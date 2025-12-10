English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
அர்ஜுன் தாஸ் - 'கொட்டுக்காளி' நாயகி அடுத்த படம் ஆரம்பம்! அதிதி ஷங்கர் படம்?

அர்ஜுன் தாஸ் , நடிகை அன்னா பென் & யோகிபாபு நடிப்பில், ஹரிஷ் துரைராஜ் இயக்கும் புதிய படம்,  பூஜையுடன் இனிதே துவங்கியது.  

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Dec 10, 2025, 04:21 PM IST
  • ரசிகர்களையும் கவரும் வகையில் கமர்ஷியல் அம்சங்களுடன் உருவாக உள்ளது.
  • இசையமைப்பாளர் ஷான் ரோல்டன் இப்படத்திற்கு இசையமைக்கிறார்.

அர்ஜுன் தாஸ் - 'கொட்டுக்காளி' நாயகி அடுத்த படம் ஆரம்பம்! அதிதி ஷங்கர் படம்?

இளம் நட்சத்திர நடிகர் அர்ஜுன் தாஸ், மலையாள முன்னணி நடிகை அன்னா பென், மற்றும் நகைச்சுவை நடிகர் யோகிபாபு ஆகியோர் முக்கிய வேடங்களில் நடிக்கும் புதிய ஃபேமிலி எண்டர்டெயினர் திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்பு இன்று பூஜையுடன் இனிதே தொடங்கியது.

பவர் ஹவுஸ் பிக்சர்ஸ் (Power House Pictures) #ProductionNo1 சார்பில், அறிமுக இயக்குநர் ஹரிஷ் துரைராஜ் எழுதி, இயக்க, இப்படம் ஒரு புதுமையான களத்தில், அனைத்து ரசிகர்களையும் கவரும் வகையில் கமர்ஷியல் அம்சங்களுடன் உருவாக உள்ளது.

தமிழ் சினிமாவில் வித்தியாசமான கதாபாத்திரங்களைத் தேர்ந்தெடுத்து நடித்து வரும் அர்ஜுன் தாஸ், முன்னணி நடிகை அன்னா பென், நகைச்சுவையில் கலக்கி வரும் யோகிபாபு மற்றும் மூத்த நடிகை வடிவுக்கரசி ஆகிய நால்வரும் இப்படத்தின் முதன்மைப் பாத்திரங்களில் நடிக்கின்றனர். இந்த நான்கு கதாபாத்திரங்களைச் சுற்றியே படத்தின் மொத்த கதையும் பின்னப்பட்டுள்ளது.

படத்தின் பூஜையைத் தொடர்ந்து, சென்னை, மங்களூர், மும்பை ஆகிய இடங்களில் ஒரே கட்டமாகப் படப்பிடிப்பை நடத்த படக்குழு திட்டமிட்டுள்ளது.

தொடர் வெற்றிப் பாடல்களைத் தந்து வரும் இசையமைப்பாளர் ஷான் ரோல்டன் இப்படத்திற்கு இசையமைக்கிறார்.

இயக்கம்: ஹரிஷ் துரைராஜ்
தயாரிப்பு: பவர் ஹவுஸ் பிக்சர்ஸ்
இசை: ஷான் ரோல்டன்
ஒளிப்பதிவு: அரவிந்த் விஸ்வநாதன்
எடிட்டிங்: அருள் மோசஸ்.A
கலை இயக்கம்: ராஜ் கமல்
உடை வடிவமைப்பு: நவா ராம்போ ராஜ்குமார்
ஸ்டண்ட்: Action சந்தோஷ்
மக்கள் தொடர்பு: யுவராஜ்

படத்தின் தலைப்பு மற்றும் மற்ற கூடுதல் தகவல்கள் விரைவில் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்படும்.

