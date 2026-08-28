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ஒன்ஸ் மோர் திரை விமர்சனம் : காதலுக்கு இன்னொரு சான்ஸ் கொடுக்க சொல்லித்தரும் படம்!

Once More Movie Review : அர்ஜுன் தாஸ் நடிப்பில் சமீபத்தில் வெளியாகியிருக்கும் திரைப்படம், ஒன்ஸ் மோர். இந்த திரைப்படம் எப்படி இருக்கிறது என்பது குறித்த விமர்சனத்தை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

Written ByYuvashree
Published: Aug 28, 2026, 08:29 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 08:29 PM IST
ஒன்ஸ் மோர் திரை விமர்சனம் : காதலுக்கு இன்னொரு சான்ஸ் கொடுக்க சொல்லித்தரும் படம்!
Image Credit: Once More Movie Review | X Page

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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