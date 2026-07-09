/என்னது! ஆண்ட்ரியாவிற்கு மகன் சிம்புவா? ‘அரசன்’ அப்டேட்..அதிர்ச்சியில் ரசிகர்கள்!

Arasan Update : தமிழ் சினிமாவை இன்னும் கொஞ்ச நாளில் பரபரப்புக்குள்ளாக்கும் களமாக மாற்ற இருக்கிறது, அரசன். இந்த படத்தை வெற்றிமாறன் இயக்க, அதில் சிம்பு ஹீரோவாக நடித்து வருகிறார். இந்த படம் குறித்து தற்போது வெளியாகி இருக்கும் ஒரு தகவல் குறித்துதான், தற்போது கோலிவுட் வட்டாரமே பேசி வருகிறது.
அரசன் திரைப்படம், ‘வடசென்னை’ படத்தின் யுனிவர்சில் சுழலும் கதையைக்கொண்ட படமாக உருவாகி வருகிறது. இதில், வட சென்னை படத்தில் நடித்த ஆண்ட்ரியாவும், ‘சந்திரா’ கதாப்பாத்திரத்தில் நடிப்பதாக கூறப்படுகிறது. இதில் இன்னொரு ட்விஸ்ட் என்னவென்றால், சிம்புதான் ஆண்ட்ரியாவின் மகனாக நடிக்க இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
வடசென்னை கதைப்படி, சந்திராவை திருமணம் செய்த ராஜன் இறந்து விடுவார். அதன் பிறகு, சந்திரா ராஜனை கொன்றவர்களை பழி தீர்ப்பதற்காக சந்திரா குணாவை திருமணம் செய்து கொள்வார். இதற்கிடையில், சந்திராவிற்கு குழந்தை இருப்பது போல எந்த இடத்திலும் குறிப்பிடவே மாட்டார்கள். அப்படி இருக்கையில், இந்த படத்தில் எப்படி சிம்புவை ஆண்ட்ரியாவின் மகனாக காண்பிப்பார்கள் என்பது குறித்த சந்தேகம் ரசிகர்கள் அனைவருக்கும் எழுந்துள்ளது.
As per Valaipechu,#SilambarasanTR is set to play the son of Andrea in #Arasan #Andrea's portions will be included in Arasan while STR was a kid. Later then he grown up and becomes the gangstar— AmuthaBharathi (@CinemaWithAB) July 8, 2026
VetriMaaran cooking up an interesting dot line between VadaChennai & Arasan,… pic.twitter.com/lURBsv8lkL
அரசன் திரைப்படத்தில், சிம்புவுடன் முக்கிய கதாப்பாத்திரத்தில் விஜய் சேதுபதி நடிக்கிறார். இவர், இந்த படத்தில் வில்லனாக நடிப்பதாக கூறப்படுகிறது. கூடவே, ‘டூரிஸ்ட் ஃபேமிலி’ புகழ் யோகலக்ஷ்மி மற்றும் பிரியங்கா அருள் மோகன் உள்ளிட்டோரும் முக்கிய கதாப்பாத்திரங்களில் நடிக்கின்றனர். யோகி பாபு, விக்ராந்த் உள்ளிட்டோரும் முக்கிய கதாப்பாத்திரங்களாக நடிப்பதாக கூறப்படுகிறது.
அரசன் திரைப்படத்தின் ஷுட்டிங், கடந்த ஏப்ரல் மாதம் தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டது. ஐசரி கணேஷ், சிம்புவை தான் தயாரித்த ‘கொரோனா குமார்’ படத்தில் நடிக்க வைப்பதற்காக ரூ.5 கோடி அட்வான்ஸ் கொடுத்ததாகவும், ஆனால் சிம்பு அதில் நடித்து கொடுக்கவில்லை என்றும் குற்றச்சாட்டு எழுந்தது. இதனால், FEFSI அமைப்பின் மூலம், தனக்கு தொகையை திரும்ப செலுத்தாமல் சிம்பு எந்த படத்திலும் நடிக்க கூடாது என்று கூறி, அரசன் படத்தின் படப்பிடிப்பை நிறுத்தினார்.
சிம்பு, அதில் பெரும்பாலான தொகையை திரும்ப செலுத்துவதாக ஒப்புக்கொண்டதையடுத்து, அரசன் படத்தின் படப்பிடிப்பு மீண்டும் தொடங்கியதாக கூறப்படுகிறது. அன்றைய நாளிலிருந்து இரவு பகலாக, அரசன் படத்தின் படப்பிடிப்பு நடந்து வருகிறது.
அரசன் திரைப்படத்தை, வரும் தீபாவளி பண்டிகையையொட்டி வெளியிட படக்குழு திட்டமிட்டு வருவதாக கூறப்படுகிறது. இந்த வேகத்தில் சென்றால், கண்டிப்பாக தீபாவளிக்குள் பட வேலைகளை முடித்து விடலாம் என்று கூறும் ரசிகர்கள், இதனை தியேட்டரில் பார்க்க ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர். இப்படம் குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புகள் விரைவில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
சிம்புவின் எந்த படத்திற்கும் இதுவரை, அனிருத் இசையமைத்தே இல்லை. சிம்புவின் படத்திற்கு மட்டுமல்ல, வெற்றிமாறன் படத்திற்கும் அனிருத் இசையமைத்ததில்லை. ஆனால், அந்த இரண்டு குறைகளும் தற்போது ஒரே படத்தில் தீரப்போகிறது. அரசன் படத்திற்கு அனிருத் இசையமைப்பதால், கண்டிப்பாக இப்படத்தில் அதற்கேற்ற மாஸான விஷயங்கள் இருக்கும் எனக்கூறப்படுகிறது. இந்த கூட்டணியை களத்தில் காண, ரசிகர்கள் ஆர்வத்துடன் காத்துக்கொண்டுள்ளனர்.