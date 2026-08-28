/ஒன்ஸ் மோர் திரை விமர்சனம் : காதலுக்கு இன்னொரு சான்ஸ் கொடுக்க சொல்லித்தரும் படம்!

Once More Movie Review : விக்னேஷ் ஸ்ரீகாந்த் இயக்கத்தில், அர்ஜுன் தாஸ் நடிப்பில் வெளியாகி இருக்கும் திரைப்படம் ஒன்ஸ் மோர். படத்தின் பெயரை கேட்கும் போதே, இது காதல் படம் என்பது அனைவருக்கும் தெரியும். இப்படம், ஆகஸ்ட் 28ஆம் தேதியான இன்று வெளியாகியிருப்பதை தொடர்ந்து, இதன் விமர்சனத்தை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
காதலில் தோற்ற ஒருவர், மீண்டும் ஒரு காதல் தன் வாயிற்கதவை தட்டும் போது அதற்கு ‘ஒன்ஸ் மோர்’ வாய்ப்பு கொடுக்கலாமா? வேண்டாமா? இதற்கு பதிலாக வருகிறது, படத்தின் கதை.
காதலை இழந்த பின்னர், சிரிக்க மறந்து, வாழ மறந்து, ஆட்டோ பைலட் மோடில் சுற்றிக்கொண்டிருக்கும் இளைஞர்தான், ரகு (அர்ஜுன்தாஸ்). இவனை எதேச்சியாக ராேட்டில் பார்க்கும் அவனுடைய காலேஜ் ஜூனியர் அஞ்சலி (அதிதி), ரொம்ப வருடமாக அவரை ஒன் சைடாக காதலிப்பதாகவும், திருமணம் செய்துகொள்ள ஆசைப்படுவதாகவும் கூறுகிறார். “ரொம்ப லவ் இருக்குன்னா, நாளைக்கு காலைல உன் குடும்பத்தோட வீட்டுக்கு வா” என்று ரகு ஜோக் ஆக கூற, அஞ்சலி உண்மையாகவே தன் குடும்பத்துடன் வந்து நிற்கிறார். “எனக்கு உன் மீது இன்ட்ரெஸ்ட் இல்ல..” என ரகு கட்-அண்ட் ரைட்டாக சொல்ல, “உனக்கு என் மீது காதல் இல்லை என்பதை நான் மதிப்பது போல, எனக்கு உன் மீது காதல் இருக்கிறது என்பதற்கு நீ மதிப்புக்கொடு” என ரகுவை ஆஃப் செய்து டேட்டிங்கிற்கு ஒப்புக்கொள்ள வைக்கிறார், அஞ்சலி.
அஞ்சலி-ரகுவிற்கு இடையே காதல் மெதுவாக வளர்ந்து, அது திருமணம் வரை செல்ல, அந்த சமயத்தில் ரீ-எண்ட்ரி கொடுக்கிறார் ரகுவின் முன்னாள் காதலி இந்திரா. கட் பண்ணா ஃப்ளேஷ் பேக், ரகு கல்லூரியில் படிக்கும் இளைஞன். ஒரு போட்டியில் கலந்து கொள்வதற்காக தன் நண்பர்களுடன் கேரளாவிற்கு செல்கிறார். அங்கு கல்லூரியில் படிக்கும் இந்திராயை பார்த்த மாத்திரத்தில் காதலில் விழுகிறார். இந்திராக்கும் ரகுவை பார்த்தவுடன் ஒரு ‘இது’ வருகிறது. இருவரும் பேசுகிறார்கள், பார்த்த நாளிலேயே ரகு காதலையும் தெரிவிக்கிறார்.
8 நாட்களில் ரகு-இந்திராக்கு இடையே காதல் மளமளவென வளர, ஒரு நாள் திடீரென “இதெல்லாம் நமக்குள்ள செட் ஆகாது ரகு” என்று கூறி பிரேக்-அப் செய்கிறார் இந்திரா. “ஏன், எதற்கு, நான் என்ன தவறு செய்தேன்” என்று காதல் முறிவிற்கு காரணம் தெரியாமல் தவிக்கும் ரகு, தற்கொலை முயற்சி செய்யும் அளவிற்கு மனமுடைந்து போகிறார். 8 வருடம் என்னென்னவோ செய்து இப்போது திருமண மேடையில் மாப்பிள்ளையாக ரகு நிற்கையில், மீண்டும் அவருடைய முன்னாள் காதலி அவரை தொடர்பு கொள்வது ஏன்? அவர் பிரேக்-அப் செய்ததற்கான காரணம் என்ன? உண்மை தெரிந்த பின் ரகு என்ன முடிவு எடுப்பார்? போன்றதற்கான கேள்விகளுக்கு விடையாக வருகிறது திரைக்கதை.
ஒன்ஸ் மோர் படத்தில் பெரிய ப்ளஸ், சிறிய மைனஸ், இரண்டுமே அந்த படத்தில் வரும் வசனங்கள்தான். முக்கியமான இடங்களில் ஸ்கோர் செய்வது போல, கை விட்டு எண்ணும் வகையிலான வசனங்களே படங்களில் இருக்கின்றன. “நான் உன்னை உண்மையாவே தொலைச்சிட்டேன்ல?” என ஹீரோயின்களுள் ஒருவர் கேட்க, அதற்கு ரகு, “நீ என்னை ஒருபோதும் சொந்தமாக்கி கொண்டதே இல்லை” என்று கூறும் இடத்தில் அத்தனை க்ளாப்ஸ்.
படத்தின் இயக்குநர் ஒரு மணிரத்னம் படங்களால் ஆட்கொள்ளப்பட்டவர் என்பது இந்த படத்தை பார்க்கும் போது தெள்ளத்தெளிவாக தெரிகிறது. ஹீரோயினின் கண்களுக்கு ஜூம் வைப்பது, உதட்டிற்கு ஜூம் வைப்பது, கால்களுக்கு ஜூம் வைப்பது என்று காட்சிக்கு காட்கி மணிரத்னம் படங்களின் சாயல். பல காட்சி மற்றும் தமிழுடன் ஆங்கிலம் கலந்து பேசும் இடங்களில் ஜீவிஎம் டச். இருப்பினும், இதை கொஞ்சம் அதிகமாக செய்வதை தவிர்த்திருக்கலாமே..என தோன்றுகிறது.
ரக்கட் ஆக எப்போதும் முரட்டுத்தனமான முகத்துடன் வைத்திருக்கும் ரகு, காதல் வந்தவுடன் லவ்வர் பாயாக மாறி சிரிப்பது, சைட் அடிக்க வைக்கிறது. அதிதி ஷங்கரை “க்யூட்டா நடிக்கலன்னா அவ்வளவுதான்..” என யாரோ மிரட்டி நடிக்க வைத்துள்ளனர் போலும். அந்த அளவிற்கு அஞ்சலியாக தன்னை “இன்னொரு ஜெனிலியாவாக” காண்பித்துக்கொள்ள முயன்றிருக்கிறார். அதற்கு ஆங்காங்கே செட்டும் ஆகிறார். ரகுவின் எக்ஸ் ஆக வரும் இந்திராவை பார்த்தால் நமக்கே வெறுப்பு வரும் அளவிற்கு அந்த கதாப்பாத்திரம் எழுதப்பட்டிருக்கிறது அந்த கதாப்பாத்திரம். அதற்கு ஏற்றவாறு நடித்துள்ளார் சோனா. இவர்களை தவிர, மீதமிருப்பவர்களின் கதாப்பாத்திரங்கள், ஏதோ இருக்க வேண்டுமே என்ற காரணத்திற்காக வைக்கப்பட்டுள்ளனர்.
இப்போது தமிழ் சினிமாவில் வரும் நிறைய Feel Good திரைப்படங்கள், ஒருவரை Goodஆக Feel செய்ய வைக்க வேண்டும் என்பதற்காகவே எடுக்கப்படுவது போன்ற உணர்வை தருகிறது. அந்த படங்களில் ஒன்றாக இருக்கிறது, ஒன்ஸ் மோர் திரைப்படம். ஆனால், அது மட்டுமே ஒரு நல்ல படத்திற்கு போதுமா? என்கிற கேள்வியை கேட்க தோன்றுகிறது. உணர்ச்சிகரமான ட்ராமாவாக எடுக்கப்பட்டிருக்கும் இந்த படத்தில், ரகு-அஞ்சலி-இந்திரா என இந்த மூன்று கேரக்டர்களுக்குள்தான் படமே சுழல்கிறது. அதுவே பல சமயங்களில் ரொம்ப இழுவையாகவும் தோன்றுகிறது.
ஒன்ஸ் மோர் திரைப்படத்தை மியூசிக்கல் திரைப்படம் போல மாற்றியிருக்கிறார், படத்தின் இசையமைப்பாளர் அஸீம் அப்துல் வஹாப். காட்சி மாறும் போதெல்லாம் ஒரு பாட்டு. ஒரு பாட்டையே பாதிப்பாதியாக பிரித்து இரண்டு இடங்களில் பாட்டு என திரும்பிய இடமெல்லாம் பாடல்களை படத்தில் சொருகியுள்ளனர். தன் பங்கிற்கு தன்னுடைய பணியை செவ்வனே செய்துள்ளார் இசையமைப்பாளர். இருப்பினும் அத்தனை பாடல்கள் படத்தில் இருப்பதை படக்குழு தவிர்க்காமல் விட்டிருப்பதால், அந்த இசையையும் ஆங்காங்கே ரசிக்க தவறுகின்றனர் ரசிகர்கள்.
ஒரு காதல் ட்ராமா, ரொம்ப கேள்வி கேட்காமல் பார்க்க வேண்டாம் என நினைத்தால் கண்டிப்பாக ஒன்ஸ் மோர் படத்தை தியேட்டரில் பார்க்கலாம்.