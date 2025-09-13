அர்ஜுன் தாஸின் 'பாம்' படம் எப்படி இருக்கு? பிளஸ், மைனஸ் என்ன? - திரை விமர்சனம்

Bomb Movie Review In Tamil: இரண்டு சாமிகளால் (2 பாறைகளால்!!) பிரிந்திருக்கும் கற்பனையான கிராமங்கள் தான் காளப்பட்டி, கம்மாய்பட்டி. சாமிகளை வைத்து ஊர் சண்டை போடும் கதை தமிழ்நாட்டுக்கு பழக்கப்பட்டதுதான், இல்லை.. இல்லை... இந்தியாவுக்கே பழக்கப்பட்டதுதான்.
அப்படியிருக்க, பிரிந்துகிடக்கும் இரு ஊர்களை ஒன்று சேர்க்க (காளகம்மாய்பட்டியாக) சாமியால் முடிந்ததா, ஆசாமியால் முடிந்ததா என்பதுதான் அர்ஜுன் தாஸ் நடிப்பில் செப். 12ஆம் தேதி வெளியாகியிருக்கும் பாம் (Bomb) படத்தின் ஒன்லைன். Bomb படத்தின் டீசர், டிரைலர் பலதரப்பட்ட ரசிகர்களை ஈர்த்திருந்தே படத்தை கவனிக்க வைத்தது.
Bomb Movie Review: படத்தின் சிறப்பம்சம் என்ன?
Bomb படத்தின் சிறப்பம்சங்களில் ஒன்று, இத்திரைப்படம் உங்களுக்கு வேறு படங்களை நினைவுப்படுத்தாமல், புதுவிதமாக இருக்கும் என்பதுதான். ஆங்காங்கே 'முண்டாசுப்பட்டி' மனிதர்கள் உங்களுக்கு நியாபகத்திற்கு வரலாம், ஆனால் அதுவும் படம் போக போக மறைந்துவிடும். சாமியாலும், மூட நம்பிக்கைகளாலும், வேற்றுமை எண்ணங்களாலும் பிரிந்துகிடக்கும் சமூகங்கள் நிச்சயம் ஒன்று சேரும், அதற்கான வழி இதுதான் என ஒரு தீர்வை Bomb பேசியிருக்கிறது. இது கவனிக்கத்தக்க ஒன்று.
Bomb Movie Review: முதல் பாதி எப்படி?
முதல் பாதியின் ஆரம்பத்தில் படம் மெதுவாக சென்றாலும், ஒரு கட்டத்தில் காளி வெங்கட் உயிரிழக்கும் பகுதியில் இருந்து சூடுபிடித்து, இடைவேளையில் காட்டுத்தீப் போல் எரிந்துகொண்டிருக்கும். படம் சூடுபிடிக்கவே நீண்ட நேரம் எடுத்தது என்பதுதான் சற்று பிரச்னை. இன்னும் ஆரம்பக்கட்ட காட்சிகளின் கவனம் செலுத்தி சற்று குறைந்த நேரத்தில் காட்டியிருக்கலாம். அதாவது, பூவையார் சார்ந்த காட்சிகள் இன்னும் முன்கூட்டிய வந்திருக்கலாம் என தோன்ற வைத்தது.
Bomb Movie Review: கைத்தட்டலை அள்ளிய 2ம் பாதி
இரண்டாம் பாதியிலும் காட்டுத் தீ எரிந்துகொண்டேதான் இருந்தது. ஆனால் அது இன்னும் தீவிரமாக வேண்டிய கட்டத்தில் அணைந்து வெறும் புகைச்சல் வரத் தொடங்கிவிட்டது. அதாவது, ஊர் ஒன்று சேர்வதற்கான புள்ளிகள் தொடங்கிவிட்ட பின்னரும் கூட அடுத்த பகுதிக்கு நகராமல் காட்சிகள் ஒரே இடத்தில் தேங்கியது போன்ற உணர்வு வந்தது. அதேபோல், சொன்ன விஷயங்களை வேறு வேறு கதாபாத்திரங்கள் மூலம் வெளிக்காட்டி அதை இன்னும் தேக்கமடைய செய்தனர். ஆனால் இதுவும் சில நிமிடங்களுக்குதான். அதற்கு பிறகு, கிராம மக்கள் மனந்திருந்த தொடங்கும் கட்டத்தில் இருந்து சூடுபிடித்து, கடைசி கிளாமேக்ஸ் வரை திருவண்ணாமலை 'ஜோதி' போல் பிரகாசமாக எரிந்தது. முதல் பாதியில் ஓரளவுக்கு கேட்ட கைத்தட்டல்கள், 2ஆம் பாதியில் அதிகம் கேட்கத் தொடங்கின.
Bomb Movie Review: நகைச்சுவைக்கு பஞ்சமில்லை
இந்த படத்தில் பல கதாபாத்திரங்கள் இருந்தாலும், குறிப்பிட்டுச் சொல்ல வேண்டிய 2 கதாபாத்திரங்கள் உள்ளன. ஒன்று காளி வெங்கட் நடித்திருக்கும் கதிரவன் கதாபாத்திரம், மற்றொன்று சாமியார் கதாபாத்திரம். முதலில் சாமியார் கதாபாத்திரத்தை பார்க்கலாம். இதுபோன்ற ஒரு சாமியாரை நீங்கள் வேறு எங்குமே பார்த்திருக்க மாட்டீர்கள், அந்தளவிற்கு அதகளப்படுத்தி உள்ளார். 'எது கடவுள் என்ன நம்புனாரா...?, என்னாலையே நம்ப முடியலையே...'; 'என்ன எல்லாரும் நம்மல பாக்குறாங்க' போன்ற சாதாரண வசனங்கள் கூட அவரது நேர்த்தியான நடிப்பால் கைத்தட்டலை அள்ளியது. படத்தில் பால சரவணனின் நகைச்சுவையும் நன்றாகவே பொருந்தியிருந்தது.
watched #Bomb a while ago & it carried such a big heart n super clear vision. Reminded me of how rare that kind of conviction is in small films today, where even big movies play it safe. Dis one felt alive, theatrical, and it stayed with me for a long tym
#BombFromSept12 pic.twitter.com/IucjVwQYnB
— Naveen Raaj //Dino Devaratha stan account (@naveenversion96) September 10, 2025
Bomb Movie Review: படம் முழுக்க (குசு) காளி வெங்கட்
காளி வெங்கட் கதாபாத்திரத்திற்கு என்ன பெரிய வேலை, வெறும் 'குசு' போடும் வேலை தானே என ஒரு சிலர் சொல்லலாம். ஆனால், ஒருவர் பிணமாக இருந்து குசு போடுவது என்பது அவ்வளவு எளிதல்ல. அப்படிதான், காளி வெங்கட் செய்திருப்பதும் எளிதானதல்ல. அவர் மூச்சுவிடுவது கூட தெரியாமல் நடித்திருப்பதாக சொன்னார்கள், படத்தை பார்க்கும் போது அப்படிதான் இருந்தது. காளி வெங்கட் முதல் பாதியில் பேசியவை தான் கிளைமேக்ஸ் வரை வந்துகொண்டே இருக்கும், அந்தளவிற்கு முக்கிய கதாபாத்திரம். அவர் உயிரோடு இருக்கிறாரா, இல்லை இறந்துவிட்டாரா என்பதை யாருமே எளிதாக கண்டுபிடிக்க முடியாத அளவிற்கு நடித்திருந்தார். பல இடங்களில் பாம் மட்டும் போடாமல், தேவையான பாடத்தையும் எடுக்கிறார் என்பது சிறப்பு.
Bomb Movie Review: புதுமையான அர்ஜுன் தாஸ்
கிராமத்து பையனாக அர்ஜுன் தாஸிற்கு ஒரு புதுமையான கதாபாத்திரம். புதுமையான கதாநாயகன் என்றாலே அது சிறப்பு என்றாகிவிடாது அல்லவா, ஆம் அர்ஜுன் தாஸிற்கு இது சிறந்த படமில்லை. ஆனால் அதற்காக அவர் இப்படி நடிக்கவே கூடாது என்றில்லை. இதேபோன்ற புதுமையான கதாபாத்திரங்களை செய்யலாம், இன்னும் கொஞ்சம் அதற்கு தயாராகி நடித்தால் போதுமானது. வழக்கம்போல், எரிமலையாய் வெடிக்கும் காட்சியில் 'வெறித்தனமாக' நடித்திருக்கிறார்.
Bomb is all yours from today.A simple,emotional,funny & beautiful film made with all heart.Please do watch it with your family at a theatre near you.Hope you all like it and give it the love it deserves.Hope this film wins & wins big for one man @vishalvenkat_18 #BOM pic.twitter.com/yJh7WFvKWk
— Arjun Das (@iam_arjundas) September 12, 2025
Bomb Movie Review: கவனம் ஈர்த்த ஷிவாத்மிகா
'பிரபா' கதாபாத்திரத்திற்கு ஷிவாத்மிகா நியாயம் செய்திருக்கிறார். அடுத்தடுத்து இன்னும் சில தமிழ் படங்களில் இவரை எதிர்பார்க்கலாம். நாசர், சிங்கம்புலி, காளி வெங்கட், 'விருமாண்டி' அபிராமி, பாலசரவணன், டிஎஸ்கே என கிராமத்துக் கதைக்களத்திற்கான அத்தனை நட்சத்திரங்களும் இதில் ஒன்றிணைந்திருக்கிறார்கள். அதில் ஏதும் குறையில்லை.
Bomb Movie Review: கதை, திரைக்கதை, வசனம், இயக்கம்
'சில நேரங்களில் சில மனிதர்கள்' படத்தை இயக்கிய விஷால் வெங்கட்டுக்கு இது 2வது திரைப்படம். Bomb திரைப்படத்திலும் வெவ்வேறு மனிதர்களின் மன உணர்வும் நுணுக்கமாக காட்டப்பட்டிருந்தது. உதாரணத்திற்கு, இரண்டாம் பாதியில் 'கிச்சா' ரவி தனது ஊர் மக்கள் துரத்தி அடிக்கப்பட்டு விடுவார்களோ என்று கண்ணீர்விடும் காட்சி சிறப்பான பதிவு. மணிகண்டன் மாதவன், அபிஷேக் சபரிகிரிசன் ஆகியோருடன் இயக்குநரும் கைக்கோர்த்து திரைக்கதையை எழுதியிருக்கிறார். திரைக்கதை இன்னும் சிறப்பாக இருந்திருக்கலாம். மகிழ்நனின் வசனம் பல படங்களில் கைத்தட்டல்களை பெற்றது.
Bomb Movie Review: இன்னும் சிறப்பாக செய்திருக்கலாம்...
கலை இயக்கம் சுமார். ஒளிப்பதிவு, படத்தொகுப்பு ஓகே... காட்சிகளின் நீளத்தை பல இடங்களில் குறைத்திருக்கலாம். டி. இமானின் இசை படத்தில் எந்த இடத்திலும் தாக்கம் செலுத்தவில்லை, பாடல்களும் சுமார் ரகம்தான். படத்தில் சொல்லப்படும் அந்த பாலம் சார்ந்த பிரச்னைக்கு ஒரு ஓரிரு நிமிடங்கள் ஒதுக்கியிருக்கலாம், பேச்சுக்கு கூட அந்த உடைந்த பாலத்தை கண்ணில் காட்டவில்லை. யூ-ட்யூப் உள்ளிட்ட பல தொழில்நுட்பங்கள் அந்த கிராமத்திற்கு வந்துவிட்டன என்கிறார்கள், ஆனால் ஒரு மினி பஸ் கூட ஊர் பக்கம் வரவில்லை என சொல்வது கற்பனையென்றாலும் கூட 'எல்லாம் ஒரு அளவுக்கு தான் ப்ரோ...' ஆனால் ஒட்டுமொத்தமாக படத்தை பார்த்தால், ஒரு பெரிய உழைப்பு எல்லா இடத்திலும் தனித்து தெரிகிறது.
A big thank you to all the press & media and their respective families who took time out to come watch our film #BomTruly meant a lot to our team. Thank you for showering our team with so much love &pic.twitter.com/W8fLjxPUg5
— Arjun Das (@iam_arjundas) September 12, 2025
Bomb Movie Review: படத்தை தியேட்டரில் பார்க்கலாம்... ஏன்?
இவ்வளவு பிரச்னை இருக்கிறதே இதை ஏன் நான் திரையில் பார்க்க வேண்டும், ஓடிடியில் வந்த பிறகு பார்த்துக்கொள்ளலாமே என நினைத்தால் அதுதான் தவறான செயல். இந்த திரைப்படம் எந்த இடத்திலும் உங்களை ஏமாற்றாது, பாசாங்கு செய்யாது. பல இடங்களில் கருத்தூசிகள் இருக்கும், ஆனால் அவை உங்களுக்கு அவசியமான தடுப்பூசிகளாகவே இருக்கின்றன.
ஓடிடியில் வெளிவந்ததும் Bomb படத்தை தியேட்டரில் பார்க்காமல் விட்டுவிட்டேனே என ஒரு பெரிய கூட்டமே கூப்பாடு போட அதிக வாய்ப்பிருக்கிறது. ஆனால், தியேட்டரில் கூட்டத்தோடு கூட்டமாக, குடும்பத்தோடு ஒன்றாக உட்கார்ந்து பார்க்க வேண்டியது படம்தான் Bomb. திரைக்கதையை இன்னும் செம்மைப்படுத்தி, காட்சிகளின் நீளத்தை குறைத்திருந்தால் Bomb படம் நிச்சயம் ஒரு Lifetime Settlement படமாக இருந்திருக்கும் என்பதில் மாற்றுக்கருத்தில்லை.
மேலும் படிக்க | இன்று வெளியான யோலோ படம் எப்படி இருக்கு? திரைவிமர்சனம்!
மேலும் படிக்க | இந்த வாரம் ஓடிடியில் வெளியான படங்கள்! எதை, எந்த தளத்தில் பார்ப்பது?
மேலும் படிக்க | Coolie OTT: சரியாக 12 மணிக்கு வெளியாகும் கூலி.. எந்த ஓடிடி தளத்தில் பார்க்கலாம்?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ