்பப்படும்போதும், அதன் ஒரு பகுதி வருமானம் ரஹ்மானைச் சென்றடைகிறது. இதன் மூலம் அவரது சொத்து மதிப்பு இடைவிடாமல் உயர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது. அந்த வகையில் இவரது சொத்து மதிப்பு ரூ. 1,712 கோடிக்கு மேல் இருக்கும் என கூறப்படுகிறது. ஏ.ஆர். ரஹ்மானுக்கு சொந்தமாக லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ், துபாய், சென்னை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் பல கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள சொகுசு பங்களா உள்ளதாம். மேலும், அவரிடம் பென்ஸ், ஜாகுவார், போர்ஷே உள்ளிட்ட சொகுசு கார்களும் உள்ளன என கூறுகின்றனர்.
