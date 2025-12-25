ரசிகர்களுக்கு சர்ப்ரைஸ்: ‘மூன்வாக் மினி கேசட்’: ஒரு புதுமையான இசைப் பயணம்

இந்தியத் திரையுலகின் இசைப் புயல் ஏ.ஆர். ரஹ்மான் மற்றும் நடன உலகின் முடிசூடா மன்னன் பிரபுதேவா ஆகிய இருவரும் 29 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு இணையும் திரைப்படம் 'மூன்வாக்'. பிஹைண்ட்வுட்ஸ் புரொடக்ஷன்ஸ் (Behindwoods Productions) தயாரிப்பில் உருவாகும் இப்படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பு தற்போது பல மடங்கு அதிகரித்துள்ளது.
முன்னோடி முயற்சி: மினி கேசட் அனுபவம்
தமிழ் சினிமாவில் இதுவரை கண்டிராத ஒரு புதிய முயற்சியாக, இப்படத்தின் மினி கேசட்டை படக்குழு யூடியூபில் வெளியிட்டுள்ளது. ஆல்பத்தில் உள்ள மொத்தம் 5 பாடல்களையும் தலா 1 நிமிடத் துணுக்குகளாக ஒரே வீடியோவில் இணைத்து வழங்கியுள்ளனர். இதன் மூலம் ரசிகர்கள் முழு ஆல்பத்தின் சாரத்தையும் ஒரே அமர்வில் ரசிக்கும் தனித்துவமான அனுபவத்தைப் பெற்று வருகின்றனர்.
ஏ.ஆர். ரஹ்மானின் வரலாற்றுச் சாதனை
பொதுவாக ரஹ்மான் ஒரு படத்தில் ஒரு பாடல் பாடினாலே அது சூப்பர் ஹிட்டாகும். ஆனால், 'மூன்வாக்' திரைப்படத்தின் சிறப்பம்சமே, இதில் உள்ள அனைத்து 5 பாடல்களையும் ஏ.ஆர். ரஹ்மானே பாடியுள்ளார். இது அவரது நீண்ட இசைப் பயணத்தில் ஒரு வரலாற்றுச் சாதனையாகப் பார்க்கப்படுகிறது.
இயக்குநரின் தனித்துவமான அணுகுமுறை
இயக்குநர் மனோஜ் நிர்மலா ஸ்ரீதரன் இப்படத்தை ஒரு நகைச்சுவைப் படமாக வடிவமைத்திருந்தாலும், இசை மற்றும் நடனத்திற்கு உச்சகட்ட முக்கியத்துவம் அளித்துள்ளார்.
ஒவ்வொரு பாடலுக்கும் தனித்தனியான போஸ்டர்களை வெளியிட்டு, அதில் பாடலாசிரியர்கள் மற்றும் நடன அமைப்பாளர்களின் பெயர்களை முன்னிலைப்படுத்தி கௌரவித்துள்ளார். ஒவ்வொரு போஸ்டர் மூலமும் அந்தப் பாடலின் கருப்பொருள் (Theme) ரசிகர்களுக்கு விளக்கப்பட்டுள்ளது.
இயக்குநர் மனோஜ் பகிர்ந்த தகவல்:
மூன்வாக் ஒரு முழுநீள காமெடி திரைப்படம். அதே சமயம் இசை மற்றும் நடனக் கலைக்கு இதில் மிகுந்த முக்கியத்துவம் கொடுத்துள்ளோம். 29 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு இந்திய சினிமாவின் இரண்டு ஜாம்பவான்களை மீண்டும் ஒன்றிணைத்தது ரசிகர்களுக்குக் கிடைக்கும் மிகப்பெரிய விருந்தாக இருக்கும்.
முக்கியத் தேதிகள் மற்றும் அறிவிப்புகள்:
இசை வெளியீட்டு விழா: ஜனவரி 4, ஞாயிற்றுக்கிழமை
திரைப்பட வெளியீடு: 2026 ஆம் ஆண்டு கோடைக்காலம்
பாடல்கள்: மொத்தம் 5 (அனைத்தும் ஏ.ஆர். ரஹ்மான் பாடியவை)
ஏ.ஆர். ரஹ்மானின் காலத்தால் அழியாத இசை, பிரபுதேவாவின் நடன மாயாஜாலம் என 'மூன்வாக்' திரைப்படம் அனைத்துத் தரப்பு மக்களையும் கவரும் ஒரு முழுமையான இசைத் திரைப்படமாக அமையும் என்பதில் சந்தேகமில்லை.
