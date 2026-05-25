/Athu Thalore-என்றால் என்ன? கருப்பு பட பாடல் வரிகளின் அர்த்தம் இதுதான்! கேட்டாலே புல்லரிக்குது..

Athu Thalore Song Meaning : கருப்பு திரைப்படத்தில் இடம் பெற்றிருக்கும் ‘Athu Thalore’ என்கிற பாடல் தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது. இதன் அர்த்தம் என்ன தெரியுமா?
Athu Thalore Song Meaning : 2026ல் நல்ல வரவேற்பையும், வசூலையும் பெற்ற படமாக இருக்கிறது, கருப்பு திரைப்படம். இந்த படத்தில் இடம் பெற்றிருக்கும் ஒரு பாடல், Athu Thalore. இது, பிரெஞ்சு மொழி பாடலாகும். இந்த பாடலின் அர்த்தம் என்ன? இது வைரலாக காரணம் என்ன என்பது குறித்து இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
ஆர்.ஜே.பாலாஜி இயக்கத்தில் சூர்யா நடித்திருக்கும் படம், கருப்பு. இந்த படத்தில் சூர்யா கருப்பசாமியாக நடித்திருக்கிறார். இந்த படத்தில், த்ரிஷா, இந்திரன்ஸ் உள்ளிட்ட பலர் முக்கிய கதாப்பாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர். நீதி கொடுக்கும் கருப்பசாமியே, நீதிமன்றத்தில் வழக்கறிஞராக வாதாடினால் எப்படியிருக்கும் என்பதை வைத்து இந்த படம் எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது.
இது, மாஸ் ஆக்ஷன் ஃபேண்டசி கலந்த திரைப்படமாக உருவாகியிருக்கிறது. இந்த படத்தை ஆர்.ஜே.பாலாஜி எழுதி இயக்கியிருப்பதோடு, ‘பேபி கண்ணன்’ எனும் கதாப்பாத்திரத்தில் வில்லனாகவும் நடித்திருக்கிறார்.
கருப்பு திரைப்படம், ரூ.200 கோடி வசூலை உலகளவில் தாண்டியுள்ளது. தமிழ்நாட்டில் மட்டும் ரூ.100 கோடி வசூலை கடந்துள்ளது. சூர்யாவின் career-இல் அதிக வசூல் செய்த படமாக மாறியுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
கருப்பு திரைப்படத்திற்கு சாய் அபயங்கர் இசையமைத்திருக்கிறார். இளம் இசையமைப்பாளரான இவர், இந்த படத்தின் அனைத்து இசை ட்ராக்குகளையும் ஹிட் ஆக்கியிருக்கிறார். அதிலும் குறிப்பாக, ‘God Mode, Verappa’ உள்ளிட்ட பாடல்கள் நல்ல வரவேற்பினை பெற்றுள்ளன. தற்போது, இந்த படத்தின் இன்னொரு இசை ட்ராக்கான Athu Thalore என்கிற பாடலும் வைரலாகி வருகிறது. இது ரசிகர்களின் மனதை கவர்ந்துள்ளது. இது, தமிழா, ஆங்கிலமா, இந்தியா, தெலுங்கா என எந்த மாெழி இது என்று தெரியாமல் பலரும் மண்டையை பிய்த்துக்கொண்டு இருக்கின்றனர். தற்போது, இந்த பாடலுக்கான அர்த்தம் என்ன என்பது குறித்து இங்கு பார்க்கலாம்.
இந்த பாடலின் பெயர், Adhu Tholare. இது, ஃப்ரெஞ்ச் மொழியாகும். La Justice Ne Pas La என்கிற ஃப்ரெஞ்ச் வார்த்தைக்கு ‘இங்கு நீதியில்லை’ என்று அர்த்தம். அதே போல, A Tout A L'heure (Athu Thalore) என்றால் ’பிறகு சந்திக்கலாம்..அப்பறம் பார்க்கலாம்’ என்று அர்த்தமாம்.
படத்தில், நகை திருட்டு கேசில் சரியான நீதி வழங்காமல் தள்ளிப்போட்டுக்கொண்டே இருப்பார்கள். அப்போதுதான் இந்த பாடல் வரும். “இங்கு நீதியில்லை, பிறகு பார்க்கலாம்” என்பதுதான் இந்த பாடலுக்கும், படத்திற்கும் இருக்கும் கனெக்ட் ஆகும். இதனால்தான், A Tout A L'heure என்கிற அந்த வார்த்தை அந்த பாடல் முழுக்க ரிபீட் ஆகிக்கொண்டே இருக்கும்.
கருப்பு திரைப்படத்தில் வரும் இந்த பாடலை எழுதியது, ஆதேஷ் கிருஷ்ணா. இவர் சாய் அபயங்கரின் டீமில் ஒருவர் என சொல்லப்படுகிறது. Athu Tholare பாடலில் இவர் எழுதியிருக்கும் பிற வரிகளும் மிகவும் அர்த்தமுள்ள ஒன்றாக இருக்கிறது.
“கண்ண கட்டுன கண்ணம் எங்க போயிருச்சு, காதும் சேர்த்து மூடி அங்க ஓடிருச்சு..” என்று ஒரு வரி வரும். கண்ணம் என்றால் தராசு என அர்த்தமாம். கண்ணைக்கட்டிக்கொண்டு தராசு வைத்திருக்கும் நீதி தேவதையை நோக்கி அது காதும் கேட்காமல் போயிருச்சோ என்பதைதான் அந்த பாடல் முழுக்க அப்படி எழுதியிருப்பார்களாம். தொடர்ந்து, ”நீதி நேர்மையா ஓரம் போவியா, தேவ நோட்டுதான் சாமியா” என்று வரிகள் இடம் பெற்றிருக்கும். மொத்தத்தில், கோர்ட்-கேஸ் என்று பார்த்து சலித்த ஒரு ஆள், ரொம்ப நொந்துபோய் பாடுவது போல இந்த பாடல் இடம் பெற்றிருக்கும்.