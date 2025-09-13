அதர்வாவின் தணல் படம் எப்படி இருக்கு? திரைவிமர்சனம்!

Thanal Movie Review: இயக்குனர் ரவீந்திர மாதவா இயக்கத்தில் அதர்வா, லாவண்யா திருப்பதி, அழகம் பெருமாள், லட்சுமி பிரியா, அஸ்வின், போஸ் வெங்கட், சாரா, பரணி ஆகியோர் நடித்துள்ள படம் தணல். ஜான் பீட்டர் மற்றும் மைக்கேல் ராயப்பன் தயாரித்துள்ள இந்த படத்திற்கு ஜஸ்டின் பிரபாகரன் இசையமைத்துள்ளார். சக்தி சரவணன் ஒளிப்பதிவு செய்ய, கலைவாணன் எடிட்டிங் பணிகளை மேற்கொண்டுள்ளார். தணல் படத்தின் டிரைலர் வெளியாகி மிகப்பெரிய வரவேற்பை பெற்ற நிலையில் தற்போது படம் திரையரங்குகளில் வெளியாகி உள்ளது.
படத்தின் விமர்சனம்
படித்துவிட்டு எந்த வேலைக்கும் செல்லாமல் தனது நண்பர்களுடன் ஊர் சுற்றிக் கொண்டு இருக்கிறார் நடிகர் அதர்வா. தனது எதிர் வீட்டில் இருக்கும் கதாநாயகி லாவண்யாவிற்கும் அதர்வாவிற்கும் காதல் ஏற்படுகிறது. எந்த வேலைக்கும் செல்லாத உனக்கு என் மகளை திருமணம் செய்து வைக்க முடியாது என்று லாவண்யாவின் தந்தை எதிர்ப்பு தெரிவிக்க, காவல்துறையில் கான்ஸ்டேபிளாக பணியில் சேர்க்கிறார். இரவு ரோந்து பணியில் இருக்கும் போது ஒரு திருடனை விரட்டிப் பிடிக்க செல்கின்றனர். அப்போது ஒரு சிலம் பகுதியில் மாட்டிக் கொள்கின்றனர் அதர்வா மற்றும் அவரது நண்பர்கள். அதன் பின்பு நடக்கும் அசாதாரணமான விஷயங்களை சுவாரசியமாக சொல்லி இருக்கும் படம் தான் தணல்.
நடிப்பு மற்றும் தொழில்நுட்பம்
நடிகர் அதர்வா போலீஸ் கதாபாத்திரம் என்றாலே சற்று கூடுதல் நடிப்பை வெளிப்படுத்துகிறார். அந்த வகையில் தணல் படத்திலும் ஒரு அதிரடியான ஆக்சன் ஹீரோவாக நடித்துள்ளார். சண்டை காட்சிகளிலும், சேசிங்கிலும் தனது 100 சதவீத நடிப்பை கொடுத்துள்ளார். சிலம் பகுதியில் மாட்டிக்கொண்டு தப்பிக்க முடியாமல் திணறும் காட்சிகளிலும்,தன் நண்பர்களுக்காக சண்டையிடும் காட்சிகளிலும் நல்ல ஒரு நடிப்பை வெளிப்படுத்தி உள்ளார். மறுபுறம் கதாநாயகி லாவண்யாவிற்கு பெரிய முக்கியத்துவம் இல்லை என்றாலும் தனக்கு கொடுக்கப்பட்ட கதாபாத்திரத்தில் நன்றாக நடித்துள்ளார். மேலும் அழகம்பெருமாள், லட்சுமி பிரியா ஆகியோரும் நல்ல நடிப்பை கொடுத்துள்ளனர்.
முதல் பாதியில் சாரா மற்றும் பரணியிடையே நடக்கும் காமெடி காட்சிகள் நன்றாக ஓர்க் ஆகி உள்ளது. பல இடங்களில் சிரிப்பலைகளையும் ஏற்படுத்துகிறது. தணல் படத்தில் ஒரு சர்ப்ரைஸ் என்றால் அது அஸ்வின் கதாபாத்திரம் தான். சாக்லேட் பாய் கதாபாத்திரத்தில் நடித்து வந்த அவர் முற்றிலும் மாறி ஒரு வில்லன் கதாபாத்திரத்தில் நடித்திருப்பது வித்தியாசமாகவும் சிறப்பாகவும் அமைந்துள்ளது. அவரை இந்த கதாபாத்திரத்திற்கு தேர்வு செய்த இயக்குனருக்கு தனி பாராட்டுக்கள். ஒரு ராணுவ வீரராக அதே உடல் அமைப்புடன் அசத்தியுள்ளார். நிச்சயம் அவரை பல படங்களில் வில்லனாக பார்க்கலாம்.
முதல் பாதையில் கதை விறுவிறுப்பாகவும், இடைவெளியில் யாரும் எதிர்பார்க்காத ஒரு ட்விஸ்ட் உடனும் படம் அமைந்துள்ளது. ஆனால் வழக்கம் போல இரண்டாம் பாதியில் பிரச்சனை ஆரம்பிக்கிறது. பழிவாங்கும் வில்லனின் நோக்கம் அவ்வளவு சிறப்பாக இல்லை, அந்த ஐடியாவை சற்று மாற்றி இருந்தால் இன்னும் சிறப்பான படமாக தணல் அமைந்திருக்கும். ஹீரோ மற்றும் இயக்குனரை தாண்டி இந்த படத்தை காப்பாற்றி இருப்பது ஒளிப்பதிவு தான். ஒளிப்பதிவாளர் சக்தி சரவணன் தன்னுடைய 200 சதவீத உழைப்பை இந்த படத்திற்கு கொடுத்துள்ளார். அதே போல எடிட்டர் கலைவாணனின் பங்கும் மிகவும் முக்கியமானது. திரில்லர் படங்களை விரும்புபவர்களுக்கு தணல் நிச்சயம் பிடிக்கலாம்.
