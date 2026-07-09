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என்னது! ஆண்ட்ரியாவிற்கு மகன் சிம்புவா? ‘அரசன்’ அப்டேட்..அதிர்ச்சியில் ரசிகர்கள்!

Arasan Update : வெற்றிமாறன் இயக்கத்தில், சிம்பு நடித்து வரும் ‘அரசன்’ திரைப்படத்தின் அப்டேட், தற்போது வெளியாகியிருக்கிறது. இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

Written ByYuvashree
Published: Jul 09, 2026, 04:57 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 04:57 PM IST
என்னது! ஆண்ட்ரியாவிற்கு மகன் சிம்புவா? ‘அரசன்’ அப்டேட்..அதிர்ச்சியில் ரசிகர்கள்!
Image Credit: Arasan Movie Update | XSource: Bureau

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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