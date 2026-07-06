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அர்ஜுன் தாஸின் ‘சூப்பர் ஹீரோ’ போஸ்டர் வெளியீடு! இன்னும் 2 சர்ப்ரைஸ் இருக்கு..

அர்ஜுன் தாஸ் நடித்துள்ள 'சூப்பர் ஹீரோ' படத்தின் முதல் பார்வை ரசிகர்களிடையே நல்ல வரவேற்பு பெற்றுள்ளது...மேலும் இரண்டு புதிய போஸ்டர் விரைவில் வெளியாகும்!

Written ByYuvashree
Published: Jul 06, 2026, 06:47 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 06:47 PM IST
அர்ஜுன் தாஸின் ‘சூப்பர் ஹீரோ’ போஸ்டர் வெளியீடு! இன்னும் 2 சர்ப்ரைஸ் இருக்கு..
Image Credit: Arjun Das | XSource: Bureau

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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