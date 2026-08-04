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ஒரு வழியாக..தியேட்டரில் ரிலீஸ் ஆகும் ‘ஒன்ஸ் மோர்’ திரைப்படம்! எப்போ தெரியுமா?

Once More Release Date : அர்ஜுன் தாஸ் - அதிதி ஷங்கர் நடிப்பில் உருவாகி இருக்கும் ஒன்ஸ் மோர் திரைப்படத்தின் ரிலீஸ் தேதி ஒரு வழியாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. பல மாதங்களுக்கு முன்பு எடுக்கப்பட்ட இந்த படம், இப்போதுதான் வெளியாகிறது.

Written ByYuvashree
Published: Aug 04, 2026, 06:30 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 06:30 PM IST
ஒரு வழியாக..தியேட்டரில் ரிலீஸ் ஆகும் ‘ஒன்ஸ் மோர்’ திரைப்படம்! எப்போ தெரியுமா?
Image Credit: Once More Movie | X Page

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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